Будівництво Гаївського мосту завершили у Тернополі, - ОДА. ВІДЕО+ФОТО

У Тернополі відкрили Гаївський міст, який став найбільшою дорожньою розв’язкою в Західній Україні та є частиною міжнародної траси.

Про це розповів у Facebook голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Труш, інформує Цензор.НЕТ.

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"Гаївський міст став символом єднання усіх гілок влади. Завдяки спільним зусиллям нам вдалося реалізувати такий потужний проєкт", - зазначив він.

Труш пояснив, що місцевим бюджетам важко самотужки реалізовувати такі великі інфраструктурні проєкти, відтак держава допомагає з фінансуванням. Зокрема, на Гаївський міст було виділено 190 млн грн із держбюджету.

Нова двоповерхова розв’язка на Гаївському перехресті в Тернополі має два шляхопроводи та шість смуг для руху, розміщених на одному рівні з під’їзними шляхами.

"Цей об’єкт є частиною об’їзної дороги Тернополя, а також траси М-12, що з’єднує Схід і Захід України. 70% транспортних засобів, які тут проїжджають, належать мешканцям інших населених пунктів нашої країни, нашої області, а також міжнародному транспорту", - розповів міський голова Тернополя Сергій Надал.

Міст збудували у рамках президентської програми "Велике будівництво".

У подальших планах - ще декілька об’єктів на обході Тернополя, а також будівництво нової об’їзної дороги, яка сполучатиме дві міжнародні траси М-19 та М-30.

Як повідомлялось, за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" упродовж 2021 року збудують і відремонтують 6 500 км доріг та 245 мостів.

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