Зеленський відвідав передові позиції української армії в зоні ООС. ФОТОрепортаж
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Під час робочої поїздки до Донецької області президент Володимир Зеленський побував на передових позиціях української армії в зоні проведення Операції об’єднаних сил і привітав військових з Днем Збройних Сил України.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посилання на пресслужбу президента.
Глава держави поспілкувався з військовослужбовцями та вручив їм цінні подарунки.
Також президент вручив п'ятьом військовослужбовцям державні нагороди.
"Маю честь сьогодні бути разом з вами. Дякую вам за те, що захищаєте суверенітет і територіальну цілісність України", – зазначив Зеленський. "Переконаний, що з такими людьми, як ви, ми обов'язково переможемо", – наголосив президент.
Крім того, Зеленський ознайомився з оперативною ситуацією в зоні проведення ООС та оглянув командний пункт однієї з бригад ЗСУ.
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