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Новини Фото Події ДТП
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ДТП (4211) Житомирщина (1040) смерть (6551) Білошицький Олексій (116)

Батько та двоє дітей загинули внаслідок ДТП на Житомирщині, матір госпіталізували, - Білошицький. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Ввечері 5 грудня на Житомирщині Daewoo Lanos виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з вантажним автомобілем DAF. Троє пасажирів легковика загинули на місці пригоди.

Про це повідомив у фейсбуці перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогоднішня страшна ДТП у Житомирській області знищила сім’ю і забрала життя трьох людей - батька та дітей - хлопчиків 2010 та 2016 років народження. Мати з важкими травмами бореться за життя в лікарні", - уточнив він.

За його даними, подія сталася о 17:41 на 141 км траси М-06 Київ - Чоп.

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Білошицький серед причин трагічних наслідків цієї ДТП назвав те, що водій виїхав на зустрічну смугу руху, не переконавшись у безпечності маневру, непристебнуті ремені безпеки, відсутність дитячих автокрісел та літню гуму автомобіля.

Батько та двоє дітей загинули внаслідок ДТП на Житомирщині, матір госпіталізували, - Білошицький 01
Батько та двоє дітей загинули внаслідок ДТП на Житомирщині, матір госпіталізували, - Білошицький 02
Батько та двоє дітей загинули внаслідок ДТП на Житомирщині, матір госпіталізували, - Білошицький 03

Також дивіться: Сміттєвоз на смерть збив шестирічну дитину поблизу зупинки громадського транспорту на Чернігівщині, - поліція. ФОТО

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+10
Причина аварии-отсутствие мозгов у водятла
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05.12.2021 23:17
+7
"... среди причин трагических последствий этого ДТП назвал выезд на встречную полосу движения, не убедившись в безопасности маневра, непристегнутые ремни безопасности, отсутствие детских автокресел и летнюю резину автомобиля". - Да там похоже феерический идиотина был за рулём этого корыта!!
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05.12.2021 23:34
+7
При таких пошкодженнях цим людям не допомогли би ні ремені, ні автокрісла... А от якщо гума дійсно була літня - то це реальне безглуздя.
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05.12.2021 23:37
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Причина аварии-отсутствие мозгов у водятла
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05.12.2021 23:17 Відповісти
Странно, там же вроде отбойник между встречными полосами видно на фотографиях?
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05.12.2021 23:20 Відповісти
Нет, там идёт строительство окружной
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05.12.2021 23:23 Відповісти
То не відбійник, то огорожа самої дороги, ця бетонка (житомирська об'їзна) вузька двополосна. Сама траса Київ-Чоп переважно чотириполосна мінімум до Рівного, але тут такй шматок бетонки є...
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05.12.2021 23:30 Відповісти
Нормально так даф разложил этот ланос с бараном-водителем !
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05.12.2021 23:32 Відповісти
ДАФ любе корито так розкладе, особливо якщо влетить в бокову частину кузова.
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06.12.2021 00:48 Відповісти
"... среди причин трагических последствий этого ДТП назвал выезд на встречную полосу движения, не убедившись в безопасности маневра, непристегнутые ремни безопасности, отсутствие детских автокресел и летнюю резину автомобиля". - Да там похоже феерический идиотина был за рулём этого корыта!!
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05.12.2021 23:34 Відповісти
Возможно даже с иконками на торпеде.
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05.12.2021 23:43 Відповісти
При таких пошкодженнях цим людям не допомогли би ні ремені, ні автокрісла... А от якщо гума дійсно була літня - то це реальне безглуздя.
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05.12.2021 23:37 Відповісти
Мати вижила, то ж ремені допомогли б. Як й автокрісла для дітей. За керування автотранспортом без автокрісел треба забирати права назавжди.
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05.12.2021 23:42 Відповісти
Якщо без мізків,на зустрічну і під фуру, то й зимня б не допомогла
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06.12.2021 00:57 Відповісти
Бедная женщина. Хорошо если выживет, но каково ей будет? Трудно и представить.
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06.12.2021 00:22 Відповісти
Куди вони всі спішать ?

Це якесь жахіття відбувається на наших дорогах 🙁
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06.12.2021 00:43 Відповісти
Варварская и трагичная история: бедные детки...

Для себя делаю жёсткий вывод, что в с будущего года, в период летнего отпуска передвигаться с моими детьми от Киева до Чернигова теперь буду исключительно по железной дороге. Никаких авто, никаких маршруток.
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06.12.2021 04:09 Відповісти
среди причин трагических последствий ДТП назвал то, что водитель выехал на встречную полосу движения, не убедившись в безопасности маневра, непристегнутые ремни безопасности, отсутствие детских автокресел и летнюю резину автомобиля. Источник: https://censor.net/ru/p3303473
...и, глядя на груду метала, не хватало крыльев у део.
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06.12.2021 00:55 Відповісти
и аварийку не включил, оштрафуют посмертно
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06.12.2021 02:28 Відповісти
Ты шо так гнать, детей жаль(.
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06.12.2021 01:35 Відповісти
Самогубці.
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06.12.2021 01:47 Відповісти
Занесло під час маневру, під фуру правим боком підставився
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06.12.2021 02:38 Відповісти
Які ви злі,просто жах.
У людей таке горе,а ви таку таку хрінь пишете.Серця немає у вас!
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06.12.2021 03:41 Відповісти
Навіть не знаю чи варто матері загиблих дітей тепер вижити...
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06.12.2021 07:30 Відповісти
Літня гума, при такій погоді ? Що в голові у батька було ?
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06.12.2021 07:31 Відповісти
Кожен день аваріі і кожен день через дибілів гинуть невинні діти ,коли це припинится ?Ну не може так далі тривати.
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06.12.2021 09:22 Відповісти
Никогда.
Если идиот за рулем,то это неиспрааишь.
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06.12.2021 10:12 Відповісти
За нескольких дебилов за рулем на всех харьковских водителей вылито мегатонны прмоев.
А где гневные хейт-спичи про житомирских говноводителей на говнотачках?
Где рассказы про пи*арасов за рулем?
Где, с*ука, анализ политических уподобань житомирян?
Нещитово.
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06.12.2021 09:26 Відповісти
Напевно це сталося на обвідній Житомира, яка зараз будується. Їздив там не один раз. Там дісно робити обгін небезпечно і тому на цьому 27 км відрізку скрізь висять знаки "Обгін заборонено" ,але сам бачив як водій постійно кладуть на ці знааки з прибором. Впевнений, що так зробила і ця леді. І що характерно:на тих частинах траси, де рух розділено і виїзд на зустрічку неможливий поліція пасеться постійно. Ловить тих, хто перевищує швидкість. А на цьому 27-кілометровому відрізку жодно разу їх не бачив.
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06.12.2021 10:53 Відповісти
 
 