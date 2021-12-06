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міст (479) Тернопіль (215) Велике будівництво (711)

Будівництво Гаївського мосту завершили у Тернополі, - ОДА. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

У Тернополі відкрили Гаївський міст, який став найбільшою дорожньою розв’язкою в Західній Україні та є частиною міжнародної траси.

Про це розповів у Facebook голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Труш, інформує Цензор.НЕТ.

"Гаївський міст став символом єднання усіх гілок влади. Завдяки спільним зусиллям нам вдалося реалізувати такий потужний проєкт", - зазначив він.

Труш пояснив, що місцевим бюджетам важко самотужки реалізовувати такі великі інфраструктурні проєкти, відтак держава допомагає з фінансуванням. Зокрема, на Гаївський міст було виділено 190 млн грн із держбюджету.

Нова двоповерхова розв’язка на Гаївському перехресті в Тернополі має два шляхопроводи та шість смуг для руху, розміщених на одному рівні з під’їзними шляхами.

"Цей об’єкт є частиною об’їзної дороги Тернополя, а також траси М-12, що з’єднує Схід і Захід України. 70% транспортних засобів, які тут проїжджають, належать мешканцям інших населених пунктів нашої країни, нашої області, а також міжнародному транспорту", - розповів міський голова Тернополя Сергій Надал.

Міст збудували у рамках президентської програми "Велике будівництво".

У подальших планах - ще декілька об’єктів на обході Тернополя, а також будівництво нової об’їзної дороги, яка сполучатиме дві міжнародні траси М-19 та М-30.

Як повідомлялось, за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" упродовж 2021 року збудують і відремонтують 6 500 км доріг та 245 мостів.

Також читайте: На мосту через Дніпро між Хортицею і центом Запоріжжя змонтували усі 48 вант, - Кубраков. ФОТОрепортаж

Будівництво Гаївського мосту завершили у Тернополі, - ОДА 01
Будівництво Гаївського мосту завершили у Тернополі, - ОДА 02

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Всі гілки прикурили на цьому будівництві не хіло, тому воно і називається велике.
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06.12.2021 10:06 Відповісти
Спасибо Польша!!!
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06.12.2021 10:18 Відповісти
Трассу Варшава -Киев сдадут в Турборежиме за неделю...
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06.12.2021 10:20 Відповісти
Ви порушуєте Конституцію України!
Стаття 5.
Релігія та Держава окремо!!!Навіщо тягнути туди попів? Релігія поширюється коли суспільство темне з не освічене!!! То ганьба!!!
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06.12.2021 10:52 Відповісти
Похоже ще що піп РП церква!
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06.12.2021 13:17 Відповісти
Стаття 5. Україна є республікою. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
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06.12.2021 16:07 Відповісти
Вони той міст 2 чи 3 роки будували.
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06.12.2021 10:54 Відповісти
Це добре...але такі мости в нормальних країнах біля кожного райцентру...тож не потрібно бравади надлишкової...)
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06.12.2021 11:44 Відповісти
 
 