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Зеленський відвідав передові позиції української армії в зоні ООС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж Війна в Україні

Під час робочої поїздки до Донецької області президент Володимир Зеленський побував на передових позиціях української армії в зоні проведення Операції об’єднаних сил і привітав військових з Днем Збройних Сил України.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посилання на пресслужбу президента.

Зеленський відвідав передові позиції української армії в зоні ООС 01

Глава держави поспілкувався з військовослужбовцями та вручив їм цінні подарунки.

Зеленський відвідав передові позиції української армії в зоні ООС 02

Зеленський відвідав передові позиції української армії в зоні ООС 03

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Зеленський відвідав передові позиції української армії в зоні ООС 04

Також президент вручив п'ятьом військовослужбовцям державні нагороди.

Зеленський відвідав передові позиції української армії в зоні ООС 05
Зеленський відвідав передові позиції української армії в зоні ООС 06
Зеленський відвідав передові позиції української армії в зоні ООС 07
Зеленський відвідав передові позиції української армії в зоні ООС 08

"Маю честь сьогодні бути разом з вами. Дякую вам за те, що захищаєте суверенітет і територіальну цілісність України", – зазначив Зеленський. "Переконаний, що з такими людьми, як ви, ми обов'язково переможемо", – наголосив президент.

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Зеленський відвідав передові позиції української армії в зоні ООС 09
Зеленський відвідав передові позиції української армії в зоні ООС 10

Зеленський відвідав передові позиції української армії в зоні ООС 11
Зеленський відвідав передові позиції української армії в зоні ООС 12

Крім того, Зеленський ознайомився з оперативною ситуацією в зоні проведення ООС та оглянув командний пункт однієї з бригад ЗСУ.

Також дивіться: "Завдяки вам - ми воюємо. Разом - переможемо російського агресора", - привітання бійців Збройних Сил України. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+41
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06.12.2021 17:00
+36
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06.12.2021 16:47
+36
Копия и оригинал из прошлого

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06.12.2021 17:21
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Говорят шо Володька ездит на передовую лечить запоры.
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06.12.2021 18:31 Відповісти
А хто йому дохтур?
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07.12.2021 17:43 Відповісти
Юзік ...
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07.12.2021 23:07 Відповісти
Нельзя *********** выезжать на передовую. Его ж орки смогут отследить по коричневому следу...
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06.12.2021 18:38 Відповісти
Только что настраивал свой мегого и случайно нечаянно пришлось послушать, как блеет найвелычнишый. Делал выборку избранных каналов и включил Прямой канал. На изображение не смотрел. Какой-то мужик толкал речь. Когда я посмотрел, кто выступает то своим глазам не поверил. Говнокомандующий уже не блеял с хрипотой, как урка, поющий блатняк, а говорил нормальным человеческим голосом. Еще бубочке осталась самая малость, что-бы на мужика стал похожим. Надо этому дрыщу перестать врать в каждом слове.
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06.12.2021 18:47 Відповісти
не ври, гундосил как всегда, но более менее членораздельно, но как-то слишком вяло...
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06.12.2021 21:29 Відповісти
Теперь Путен точно будет знать вооружение наших хлопцев, размеры траншей, технику, боеприпасы и прочие детали обороны страны. Агент Тимофеев получит железный крест от самого фюрера, а преЗЕдент - люлей от народа. Не сейчас, со временем.
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06.12.2021 18:48 Відповісти
Хто цього дебіла туди пустив?
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06.12.2021 18:48 Відповісти
Ціуаво, а слюнявчик в нього на грудях броньований?
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08.12.2021 08:28 Відповісти
мені показалось шо на йому два броніка
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06.12.2021 19:32 Відповісти
все рівно красава
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06.12.2021 19:34 Відповісти
Я реально не понимаю, ему броники каждый раз специально такие выдают? Какие то отдельно выделенные чуваки видимо, с юмором похлеще 95 квартала. Дайте ему уже броник на пару размеров больше! Иначе так и будет только спех вызывать, воин блин
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06.12.2021 19:45 Відповісти
Он в форме похож на *******... В прочем как и не в форме...
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06.12.2021 20:31 Відповісти
Не то,чтоб как Петя на Мальдивы отправится...
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06.12.2021 21:16 Відповісти
надеюсь это был сарказм?
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06.12.2021 21:42 Відповісти
Ага Оман не Мальдивы, в Оман можно. А оффшоры правильные, все так делают
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06.12.2021 22:28 Відповісти
А разница в чем ? Что один, что другой - 2 умолепа...
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07.12.2021 08:31 Відповісти
...шкода не сезон полуниць.
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06.12.2021 21:28 Відповісти
это молодой ху-ло я думаю это только начало
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06.12.2021 21:36 Відповісти
Зеля ще спалить Москву
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06.12.2021 21:38 Відповісти
Звичайно спалить...на кіностудії Довженко вже для цього й декорації збудували.
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07.12.2021 17:49 Відповісти
Гораздо полезнее было бы Зеленскому слетать на границу с Белоруссией, так как оттуда самое близкое расстояние до Киева и Путин Лукашенко спрашивать не будет разрешения для прохода своих войск.
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06.12.2021 21:42 Відповісти
А ДВА броника на ссыкле не маловато будет????
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06.12.2021 22:20 Відповісти
Більше не могли повісити бо сцикло від їхньої ваги падає.
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07.12.2021 17:47 Відповісти
Колись він "на передовій" був у Часов Ярі. Це ак десь за 40 км від лінії. фото було скрізь такі ж. Цей раз на яку "передову" його завезли? Чи не на полігоні десь біля Києва? Чи й взагалі на "зеленкі" фоткали, а фон потім наложили.
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07.12.2021 00:30 Відповісти
Вопрос, а бубочка своим сэлфи не засветил позиции и лица военнослужащих. А также вооружение. Кажется ему можно припаять те же статьи что и Бутусову.
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07.12.2021 01:07 Відповісти
какая пидступная зрадонька, айайай.
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07.12.2021 04:09 Відповісти
Уявляю собі, яка бридка показуха там відбувається. І як нормальних солдатів від цього тошнить.
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07.12.2021 15:10 Відповісти
Яке ж воно убоге посміховисько в цій екіпіровці...
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07.12.2021 15:15 Відповісти
Під час робочої поїздки до Донецької області президент Володимир Зеленський побував на передових позиціях української армії в зоні проведення Операції об'єднаних сил і привітав військових з Днем Збройних Сил України. Джерело: https://censor.net/ua/p3303611


ЧОМУСЬ ДУМАЮ ЩО ЦЕ ЗНІМАЛИ НА СТУДІЇ ДОВЖЕНКО В ОКОПАХ
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07.12.2021 16:12 Відповісти
Ну прям орел наш говнокомандуючий, особливо коли торчить сімітський шнобель.
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07.12.2021 17:44 Відповісти
Интересно, а в тех краях летом накрывали поля конопли. В основном это были юга- Херсон, Николаев, Запорожье. Хотя под сракой Вертолёт, от же ж прица во языце.
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07.12.2021 17:48 Відповісти
Шкода що не вбили його там, державний зрадник має відповісти за злочини
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07.12.2021 19:56 Відповісти
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08.12.2021 09:29 Відповісти
Щось цей хлопець не схожий на Олександра Македонського.
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08.12.2021 14:04 Відповісти
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