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У Дніпрі тяжкохворі та літні люди носитимуть SOS-браслети з QR-кодом. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж Здоров'я

У Дніпрі тяжкохворі та літні люди носитимуть SOS-браслети з QR-кодом. Вони потрібні, аби швидко надати допомогу людині, котрій, наприклад, стало зле на вулиці та необхідно оперативно її ідентифікувати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Дніпровська міська рада.

Зазначається, що відсканувавши QR-код на браслеті, можна побачити інформацію про захворювання людини, групу крові, алергії, контакти довірених осіб, а також ПІБ, дату народження та як надати невідкладну допомогу.

"Проєкт спрямований на зменшення випадків, коли перехожі проходять повз людей, які лежать на вулиці, адже думають, що вони перебувають у стані алкогольного сп’яніння. Браслети дають зрозуміти, що постраждалому необхідна допомога. На сьогодні ми роздали 600 браслетів, 500 з них отримали люди, які обслуговуються в територіальних центрах. Наступного року ми плануємо продовжити цю ініціативу", – розповів заступник голови правління ГО "Фонд соціальних ініціатив" Роман Герасимчук.

У Дніпрі близько 15 тисяч людей потребують таких браслетів. Це хворі на цукровий діабет, гіпертонію, психічні захворювання, а також літні люди та ті, що мають порушення пам’яті або епілепсію. Отримати браслет можна, звернувшись до територіального центру, – вам потрібно буде заповнити анкету та дати згоду на оброблення персональних даних.

У Дніпрі тяжкохворі та літні люди носитимуть SOS-браслети з QR-кодом 01

"Анкетування триває близько 10-15 хвилин, ми запитуємо ПІБ, номер телефону, групу крові, інформацію про наявність алергій та хронічних захворювань, дані контактних осіб. У територіальному центрі Шевченківського району обслуговуються близько 800 людей, половина з них потребують таких браслетів", – поділилась фахівчиня із соціальної роботи КУ "Дніпровський міський територіальний центр соціального обслуговування" ДМР Катерина Авдєєва.

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Одна з підопічних територіального центру в Шевченківському районі – Тамара Щуцька. У жінки хворе серце, саме тому вирішила носити SOS-браслет: "Я алергік, маю ішемічну хворобу, тому розумію, що мені такий браслет потрібен. Якщо раптово стане зле, знепритомнію – сподіваюсь, небайдужі люди підійдуть і допоможуть".

У Дніпрі тяжкохворі та літні люди носитимуть SOS-браслети з QR-кодом 02
У Дніпрі тяжкохворі та літні люди носитимуть SOS-браслети з QR-кодом 03
Фото: Дніпровська міська рада
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Ну все, то всех для переписи чипировали а это уже по категориям начали: кого в печь а кого в газовую камеру!
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06.12.2021 14:36 Відповісти
Хороша ідея.
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06.12.2021 14:37 Відповісти
запоребриковая, правда. Теперь ждем, когда эти коды станут обязательны для всех, и без кожа на улицу не выйдешь.
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06.12.2021 14:46 Відповісти
*без кода
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06.12.2021 14:47 Відповісти
да пробный шар а потом начнут расширять категории -и будет на руке их печать дьявола и без печети той не смогут ни на роботу ни в магазин...
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06.12.2021 15:53 Відповісти
чим iх сканувати?
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06.12.2021 15:06 Відповісти
Всю эту информацию можно написать на бумаге и заламинировать.
И никаких кодов.
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06.12.2021 15:00 Відповісти
"Я алергік, маю ішемічну хворобу, тому розумію, що мені такий браслет потрібен. Якщо раптово стане зле, знепритомнію - сподіваюсь, небайдужі люди підійдуть і допоможуть". Джерело: https://censor.net/ua/p3303572

????????
Второй момент - КАК этот браслет увидеть под одеждой???? Или его поверх куртки будут одевать??
В здоровом обществе, где есть сострадание к ближнему никакие браслеты не нужны. В нынешнем - как мертвому припарка и лишний канал для воровства бабла.
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06.12.2021 15:02 Відповісти
Когда запустится эта идея в жизнь, то врачу или другому спасителю не составит труда проверить запястье человека.
А вообще идея хорошая, много случаев когда теряется драгоценное время на определение причины.
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06.12.2021 15:09 Відповісти
побрить лоб наголо и набить на нём тату. либо пупч.
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06.12.2021 15:10 Відповісти
чим сканувати цю хрєнь? ви б номeром продублювали чи тими ж даними про групу кровi i хворобу
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06.12.2021 15:05 Відповісти
и бирку в ухе. синенькую.
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06.12.2021 15:07 Відповісти
Зачем в ухо? Чип в плече после вакцинации приведет к росту рептилоидных рогов, на них и цеплять. Такое ощущение что в наше время еще живет много доисторических дикарей...или просто баранов.
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06.12.2021 15:12 Відповісти
всё как в кацапии -там тоже будет тотальная чипизация единственно что нужно с чего то начать а потом постепенно расширять категории начиная с госслужащих и заканчивая магазинами а чипы можно уже потом для удобства вводить
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06.12.2021 15:58 Відповісти
 
 