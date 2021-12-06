Естонські солдати прибули на кордон Польщі та Білорусі для допомоги польським прикордонникам. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
Естонські військовослужбовці надають підтримку польським прикордонникам, армії та поліції, які забезпечують охорону польсько-білоруського кордону.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство оборони Польщі у твіттері.
"Естонські війська допомагають на польсько-білоруському кордоні. Завдання естонських солдатів – побудувати та відремонтувати тимчасову огорожу та розчистити шляхи сполучення", - йдеться у повідомленні.
До Польщі прибули інженери естонського скаутського батальйону, інженери-резервісти двох піхотних бригад - вони використовують засоби, за допомогою яких гарантується безпека естонських кордонів.
Напруженість на кордоні Білорусі та Польщі особливо зросла з початку листопада, коли тисячі мігрантів зібралися на кордоні, багато з них робили спроби прорватися через прикордонні загородження.
Будь ласка, зачекайте...
Я жил три месяца летом в 1990 году, в год гибели Цоя, в Таллине, Палдиски и Кейла. Там было в магазинах всё, от слова абсолютно.
Люди были сосвем другие по поведению, они делали вид что плохо понимают русский но сразу улыбались когда узнавали что мы из Киева. Транспорт не такой, всюду чисто и без метушни.
У них на тот момент была развита легкая и пищевая промышленность на уровне намного выше чем в совке.
Мы там впервые узнали что бывает йогурт советского (эстонского производства), красивые спортивные костюмы и трусы эстонской фабрики "Марат". В магазинах можно свободно было купить страшно дефицитные у нас товары...
Боже, як це мило
ну-ну