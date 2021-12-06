Естонські солдати прибули на кордон Польщі та Білорусі для допомоги польським прикордонникам. ФОТО

Естонські військовослужбовці надають підтримку польським прикордонникам, армії та поліції, які забезпечують охорону польсько-білоруського кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство оборони Польщі у твіттері.

"Естонські війська допомагають на польсько-білоруському кордоні. Завдання естонських солдатів – побудувати та відремонтувати тимчасову огорожу та розчистити шляхи сполучення", - йдеться у повідомленні.

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До Польщі прибули інженери естонського скаутського батальйону, інженери-резервісти двох піхотних бригад - вони використовують засоби, за допомогою яких гарантується безпека естонських кордонів.

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Напруженість на кордоні Білорусі та Польщі особливо зросла з початку листопада, коли тисячі мігрантів зібралися на кордоні, багато з них робили спроби прорватися через прикордонні загородження.