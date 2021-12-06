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Київ (9846) пожежа (2547) ДСНС (2787)

Вісім торговельних павільйонів згоріли на Оболоні в Києві, жертв немає, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Столичні рятувальники ліквідували пожежу в торговельних павільйонах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ООС у фейсбуці.

5 грудня о 22:43 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Героїв Дніпра, 41, що в Оболонському районі столиці.

На місце події було направлено вогнеборців з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю на місце перших бойових розрахунків було встановлено, що загоряння виникло в декількох кіосках, з розповсюдженням вогню на розташовану поруч 2-поверхову будівлю. Вогнеборці відразу ж приступили до гасіння пожежі.

О 23:38 пожежу було локалізовано на площі 200 кв. м та о 00:03 ліквідовано", - повідомили у ДСНС.

Вісім торговельних павільйонів згоріли на Оболоні в Києві, жертв немає, - ДСНС 01

Внаслідок пожежі 8 торговельних павільйонів знищено вогнем та 22 вогнеборцям вдалось врятувати.

На місці події працювало 8 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 35 чоловік особового складу.

Жертв та постраждалих немає.

Причини та обставини пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

Вісім торговельних павільйонів згоріли на Оболоні в Києві, жертв немає, - ДСНС 02
Вісім торговельних павільйонів згоріли на Оболоні в Києві, жертв немає, - ДСНС 03
Вісім торговельних павільйонів згоріли на Оболоні в Києві, жертв немає, - ДСНС 04
Фото: сайт ДСНС

Вісім торговельних павільйонів згоріли на Оболоні в Києві, жертв немає, - ДСНС 05

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Конкуренты напали коктейлем Молотова...
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06.12.2021 07:53 Відповісти
коментар відмічено як спам
Ось так буде з усіма невакцинованими!🤐
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06.12.2021 08:20 Відповісти
Відмічають "а спам" тільки ті які Не розуміють "чорного юмора з сарказмом".Ну щож,живіть і "вдольземлі"😷😇
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06.12.2021 09:16 Відповісти
Ждите очередной трц на этом пятачке.классика жанра.
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06.12.2021 08:42 Відповісти
ТРЦ на 200 кв. м?
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06.12.2021 09:39 Відповісти
Якщо замкнення проводки, то електрики оно напроти.
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06.12.2021 08:45 Відповісти
Та вже вкотре - випалюють територію під нові забудови.
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06.12.2021 08:49 Відповісти
Педалик спит и видит на месте рынка несколько высоток!!
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06.12.2021 09:14 Відповісти
 
 