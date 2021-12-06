У Дніпрі тяжкохворі та літні люди носитимуть SOS-браслети з QR-кодом. ФОТОрепортаж

У Дніпрі тяжкохворі та літні люди носитимуть SOS-браслети з QR-кодом. Вони потрібні, аби швидко надати допомогу людині, котрій, наприклад, стало зле на вулиці та необхідно оперативно її ідентифікувати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Дніпровська міська рада.

Зазначається, що відсканувавши QR-код на браслеті, можна побачити інформацію про захворювання людини, групу крові, алергії, контакти довірених осіб, а також ПІБ, дату народження та як надати невідкладну допомогу.

"Проєкт спрямований на зменшення випадків, коли перехожі проходять повз людей, які лежать на вулиці, адже думають, що вони перебувають у стані алкогольного сп’яніння. Браслети дають зрозуміти, що постраждалому необхідна допомога. На сьогодні ми роздали 600 браслетів, 500 з них отримали люди, які обслуговуються в територіальних центрах. Наступного року ми плануємо продовжити цю ініціативу", – розповів заступник голови правління ГО "Фонд соціальних ініціатив" Роман Герасимчук.

У Дніпрі близько 15 тисяч людей потребують таких браслетів. Це хворі на цукровий діабет, гіпертонію, психічні захворювання, а також літні люди та ті, що мають порушення пам’яті або епілепсію. Отримати браслет можна, звернувшись до територіального центру, – вам потрібно буде заповнити анкету та дати згоду на оброблення персональних даних.

"Анкетування триває близько 10-15 хвилин, ми запитуємо ПІБ, номер телефону, групу крові, інформацію про наявність алергій та хронічних захворювань, дані контактних осіб. У територіальному центрі Шевченківського району обслуговуються близько 800 людей, половина з них потребують таких браслетів", – поділилась фахівчиня із соціальної роботи КУ "Дніпровський міський територіальний центр соціального обслуговування" ДМР Катерина Авдєєва.

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Одна з підопічних територіального центру в Шевченківському районі – Тамара Щуцька. У жінки хворе серце, саме тому вирішила носити SOS-браслет: "Я алергік, маю ішемічну хворобу, тому розумію, що мені такий браслет потрібен. Якщо раптово стане зле, знепритомнію – сподіваюсь, небайдужі люди підійдуть і допоможуть".





Фото: Дніпровська міська рада