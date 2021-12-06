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Дніпропетровщина (2364) бійка (715) Кривий Ріг (811) Нацполіція (13932) стрілянина (1678)

Дві групи іноземців влаштували бійку і стрілянину у Кривому Розі: один із чоловіків загинув, іншого з ножовими пораненнями госпіталізовано. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Кривому Розі в результаті конфлікту між групами осіб один із чоловіків загинув, іншого з ножовими пораненнями доставили до лікарні. За вбивство іноземця поліція затримала 28-річного чоловіка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це поідомляє поліція Дніпропетровської області у фейсбуці.

Так, 5 грудня до поліції надійшло повідомлення про озброєний конфлікт на одній із вулиць Металургійного району.

Як з’ясували правоохоронці, конфліктна ситуація виникла між двома групами іноземців. Під час бійки, один із учасників отримав ножові поранення, після чого вистрелив у потерпілого. Внаслідок подій 35-річний чоловік загинув від вогнепального поранення в груди, 28-річний - доставлений до лікарні з численними ножовими пораненнями та знаходиться під цілодобовим конвоєм.

Наразі фігуранта затримано в порядку ст.208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України(вбивство).Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

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Наразі досудове розслідування триває.

Водночас, місцеві ЗМІ повідомляють, що подія сталася на території 95 кварталу у дворі будинку біля кафе "Груша". За їхньою інформацією бійка із стріляниною сталася між уродженцями Кавказу.

Також повідомляється, що вбитий чоловік – азербайджанець, який приїхав із ще одним товаришем до Кривого Рогу, найімовірніше, вранці 5 грудня з Києва. Другий учасник стрілянини, який отримав ножове поранення у спину, громадянин Азербайджану. Раніше його відправили до СІЗО на час досудового розслідування за гучне пограбування ювелірного магазину в Металургійному районі, але незабаром змінили запобіжний захід на домашній арешт. У січні 2019 року разом із ще трьома озброєними чоловіками в масках він обчистив "Золоте століття" на Соцмісті. Тоді угрупування зловили у Харкові, у них при собі було півтора кілограма золота. Про затримання банди грабіжників тоді особисто повідомив заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброськін. Грабіжнику обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, але у квітні 2021 року Дніпровський апеляційний відпустив обвинуваченого із СІЗО і встановив м'якший запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт. Через півроку колегія суддів Саксаганського суду – Валерій Попов, Світлана Хомініч та Володимир Прасолов вирішили виявити милосердя, дозволивши обвинуваченому перебувати під домашнім арештом лише вночі (з 21:00 до 06:00).

Дві групи іноземців влаштували бійку і стрілянину у Кривому Розі: один із чоловіків загинув, іншого з ножовими пораненнями госпіталізовано 01
Дві групи іноземців влаштували бійку і стрілянину у Кривому Розі: один із чоловіків загинув, іншого з ножовими пораненнями госпіталізовано 02
Дві групи іноземців влаштували бійку і стрілянину у Кривому Розі: один із чоловіків загинув, іншого з ножовими пораненнями госпіталізовано 03
Дві групи іноземців влаштували бійку і стрілянину у Кривому Розі: один із чоловіків загинув, іншого з ножовими пораненнями госпіталізовано 04
Дві групи іноземців влаштували бійку і стрілянину у Кривому Розі: один із чоловіків загинув, іншого з ножовими пораненнями госпіталізовано 05
Дві групи іноземців влаштували бійку і стрілянину у Кривому Розі: один із чоловіків загинув, іншого з ножовими пораненнями госпіталізовано 06
Фото: місцевий сайт "Свои"

Дві групи іноземців влаштували бійку і стрілянину у Кривому Розі: один із чоловіків загинув, іншого з ножовими пораненнями госпіталізовано 07
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Топ коментарі
+36
«Раніше його відправили до СІЗО на час досудового розслідування за гучне пограбування ювелірного магазину в Металургійному районі, але незабаром змінили запобіжний захід на домашній арешт.
: https://censor.net/ua/p3303532

Может пора судью лишить звания судьи ??? Азербайджанец и взятка - два родных слова
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06.12.2021 12:12
+21
Китайцев и вьетнамцев немеряно
Кстати, из стран граничищащих с афганом едут в Украину на пмж целые семьи.

если не введут визы и законы миграции как в ЕС, скоро на Майдане мулла будет петь
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06.12.2021 12:16
+18
Без 95 квартала и тут не обошлось....
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06.12.2021 12:13
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06.12.2021 12:08 Відповісти
пусть перестреляют друг друга, и не пускать эту мразь в Украину.
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06.12.2021 12:33 Відповісти
пусть, но не в Украине...
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06.12.2021 13:38 Відповісти
Кто иноземцы? Подрались французы с немцами или азербайджанцы с армянами! Наверное второе
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06.12.2021 12:09 Відповісти
А еще они были на иномарках.
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06.12.2021 12:33 Відповісти
так двi групи. можe одна нацiональнiсть алe двi групи. звучатимe так само
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06.12.2021 12:38 Відповісти
азери та азери.
Усі "іноземці"
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06.12.2021 13:40 Відповісти
Не угадали , датчане со шведами
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06.12.2021 14:15 Відповісти
Блин к чему мир катится... Азербайджанцы уже междо собов начали метелиться, а я думал шо они дружные или хотя бы аксакалов слушаются...
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06.12.2021 12:11 Відповісти
а есть разница, какая национальность у разбойников?
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06.12.2021 13:25 Відповісти
Если бы этих "иностранцев", было бы столько же, сколько и украинцев в Украине, то из общего процента преступлений они бы не выделялись.
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06.12.2021 14:15 Відповісти
«Раніше його відправили до СІЗО на час досудового розслідування за гучне пограбування ювелірного магазину в Металургійному районі, але незабаром змінили запобіжний захід на домашній арешт.
: https://censor.net/ua/p3303532

Может пора судью лишить звания судьи ??? Азербайджанец и взятка - два родных слова
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06.12.2021 12:12 Відповісти
Суддю краще повісити. Так найдійніше від подальших "зашкварів".
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06.12.2021 15:17 Відповісти
Еой, я тоже считаю что ГИЛЯКА надёжнее 😀😀😀

Вот уже и елка стоит .
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06.12.2021 15:21 Відповісти
Мені здається, що правильніше буде "Йолка".😜
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06.12.2021 15:53 Відповісти
Згідна
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06.12.2021 15:54 Відповісти
Це ще не маємо тут афганців та сирійців.
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06.12.2021 12:13 Відповісти
Китайцев и вьетнамцев немеряно
Кстати, из стран граничищащих с афганом едут в Украину на пмж целые семьи.

если не введут визы и законы миграции как в ЕС, скоро на Майдане мулла будет петь
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06.12.2021 12:16 Відповісти
Это точно насчет песнопений. Вьетнамцы и китайцы могут быть причастны только к экономическому терроризму или к вирусному.
А вот всякие представители ИГ тянутся в Украину, чтобы по-тихому пересидеть до лучших времен, а потом вернуться в любимую Европу и оттуда готовить всевозможные террористические атаки по всему миру.
Писали, что в 2019 году задержали в Киеве одну из ключевых фигур ИГ - некого Цезаря Тохосашвили, грузина по рождению, заместителя министра войны ИГ. Он себе тихенько проживал в городке Белая Церковь. Тохосашвили, также известного как Аль-Бара аш-Шишани, считали мертвым. В августе 2017 вместе с семьей он якобы погиб в результате авиаудара в сирийской провинции. Вот такая у него была отвлекуха, чтобы не искали.
Совсем недавно в Одессе арестовали еще одного боевика ИГ.
Они, как крысы, позалазали в норы в Украине и грызут ее изнутри.
Соответствующие службы должны работать "тщательнее", как говорил М.Жванецкий, и не допускать их к нам.
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06.12.2021 12:45 Відповісти
Цензор, зачем постоянно пишите « иностранец» ? Шо за стыдливость ? Пишите гражданство преступников .
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06.12.2021 12:13 Відповісти
Так громадянство у них може бути українське.
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06.12.2021 12:17 Відповісти
Є іноземець і не іноземець. А по середке тільки сепаратист
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06.12.2021 12:20 Відповісти
І національність теж- а то як у 'совку'-лица кавказского региона
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06.12.2021 12:42 Відповісти
Без 95 квартала и тут не обошлось....
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06.12.2021 12:13 Відповісти
Блин, и конечно же город корисних копалин опять прославился на всю Украину... Как там бедная мам Рима... То ж то ее чадо не может в городе навести порядок, я уже молчу про страну.
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06.12.2021 12:20 Відповісти
До квартала было как в болоте - тихо .
А теперь то мэры гибнут, то азербайджанцы отношения выясняют.
Наверно все связано с контролем за Комбинатом и потоками денег .
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06.12.2021 12:23 Відповісти
Та не, Кр.Рог - бандитский город, как и Херсон. Бубуся не даст соврать, Когда ему было 15 рочкi i вiн ще не трахався та не знав слова лох, То был свидетелем того, как там бандюки тигров людьми скармливали...
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06.12.2021 12:34 Відповісти
Где-то читала, что индус чуть не на откуп отдал отгрузку металла бандитам, и кто и сколько отгружает - никто не в курсе .
думаю что из-за этого идут разборки и гибнут мэры,
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06.12.2021 12:42 Відповісти
а мож янелох сюда сунул свой пятак, теперь лбди гибнут за металл...
Venom - Hammerhead Hail Satanas
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06.12.2021 12:54 Відповісти
Обратите внимание , как в паузе девчушка говорит, мол, как это хорошо...
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06.12.2021 13:00 Відповісти
А у вас есть военные оркестры ? Давно не было военных оркестров
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06.12.2021 15:23 Відповісти
да...
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06.12.2021 16:47 Відповісти
Марш авиаторов | Herbei zum Kampf
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06.12.2021 17:05 Відповісти
Страница 404
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06.12.2021 17:09 Відповісти
Ща поищу другой вариант.
Марш авиаторов | Herbei zum Kampf
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06.12.2021 17:28 Відповісти
Эта станица открывается... мабуть, в предыдущей теге шо-та не то тыцнул...
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06.12.2021 17:30 Відповісти
он, ****, с ермаком и татаровым справиться не может, ....бут его во все щели а ти говоришь порядок в городе, стране.......
кто????? млять. Моня???? наведет????да ну нах....
ему чем худе тем лучше. главное для настоящего еврея, БАБЛО. а потому что родная страна, не УКРАИНА, ни.....уя. а Израиль.
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06.12.2021 12:33 Відповісти
За то что тебя порезали и за самооборону 15 лет. Это законы для рабов.
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06.12.2021 12:22 Відповісти
И снова 95 квартал!!!
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06.12.2021 12:22 Відповісти
Дайте зеле почитать.Его родной город. Страна,за которую он отвечает.
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06.12.2021 12:25 Відповісти
я прочитав все і зрозумів що я ні.....уя не зрозумів. банду, яка пограбувала ювелірку, на руках у якої дохера зброї, не те щоб арештували та посадили, а навіть не видворили нах.... з України. випустили грабувати далі.
МОЖЕ я щось пропустив? може вже дозволено озброєний гоп-стоп в Україні.
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06.12.2021 12:26 Відповісти
То соціально-блізкіє до продажних мусорів та суддів,совдепія нікуди не ділась,зате діду який вирощував три кущі коноплі для себе хворого,вліпили п'ять років.
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06.12.2021 12:37 Відповісти
Проснулись...уже третий год черти шо творится.
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06.12.2021 12:38 Відповісти
Хм... Кривой Рог последнее время лидер по новостям, кмк.
Столицу туда перенести б...
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06.12.2021 12:32 Відповісти
Суды у нас ,однако..Везде и всюду упирается в суды.Иностранец ты ,или вуйко..Поможем Зе реформировать суды!!!А то одни колядники.
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06.12.2021 12:33 Відповісти
это афрокавказские криворожцы. видать будущие мандаты делили.
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06.12.2021 12:34 Відповісти
есть ещё один фигурант из Кривого Рога, пока недорасследованый
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06.12.2021 12:35 Відповісти
происшествие произошло на территории 95 квартала во дворе дома возле кафе "Груша". По их информации, драка со стрельбой произошла между уроженцами Кавказа.

дальше не читал - пофиг !!!! 95-квартал и уроженцы кауказа ...))))
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06.12.2021 12:38 Відповісти
Нормально у кривых кварталов дела идут,приезжий и ограбил ювелирный,его отпустили гулять дальше с оружием за поясом,потом он устраивает разборки с себе подобным стреляя и убивая,отпустите его ещё раз и ещё раз поднимите зарплату судьишкам,они заслужили
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06.12.2021 12:45 Відповісти
Ключевая фраза: "...що подія сталася на території 95 кварталу...."

95 квартал, есть 95 квартал........
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06.12.2021 12:47 Відповісти
Та у них скоро мухи в роте будут производить половой акт.
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06.12.2021 12:49 Відповісти
одним черножопым меньше...
чего им в Азербайджане не живётся? нет,лезут сюда и ещё права качают...свиные ноги им в рот!
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06.12.2021 12:56 Відповісти
Как прочитал иностранцы, то почему то сразу представил, что это новозеландцы или исландцы, кто ж ещё? Потом прочитал весь текст и выяснилось кавказцы, на них бы никогда не подумал.
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06.12.2021 13:10 Відповісти
ВСЕХ ДЕПОРТИРОВАТЬ !!!
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06.12.2021 13:34 Відповісти
вот и вся работа погранцов и миграционной службы
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06.12.2021 13:45 Відповісти
как видим, ничего в стране не меняется в судебной сфере, бандиты отпускаются на свободу, патриоты сидят .... "стабильность" по Януковощу
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06.12.2021 13:55 Відповісти
Азербайджанцы один народ с турками ...... и ссорится с ними нельзя
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06.12.2021 14:04 Відповісти
Кривой рог стал донецком из 90-х

А судейскую мафию которая передает свои ярлыки из поколения в поколение еще со времен совка и перекрашивается в нужный власти цвет- нужно давно было разогнать и люстрировать, с пожизненным запретом занимать должности в гос структурах
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06.12.2021 14:07 Відповісти
монегаски с корсканцами?
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06.12.2021 14:24 Відповісти
Суддя який випустив грабіжника тепер співучасник цього вбивства... Суддя коли сяде за грати? Дай відповідь Зеленський...
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06.12.2021 14:35 Відповісти
Який став популярний Кривий Ріг у масмедіах. Це раз. А по друге нащо поліціянти вмішуються у внутрішні розбірки? І так виявитья ,що Рафік ніучом ні вінуатий!!!
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06.12.2021 14:38 Відповісти
З Кривого Рогу бачу нічого путного не виходить, доведено одним зеленим актором.
І тут 95 квартал, це тіпа у них, криворіжців блатне місце
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06.12.2021 15:30 Відповісти
всё прогнило до основания. если за разбой не тюрьма а домашний арест.Карл! домашний арест. в какой стране мире такое есть? какой поц это придумал?
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06.12.2021 17:15 Відповісти
 
 