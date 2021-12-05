Батько та двоє дітей загинули внаслідок ДТП на Житомирщині, матір госпіталізували, - Білошицький. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Ввечері 5 грудня на Житомирщині Daewoo Lanos виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з вантажним автомобілем DAF. Троє пасажирів легковика загинули на місці пригоди.
Про це повідомив у фейсбуці перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогоднішня страшна ДТП у Житомирській області знищила сім’ю і забрала життя трьох людей - батька та дітей - хлопчиків 2010 та 2016 років народження. Мати з важкими травмами бореться за життя в лікарні", - уточнив він.
За його даними, подія сталася о 17:41 на 141 км траси М-06 Київ - Чоп.
Білошицький серед причин трагічних наслідків цієї ДТП назвав те, що водій виїхав на зустрічну смугу руху, не переконавшись у безпечності маневру, непристебнуті ремені безпеки, відсутність дитячих автокрісел та літню гуму автомобіля.
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Це якесь жахіття відбувається на наших дорогах 🙁
Для себя делаю жёсткий вывод, что в с будущего года, в период летнего отпуска передвигаться с моими детьми от Киева до Чернигова теперь буду исключительно по железной дороге. Никаких авто, никаких маршруток.
...и, глядя на груду метала, не хватало крыльев у део.
У людей таке горе,а ви таку таку хрінь пишете.Серця немає у вас!
Если идиот за рулем,то это неиспрааишь.
А где гневные хейт-спичи про житомирских говноводителей на говнотачках?
Где рассказы про пи*арасов за рулем?
Где, с*ука, анализ политических уподобань житомирян?
Нещитово.