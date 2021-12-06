УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11059 відвідувачів онлайн
Новини Фото За кордоном
7 610 24
кордон (3111) мігранти (674) Польща (5173) Естонія (1040)

Естонські солдати прибули на кордон Польщі та Білорусі для допомоги польським прикордонникам. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Естонські військовослужбовці надають підтримку польським прикордонникам, армії та поліції, які забезпечують охорону польсько-білоруського кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство оборони Польщі у твіттері.

"Естонські війська допомагають на польсько-білоруському кордоні. Завдання естонських солдатів – побудувати та відремонтувати тимчасову огорожу та розчистити шляхи сполучення", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двох українців затримано в Польщі за сприяння незаконним мігрантам із Білорусі

Естонські солдати прибули на кордон Польщі та Білорусі для допомоги польським прикордонникам 01
Естонські солдати прибули на кордон Польщі та Білорусі для допомоги польським прикордонникам 02
Естонські солдати прибули на кордон Польщі та Білорусі для допомоги польським прикордонникам 03

До Польщі прибули інженери естонського скаутського батальйону, інженери-резервісти двох піхотних бригад - вони використовують засоби, за допомогою яких гарантується безпека естонських кордонів.

Також читайте: Чехія направляє військових до Польщі для охорони кордону з Білоруссю

Напруженість на кордоні Білорусі та Польщі особливо зросла з початку листопада, коли тисячі мігрантів зібралися на кордоні, багато з них робили спроби прорватися через прикордонні загородження.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+18
Два вонючих ошмётка Совка Беларусь и ********* будут гадить пока не сдохнут
показати весь коментар
06.12.2021 11:01
+12
Эти две твари гадят повсюду....
показати весь коментар
06.12.2021 11:10
+6
після загарбання Білорусі путєном, смердючість оної значно підвищилась!
показати весь коментар
06.12.2021 11:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Два вонючих ошмётка Совка Беларусь и ********* будут гадить пока не сдохнут
показати весь коментар
06.12.2021 11:01 Відповісти
Да произошел лишь полуразвал империи. Не за горами развал рашкостана на два десятка государств ранее порабощенных народов. Китай в помощь))
показати весь коментар
06.12.2021 11:05 Відповісти
Эти две твари гадят повсюду....
показати весь коментар
06.12.2021 11:10 Відповісти
шо за бздура - они ЄТИМ хотят остановить толпьі нелегалов? они что, советской границы не видали - 3 ряда колючка, КСП, тропа нарядов, 3 ряда колючка, и сигнальная система охраны периметра. местами можно устроить блок-посты с дружелюбыми собачками-овчарочками.
показати весь коментар
06.12.2021 11:13 Відповісти
откуда такие познания? дед вертухаем в НКВД служил?
показати весь коментар
06.12.2021 11:20 Відповісти
Картофельный фюрер доправился,что от Беларуси отмежевались колючей проволкой.
показати весь коментар
06.12.2021 11:16 Відповісти
після загарбання Білорусі путєном, смердючість оної значно підвищилась!
показати весь коментар
06.12.2021 11:16 Відповісти
Жаль, что в колючке будут страдать разные зверюшки !
показати весь коментар
06.12.2021 11:20 Відповісти
С самого начала пишу что эта колючка полный абсурд. Только посмотрите на нее. Какой мигрант в ней застрянет?
показати весь коментар
06.12.2021 11:28 Відповісти
толстый ))
показати весь коментар
06.12.2021 15:58 Відповісти
по существу... не то что канадские "партнеры"....
показати весь коментар
06.12.2021 11:22 Відповісти
Так ушли же мигранты уже. Так и хочется пошутить про эстонскую оперативность, но не буду.
показати весь коментар
06.12.2021 11:26 Відповісти
Sutki takyje sto oni pervyje po urovniu zyzni Vostocnoj Evrope.Uroven zyni u nix malo otlicajetsia uze i ot Finliandiji
показати весь коментар
06.12.2021 11:39 Відповісти
Почему самый низкий уровень в Литве? Причем серьезно низкий чем в Эстонии или Латвии. Чем они отличаются?
показати весь коментар
06.12.2021 11:45 Відповісти
Pocemu Litve sami niski?Vot smotriu sredniaja zarplata na bumage Litve 1598 evro.PO VVP uroven Ispaniji .Minimalka s novogo goda 730 evro,pensiji 500 evro.Neploxo i tut jesli sravnit s nicej rosijej tut vsio daze otlycno.V rosiji 1/3 liudej zyvut bednosti iz nix 10% daze pokusat neimejet kupit za sto.Ecio 25% krome pokusat nemozet kupit nicego daze rubasku ili noski.V rosiji minimlka jest 170 evro
показати весь коментар
06.12.2021 11:54 Відповісти
Дело в том что Эстония и в годы ссср была намного продвинутей совка и по сути как часть Европы в совке.

Я жил три месяца летом в 1990 году, в год гибели Цоя, в Таллине, Палдиски и Кейла. Там было в магазинах всё, от слова абсолютно.

Люди были сосвем другие по поведению, они делали вид что плохо понимают русский но сразу улыбались когда узнавали что мы из Киева. Транспорт не такой, всюду чисто и без метушни.

У них на тот момент была развита легкая и пищевая промышленность на уровне намного выше чем в совке.

Мы там впервые узнали что бывает йогурт советского (эстонского производства), красивые спортивные костюмы и трусы эстонской фабрики "Марат". В магазинах можно свободно было купить страшно дефицитные у нас товары...
показати весь коментар
06.12.2021 12:04 Відповісти
не мінують територію, а проволочку розкатують...
Боже, як це мило
ну-ну
показати весь коментар
06.12.2021 11:29 Відповісти
А они по мнению дедушки Байдена ,не провоцируют *****
показати весь коментар
06.12.2021 11:36 Відповісти
Быстро прибыли, однако )))
показати весь коментар
06.12.2021 12:03 Відповісти
НАДО ЕЩЁ ЛАТЫШЕЙ И ЛИТОВЦЕВ ПРИСЛАТЬ !!!
показати весь коментар
06.12.2021 13:29 Відповісти
из-за тварей животные страдают- не смогут подойти к реке воды попить..
показати весь коментар
06.12.2021 13:50 Відповісти
 
 