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Центр громадського здоров'я оприлюднив схему можливої комбінації COVID-вакцин. ІНФОГРАФІКА

Фото Цензор.НЕТ Здоров'я

Як і в багатьох інших країнах, в Україні для імунізації проти коронавірусу дозволено комбінувати різні вакцини. Але тільки в певних випадках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров’я МОЗ України.

"Звісно, найкраще використовувати одну й ту ж вакцину як для першого, так і для другого щеплення. Втім, якщо та ж вакцина недоступна або на першу дозу сталася важка реакція, можна щепитися за схемою", - йдеться в повідомленні.

Схема така:

- Перша доза - AstraZeneca, друга - Moderna чи Comirnaty (Pfizer-BioNTech) через 28 днів;

- Перша доза - Comirnaty чи Moderna, друга - Moderna чи Comirnaty через 28 днів.

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Як зазначається, наведені схеми комбінування різних вакцин були добре досліджені та визнані безпечними та ефективними.

Також у ЦГЗ нагадують, що всі вакцини AstraZeneca різних виробників (Covishield, AstraZeneca-SKBio, Vaxzevria) мають однаковий склад та технологію виробництва й тому є взаємозамінними.

Центр громадського здоровя оприлюднив схему можливої комбінації COVID-вакцин 01

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+5
Ну нарешті знайшовся той, хто за наркомана галасувал )))
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06.12.2021 01:59
+4
В перекладі на загальнозрозумілу: Розумово-ущербним, яким вистачило розуму добровільно вколоти собі першу дозу, тепер вже можна обдовбуватись чим завгодно.
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06.12.2021 08:44
+3
И практически в каждой семье, голосовавшей за Голобородько, - разочарование, стон, плачь. От безденежья, дороговизны коммуналки, роста цен и инфляции.

Но никто из них не плачет от недостатка ума и отсутствия критического мышления.
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06.12.2021 08:45
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только вот пфайзера нет..
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06.12.2021 00:48 Відповісти
В якому рузумінні? Закінчився?
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06.12.2021 05:34 Відповісти
Komirnaty - це і є Pfizer - BioNTech
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06.12.2021 09:39 Відповісти
Ну нарешті знайшовся той, хто за наркомана галасувал )))
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06.12.2021 01:59 Відповісти
И практически в каждой семье, голосовавшей за Голобородько, - разочарование, стон, плачь. От безденежья, дороговизны коммуналки, роста цен и инфляции.

Но никто из них не плачет от недостатка ума и отсутствия критического мышления.
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06.12.2021 08:45 Відповісти
Наблюдение! У всех, кто топил за Зеленского с пеной у рта, возникли очень большие проблемы по жизни.
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06.12.2021 10:35 Відповісти
Я знаю багатьох з них , хто зараз у Польщі та Чехії. Кинули все та поїхали шукати кращої долі. Кажуть, що тут жити стало неможливо, а ані ж думалі, шо хуже нє будєт.
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15.12.2021 00:57 Відповісти
а де ж SinoVac?
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06.12.2021 01:23 Відповісти
А навіщо тобі тут Сіновак? Сертифікацію в ЄС він не пройшов, тому сенс його колоти як другий чи колоти після нього щось інше відсутній.
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06.12.2021 05:45 Відповісти
В некоторых странах ЕС короновак признают. Ревакцинацию Джонсоном после коронавака можно сделать через три месяца, бустерную дозу пфайзером тоже через три месяца, и сертификат признаю
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06.12.2021 08:43 Відповісти
вона схвалена ВООЗ і більш як 2 млн українців нею щеплені
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06.12.2021 10:37 Відповісти
А ********** де !?
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06.12.2021 08:37 Відповісти
В перекладі на загальнозрозумілу: Розумово-ущербним, яким вистачило розуму добровільно вколоти собі першу дозу, тепер вже можна обдовбуватись чим завгодно.
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06.12.2021 08:44 Відповісти
Ага ну понятно - ты убежденный и глупый антиваксер. Ни одного серьезного довода против вакцинации ты естественно привести не сможешь.
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10.12.2021 19:29 Відповісти
Ну почему такое упоротое, как ты, так в этом убеждено? Ты ведь вколол себе жижу, а значит подтверждаешь главный тезис, - твои умственные способности на уровне имбецила. А как доказать имбецилу, что он умственно-неполноценный? Это в априори не возможно.
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14.12.2021 14:25 Відповісти
А может это ты упоротое животное без мозга и без способности логически мыслить? Правильно - такому имбецилу доказывать что-то себя не уважать. А всего - то и нужно открыть https://www.worldometers.info/coronavirus/? и самому сравнить цифры по развитым странам и и по странам с такими идиотами как ты.... Но для тебя, идиота, это сложно....
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15.12.2021 00:32 Відповісти
Полудурок, в Великобритании, где 75% населения полностью вакцинировано, сейчас регистрируют 60 000 заражений в сутки. Кто, по мнению такого Великолепного-Best утырка, как ты, является вторичным источником заражения?
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15.12.2021 07:29 Відповісти
Придурок Гонта посмотрим когда вирус омикрон доберется до Украины. Это раз... Второе - сколько смертей от вируса в Англии и у нас? Если у тебя мозгов нет то никто тебе их не вложит, вакцин таких нет.
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17.12.2021 22:00 Відповісти
И вообще желаю тебе заболеть и не отделаться легко... одним придурком будет меньше.
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17.12.2021 22:01 Відповісти
Слухай ти, ГМО двоноге, я вже два роки нічим не хворію, в транспорті їжджу без маски, одягаю цей намордник хіба що в мазагині, коли втомлююсь відбиватися від таких сцикливих телепнів, як ти і тобі подібних. А ти, сцикуняра, дав добровільно собі вколоти якесь лайно, про пролонговану дію якого ще ніхто не знає, і зараз намагаєшся корчити з себе розумника... Дурнику, вакцинувався, сиди тихо, жди ревакцинацію...
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18.12.2021 10:24 Відповісти
астразенека в инфобюлетне было написано - вторая доза 4...12 недель исключительно ей. Что то поменялось?? Или уж если опыты то поп олной.

Пфайзер -Если Вы получили первую дозу данной вакцины, как правило, рекомендуется получить вторую дозу этой же вакцины.
Вакцина не обеспечивает гарантированное предотвращение инфицирования. Вы должны
принять соответствующие меры по профилактике инфекции вне зависимости от того, провакцинировались ли Вы или нет.
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06.12.2021 10:12 Відповісти
Ты, храбрый придурок, когда заболеешь готов будешь гавно жрать только бы выздороветь.
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18.12.2021 10:47 Відповісти
 
 