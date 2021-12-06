На Чернігівщині відновили понад 90 км траси Н-07 Київ - Суми - Юнаківка, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
У Чернігівській області завершено ремонт на більш ніж 90 км траси Н-07 Київ - Суми - Юнаківка. В даний момент роботи тривають на складній ділянці траси поблизу селища Срібне.
Про це повідомила Facebook-сторінка "Укравтодору", інформує Цензор.НЕТ.
"Тут дорога проходить через Тростянецьку балку зі складним рельєфом. Балка фактично виконує функцію дамби, оскільки по обидва боки від неї розташовані водойми. У процесі капітального ремонту старий механізм для пропуску води демонтований", - розповіли у Державному агентстві автодоріг.
Стара гідротехнічна споруда перебувала в аварійному стані, а отже існувала загроза підтоплення навколишніх територій.
Зараз підрядна компанія посилює та розширює земляний насип дороги. Всередині нього буде влаштовано нову гофровану трубу завдовжки 47 метрів, через яку вода перетікатиме з верхнього ставка у нижній. Оновлений насип балки матиме висоту 15 метрів, що дозволить влаштувати додаткові смуги на підйом в обох напрямках руху.
Крім цього буде встановлено шандорний пристрій, який дозволить регулювати рівень води у верхньому ставку та її тиск на земляний насип дороги. Берегова лінія буде укріплена бутовим каменем, а по завершенню робіт на трубі ділянка дороги вздовж Тростянецької балки буде заасфальтована.
"У рамках програми президента України "Велике будівництво" до кінця 2021 року в Чернігівській області буде відремонтовано 182 кілометри доріг державного значення", - додали в Укравтодорі.
Нагадаємо, як раніше повідомили в ОП, за 2020 та 2021 роки програма Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" на дорогах країни охопила 216 та 245 штучних споруд, відповідно. За цей період часу дорожники також відновили близько 13 тисяч кілометрів автошляхів.
Будь ласка, зачекайте...
Бабчєнко про це не бреше...
НАДО потребовать от кабмина карту улучшенных дорог . Может Ермак лично даёт команду по каким направлениям нужны дороги ?
Правда это всего-то один из сценариев войны "порохом", у "урана" будут совсем другие сценарии...
...На заваді важливим та системним реформам Укрзалізниці стоїть всеохопний хаос у системі управління компанії. Так, за останні два роки Укрзалізницю встигло очолити п'ять керівників. Відсутність лідерства в компанії не дає змоги повноцінно розвивати навіть такі добрі починання, як-от впровадження відкритих електронних аукціонів. Натомість перманентна криза та постійна потреба виживання штовхає Укрзалізницю на ризиковані експерименти із «голландськими» аукціонами та довготерміновою орендою вагонів. Врятувати компанію може лише термінове наведення ладу у сфері власного управління. Якщо цього не відбудеться, Укрзалізницю очікує лише занепад та поступове поглинання активів приватними фінансово-промисловими гігантами. - https://texty.org.ua/d/2021/uz/
Бюджет-2022. Недофінансована медицина й армія та 88 млрд на дороги - https://texty.org.ua/fragments/105071/byudzhet-2022-nedofinansovana-medycyna-j-armiya-ta-vydatky-na-socsferu-na-rivni-2020-roku/?src=main
Рокады используются для маневрирования войск и перевозки материальных средств. Как и другие военные дороги, рокады составляют основу военных коммуникаций и имеют стратегическое, оперативное или тактическое значение.
І якщо вона "добрі гроші коштує", то за тебе я і ламаного шеляга не дам!!!...
"Смішно спостерігать за людиною, яка старається тебе образить...
Вона нагадує мавпу в зоопарку, яка кидається в тебе лайном. Ти - за склом, а у мавпи - всі лапи і пика лайном вимазані..."
Скільки ти не пишеш у мою адресу образ - моє становище на форумі не поміняється А от ти власним лайном обляпався! Адже ти своїми заявами про "стадо" пробуєш образить вже не тільки мене, а і решту форумчан Дивись - "палиця два кінці має"! "Плюнеш в громаду - громада утреться Плюне громада в тебе - втопишся!"
так що я нiчого нe пробую. а я кажу як є. а твiй совковий мозок нe окучує. бо вiн совковий i iнших понять нe має тому лишe старими опeрує.
Для таких операцій треба дві речі: досвід і ресурси. Ні того, ані іншого у нападників немає. - https://texty.org.ua/fragments/105075/chy-zmozhe-rosiya-vtorhnutysya-tak-yak-pokazuyut-karty-bild-komentar-eksperta-zi-stratehiyi/?src=main
+ та фугасів закладено норм., зай їдуть кацапи, є чим зусиріти.
"Рока́да - железная, шоссейная или грунтовая дорога в прифронтовой полосе, проходящая параллельно линии фронта. Рокады используются для маневрирования войск и перевозки материальных средств. Википедия"
Так что все идет путем.