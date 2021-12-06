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війна (9250) затримання (2893) контррозвідка (397) СБУ (6191) Донецька область (2053) найманець (179) найманці РФ (1585)

Найманця "ДНР" зі штурмового підрозділу "Сомалі" затримано на Донеччині, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Найманця "ДНР" зі штурмового підрозділу "Сомалі" затримано на Донеччині, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Найманця РФ, який входив до складу штурмового підрозділу НЗФ т.зв. "ДНР", затримано у Донецькій області.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, контррозвідники СБУ у ході спецоперації на Донеччині встановили місцезнаходження російського найманця. Ним виявився стрілець незаконного збройного угруповання "Сомалі".

Місцевий приєднався до незаконних збройних формувань у грудні 2018 року.

За даними слідства, зловмисник входив до складу штурмового підрозділу НЗФ т.зв. "ДНР", яке чинило збройний супротив українським військовим, задіяним в операції Об’єднаних сил у районі н.п. Широка Балка, Пікузи (кол. Комінтерново), Доломітне Донецької області.

Згодом зловмисник залишив лави російських найманців і таємно повернувся на підконтрольну українській владі територію, де він намагався уникнути правосуддя.

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Під час обшуків за місцем його перебування правоохоронці виявили:

- "військовий квиток ДНР";
- засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності.

Крім того підозрюваний надав викривальні покази щодо кадрових військовослужбовців ЗС РФ, що перебувають на посадах радників та здійснюють безпосереднє керівництво незаконними збройними формуваннями.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності.

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Найманця ДНР зі штурмового підрозділу Сомалі затримано на Донеччині, - контррозвідка СБУ 01
Найманця ДНР зі штурмового підрозділу Сомалі затримано на Донеччині, - контррозвідка СБУ 02
Найманця ДНР зі штурмового підрозділу Сомалі затримано на Донеччині, - контррозвідка СБУ 03

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Топ коментарі
+20
Нагодуйте і дайте квартиру.
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06.12.2021 10:12
+10
Но главное , что после того как пострадал херней вернулся в Украину . Там почему-то жить не захотел , в родном руском мире , соскучился за Бендеровцами . А потом, когда это говно отпустят ,будет рассказывать про карателей, и как замечательны на раисе вечера
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06.12.2021 10:30
+9
А в тюрьмі зараз вечеря, макарони. Там нагодують і житло дадуть.
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06.12.2021 10:14
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Нагодуйте і дайте квартиру.
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06.12.2021 10:12 Відповісти
А в тюрьмі зараз вечеря, макарони. Там нагодують і житло дадуть.
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06.12.2021 10:14 Відповісти
Вечеря? Так і кортить написати що спалився м........
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06.12.2021 10:15 Відповісти
Це цитата з фільму "Джельтмены удачи" (фільм радянський)
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06.12.2021 10:33 Відповісти
Хорошая цитата, только время 10 утра.
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06.12.2021 11:44 Відповісти
Да, конечно, но из песни слов не выкинешь.
Кстати, по фильму они сидели где-то в Средней Азии, а там, когда в Кииеве 10:14...
Ну ладно, не вечер, Но вторая половина дня.
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06.12.2021 12:47 Відповісти
А пока не делай мне нервы, их есть еще, где испортить.
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06.12.2021 12:56 Відповісти
і вибачитись не забудьте
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06.12.2021 13:35 Відповісти
Якщо здав кількох іхтамнетів, то хай йому суд це врахує.
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06.12.2021 10:13 Відповісти
если бы сдал в виде тушек не важно какой свежести, можно было бы понять и простить
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06.12.2021 14:03 Відповісти
Мойша уже думает как его поменять
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06.12.2021 10:19 Відповісти
Ще одиного домбаського бандюка взяли за сраку.
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06.12.2021 10:20 Відповісти
Сейчас судья напишет что "в мере пресечения нє нуждается, так как не представляет опасностє".
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06.12.2021 10:24 Відповісти
Якого бісу ці недоумки тягнуть з собою військові квитки цих зоопарків?
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06.12.2021 10:24 Відповісти
Ну так недоумки же.
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06.12.2021 10:27 Відповісти
Думають що у нас в стаж для пенсії зарахують.
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06.12.2021 10:28 Відповісти
Вони інфільтровані в Україну та чекають час Ч..
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06.12.2021 13:30 Відповісти
Не верю. Рожи нет, имя замазали. Брехня.
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06.12.2021 10:27 Відповісти
Взять может и взяли, только Сомали это Гиви и он обитал в Донецке (где и сгорел на работе). А Широкая балка и Доломитное, это Горловка. Широкая - западный пригород, Доломитное - северный. Может он конечно из Донецка в Горловку на вахту ездил, может в Донецке на всех сомалийцев войны не хватало, хз...
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06.12.2021 10:54 Відповісти
Но главное , что после того как пострадал херней вернулся в Украину . Там почему-то жить не захотел , в родном руском мире , соскучился за Бендеровцами . А потом, когда это говно отпустят ,будет рассказывать про карателей, и как замечательны на раисе вечера
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06.12.2021 10:30 Відповісти
Зелебенське поміняє, так як Цемаха відпустив до паРаші!
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06.12.2021 10:30 Відповісти
Розстріляти падлюку без суду і негайно!Слава Украіні!
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06.12.2021 10:30 Відповісти
они надежно защищены от преследования, помилование и на обмен...
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06.12.2021 10:31 Відповісти
Немедля відпустити, а то може образитися Ботоксний. Дати йому сухпай і перевезти на ту сторону, як колись казав Найвелічайший.
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06.12.2021 10:31 Відповісти
Дерьмак с зебилушкой все равно отпустят, в лучшем случае трешку получит.
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06.12.2021 10:39 Відповісти
швабру в жопу и в Сомали
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06.12.2021 10:49 Відповісти
При задержании таких ублюдков необходимо делать так, чтобы большие пальцы рук были недееспособны в дальнейшем. Можно и еще один палец потерять, чтобы не размножались.
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06.12.2021 10:49 Відповісти
Расстрелять суку!
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06.12.2021 10:56 Відповісти
Якими же треба бути недоумками, воюючи роками проти України, потім повертатися проживати на її територію. За що ж, придурки, тоді ж воювали! Тільки за гроші! Так навіщо нам такі продажні громадяни!
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06.12.2021 11:24 Відповісти
а скільки диверсантів не виловили?
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06.12.2021 11:30 Відповісти
Пушистик Шаловливый , зачем же так кардинально, а я бы отрезал ему яйца, шоб падлюка не множилась,
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06.12.2021 11:40 Відповісти
СБУ-черговий респект...
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06.12.2021 13:46 Відповісти
Вместо пожизненного получит лет 6 из которых возможно отсидит половину и пойдет работать ментом куда-нибудь в ватном Мариуполе
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06.12.2021 17:20 Відповісти
 
 