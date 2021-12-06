Центр громадського здоров'я оприлюднив схему можливої комбінації COVID-вакцин. ІНФОГРАФІКА
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Як і в багатьох інших країнах, в Україні для імунізації проти коронавірусу дозволено комбінувати різні вакцини. Але тільки в певних випадках.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров’я МОЗ України.
"Звісно, найкраще використовувати одну й ту ж вакцину як для першого, так і для другого щеплення. Втім, якщо та ж вакцина недоступна або на першу дозу сталася важка реакція, можна щепитися за схемою", - йдеться в повідомленні.
Схема така:
- Перша доза - AstraZeneca, друга - Moderna чи Comirnaty (Pfizer-BioNTech) через 28 днів;
- Перша доза - Comirnaty чи Moderna, друга - Moderna чи Comirnaty через 28 днів.
Як зазначається, наведені схеми комбінування різних вакцин були добре досліджені та визнані безпечними та ефективними.
Також у ЦГЗ нагадують, що всі вакцини AstraZeneca різних виробників (Covishield, AstraZeneca-SKBio, Vaxzevria) мають однаковий склад та технологію виробництва й тому є взаємозамінними.
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Но никто из них не плачет от недостатка ума и отсутствия критического мышления.
Пфайзер -Если Вы получили первую дозу данной вакцины, как правило, рекомендуется получить вторую дозу этой же вакцины.
Вакцина не обеспечивает гарантированное предотвращение инфицирования. Вы должны
принять соответствующие меры по профилактике инфекции вне зависимости от того, провакцинировались ли Вы или нет.