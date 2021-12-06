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дороги (1505) Укравтодор (489) Чернігівщина (1313) Велике будівництво (718)

На Чернігівщині відновили понад 90 км траси Н-07 Київ - Суми - Юнаківка, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

У Чернігівській області завершено ремонт на більш ніж 90 км траси Н-07 Київ - Суми - Юнаківка. В даний момент роботи тривають на складній ділянці траси поблизу селища Срібне.

Про це повідомила Facebook-сторінка "Укравтодору", інформує Цензор.НЕТ.

"Тут дорога проходить через Тростянецьку балку зі складним рельєфом. Балка фактично виконує функцію дамби, оскільки по обидва боки від неї розташовані водойми. У процесі капітального ремонту старий механізм для пропуску води демонтований", - розповіли у Державному агентстві автодоріг.

Стара гідротехнічна споруда перебувала в аварійному стані, а отже існувала загроза підтоплення навколишніх територій.

Зараз підрядна компанія посилює та розширює земляний насип дороги. Всередині нього буде влаштовано нову гофровану трубу завдовжки 47 метрів, через яку вода перетікатиме з верхнього ставка у нижній. Оновлений насип балки матиме висоту 15 метрів, що дозволить влаштувати додаткові смуги на підйом в обох напрямках руху.

Крім цього буде встановлено шандорний пристрій, який дозволить регулювати рівень води у верхньому ставку та її тиск на земляний насип дороги. Берегова лінія буде укріплена бутовим каменем, а по завершенню робіт на трубі ділянка дороги вздовж Тростянецької балки буде заасфальтована.

"У рамках програми президента України "Велике будівництво" до кінця 2021 року в Чернігівській області буде відремонтовано 182 кілометри доріг державного значення", - додали в Укравтодорі.

Нагадаємо, як раніше повідомили в ОП, за 2020 та 2021 роки програма Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" на дорогах країни охопила 216 та 245 штучних споруд, відповідно. За цей період часу дорожники також відновили близько 13 тисяч кілометрів автошляхів.

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На Чернігівщині відновили понад 90 км траси Н-07 Київ - Суми - Юнаківка, - Укравтодор 01
На Чернігівщині відновили понад 90 км траси Н-07 Київ - Суми - Юнаківка, - Укравтодор 02
На Чернігівщині відновили понад 90 км траси Н-07 Київ - Суми - Юнаківка, - Укравтодор 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
Такое впечатление, что трассы строят вдоль границ с рашей , а не внутри и на западе Украины . Вот неплохо бы нарисовать карту обновлённых трасс , чтобы разобраться.
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06.12.2021 17:34
+7
Это чтобы танкам было удобнее ехать, а то ещё застрянут, так ***** обидится, не видать нам мира в его очке.
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06.12.2021 17:43
+6
Вообще к этому надо отнестись серьезно
НАДО потребовать от кабмина карту улучшенных дорог . Может Ермак лично даёт команду по каким направлениям нужны дороги ?
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06.12.2021 18:32
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Такое впечатление, что трассы строят вдоль границ с рашей , а не внутри и на западе Украины . Вот неплохо бы нарисовать карту обновлённых трасс , чтобы разобраться.
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06.12.2021 17:34 Відповісти
Это чтобы танкам было удобнее ехать, а то ещё застрянут, так ***** обидится, не видать нам мира в его очке.
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06.12.2021 17:43 Відповісти
Вот и у меня есть такое подозрение.
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06.12.2021 17:49 Відповісти
тобто заради того щоб у тeбe нe було параноi люди повиннi да сидiти бeз дорiг?
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06.12.2021 18:23 Відповісти
танкам нe потрiбнi дороги. а твоiй макiтрi - мiзки ой як потрiбнi
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06.12.2021 18:24 Відповісти
Танкам нет,а оккупационным войскам для удержания территории надо
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06.12.2021 19:06 Відповісти
авжеж, війна 2014-15 - це про контроль доріг і перехресть
Бабчєнко про це не бреше...
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06.12.2021 19:09 Відповісти
то ти курцi Дуглас поясни. а то iй по мозку танком прохалися а потiм сюди на роботу писать поcадили. вона усцикається лишe за танки по цим дорогам.
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07.12.2021 11:38 Відповісти
Веретено, цэ ты?
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07.12.2021 22:31 Відповісти
Зeлeнський цe ти ?
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07.12.2021 22:43 Відповісти
не.я Порошенко
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07.12.2021 22:47 Відповісти
нe тягнeш на порошeнка
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07.12.2021 22:48 Відповісти
та бачу и ты на Веретена не тягнеш.
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07.12.2021 22:53 Відповісти
"Танкам дороги не потрібні", і це правда, а от для доставки "пушечного м'яса" і "фуража" окупантами - самий раз. А не правильніше було б, ці кошти направити на зміцнення оборони країни ?. Наприклад: на розбудову ППО та ПРО??? Адже в нас іде війна. І приорітати на армію повинні бути вищими за дороги.
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06.12.2021 19:53 Відповісти
Як в 2014 в методичках про хунту київську в їхтамнєт, так зараз про дороги для танків окупанта. Мітка дибілів, що тоді, що зараз.
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06.12.2021 17:52 Відповісти
ага i тупим бабам на зарплатнi зовсiм нe важливо що танкам нe потрiбнi дороги
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06.12.2021 18:28 Відповісти
вони там дe були ранiшe лишe були напрямки
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06.12.2021 18:21 Відповісти
Логичное подозрение. Суммы близко к границе, а Юнаковка всего в 7 км от границы с Кацапстаном. Лучше бы достроили дорогу от Первомайска к Николаеву, ужассная трасса а может пригодиться для обороны на юге Украины
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06.12.2021 18:28 Відповісти
Вообще к этому надо отнестись серьезно
НАДО потребовать от кабмина карту улучшенных дорог . Может Ермак лично даёт команду по каким направлениям нужны дороги ?
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06.12.2021 18:32 Відповісти
вони є. кому нада той знає як знайти. а тупим куркам воно нi на шо. ти i бeз цього ХАРАШО КАКАЄШ
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06.12.2021 18:35 Відповісти
тобi потрiбнi данi щоб знати куди твоi танки посилати?
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06.12.2021 18:37 Відповісти
нашо ти так нaпрягаєшся!? путiн зi своiх супутникiв iх i так побачить.
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06.12.2021 18:42 Відповісти
А зачем кипишь за дороги которые ведут в Украину? Что за позорная "сцикота". А я это воспринимаю, как подготовку дорог нашему наступлению. Там как может получится? Козломордые двинут, закроют небо, обрушат шквал ракетно-пушечного огня. Этих ублюдков не интересует моральная сторона. Посчитают финансовую подушку надёжной, (цены на газ были качественно подняты и "сливки" собираются!), после будут входить наземные соединения. Вот сдесь мы нанесём основной удар, зачистив небо и закрыв свободное пространство входящим группам. И вот тогда-то мы воспользуемся новыми дорогами, для молниеносной контр-удара! И именно эти дороги помогут нам очистить нечисть на соседних землях!
Правда это всего-то один из сценариев войны "порохом", у "урана" будут совсем другие сценарии...
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06.12.2021 20:45 Відповісти
вивчи назви украiнських мiст кацапe. а чо сюди пoгавкать прибiг бо на парашi нe можна?
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07.12.2021 14:16 Відповісти
цікава ідея, треба її Текстам.орг підкинути на реалізацію
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06.12.2021 18:39 Відповісти
И желательно побыстрее . Бо под видом Великого будівництва могут строить инфраструктуру для блица и за гроши украинцев .
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06.12.2021 18:42 Відповісти
Веретено, рад что ти согласен что путин *****, а Крым украинский. А по Боингу кстати, напомни кто сбиил Боинг 17 07.14?
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06.12.2021 18:47 Відповісти
і при цьому паралельно добивають Укрзалізницю

...На заваді важливим та системним реформам Укрзалізниці стоїть всеохопний хаос у системі управління компанії. Так, за останні два роки Укрзалізницю встигло очолити п'ять керівників. Відсутність лідерства в компанії не дає змоги повноцінно розвивати навіть такі добрі починання, як-от впровадження відкритих електронних аукціонів. Натомість перманентна криза та постійна потреба виживання штовхає Укрзалізницю на ризиковані експерименти із «голландськими» аукціонами та довготерміновою орендою вагонів. Врятувати компанію може лише термінове наведення ладу у сфері власного управління. Якщо цього не відбудеться, Укрзалізницю очікує лише занепад та поступове поглинання активів приватними фінансово-промисловими гігантами. - https://texty.org.ua/d/2021/uz/
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06.12.2021 19:24 Відповісти
И упорно стремятся уничтожит старые вагоны, причем срочно .
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06.12.2021 19:27 Відповісти
вони й самі уже запідозрили, що зєзікі для хла рокади будують

Бюджет-2022. Недофінансована медицина й армія та 88 млрд на дороги - https://texty.org.ua/fragments/105071/byudzhet-2022-nedofinansovana-medycyna-j-armiya-ta-vydatky-na-socsferu-na-rivni-2020-roku/?src=main
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06.12.2021 18:42 Відповісти
Вон как веретено беснуется- наверно попала в точку 😀😀😀
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06.12.2021 18:44 Відповісти
хаха хй тобi в мозг попав. хоча звiдки у какающих куропаток мозг.
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06.12.2021 19:04 Відповісти
"Рока́да (также рока́дный путь, от фр. rocade «объездная дорога») - железная, шоссейная или грунтовая дорога в прифронтовой полосе, проходящая параллельно линии фронта.

Рокады используются для маневрирования войск и перевозки материальных средств. Как и другие военные дороги, рокады составляют основу военных коммуникаций и имеют стратегическое, оперативное или тактическое значение.
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06.12.2021 18:59 Відповісти
танки по ним iздять? iм жe нe потрiбнi дороги. тобто танки по рокадним нe поiдуть бо пiсля них по ним нe поманeвруєш поставку няшок нe зробиш
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06.12.2021 19:07 Відповісти
Ти цитату російською з Вікіпедії прочитать не можеш? "Рокади" будуються ВЗОВЖ фронту а не ЧЕРЕЗ фронт! А ті річки які я назвав якраз перегороджують фронт наступу з боку Росії Підрив мостів (особливо деснянських і через Сейм) і наступ тимчасово зупиниться - до наведення переправ!
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06.12.2021 19:21 Відповісти
цe ти окучить нe можeш що пофiг дe iх будують пускати по ним танки - цe рiвeнь розвитку оцiєi зарплатноi баби Sophia-Maria Duglass
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07.12.2021 11:35 Відповісти
"bibi bolt"! Словам Софії і їй самій я вже давно "ціну склав"... Як і тобі!
І якщо вона "добрі гроші коштує", то за тебе я і ламаного шеляга не дам!!!...
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07.12.2021 13:55 Відповісти
якось i нe дужe трeба. собi залиш на новi мiзки
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07.12.2021 14:06 Відповісти
У мене й старі непогано працюють: бачиш - більше півсотні людей до думок, що в моїх мізках виникають , прислухаються! А до тебе, "нульовка", ніхто прислухаться не хоче!
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07.12.2021 14:40 Відповісти
хаха дитячий совковий садочок - як сам сeбe нe похвалю то бiльшe нiкому. твоя мати-пeдахох привила тобi таку iнфльтильну норму? ти пишeш для людeй твоє парадигми. спробуй промити мозок тим що вони нe сприймуть по причинi совковостi.
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07.12.2021 14:45 Відповісти
Клоуне! Та ти хоч якихось своїх покажи!
"Смішно спостерігать за людиною, яка старається тебе образить...
Вона нагадує мавпу в зоопарку, яка кидається в тебе лайном. Ти - за склом, а у мавпи - всі лапи і пика лайном вимазані..."
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07.12.2021 14:55 Відповісти
Клуонe! нашо тобi "моi"? ти своiми нe задоволeний. тобi iх замало? цирк плiнтусний - якщо лайкiв багато то стадо йдe за автором?
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07.12.2021 15:09 Відповісти
ти класичний продукт украiнськоi школи.
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07.12.2021 15:10 Відповісти
"Скільки не кричи "Халва!" - в роті солодко не стане!" (Ходжа насреддін)
Скільки ти не пишеш у мою адресу образ - моє становище на форумі не поміняється А от ти власним лайном обляпався! Адже ти своїми заявами про "стадо" пробуєш образить вже не тільки мене, а і решту форумчан Дивись - "палиця два кінці має"! "Плюнеш в громаду - громада утреться Плюне громада в тебе - втопишся!"
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07.12.2021 15:19 Відповісти
лишe совки бачать образи. я висловлюю свою думку. алe совкам то образа. вони нe звикли чути чужу думку. вона ж була 100 рокiв заборонeна. "Скільки не кричи "Халва!" - в роті солодко не стане!" (Ходжа насреддін) - скiльки совки нe казатимуть про образу свiт всe-рiвно змiнюється.
так що я нiчого нe пробую. а я кажу як є. а твiй совковий мозок нe окучує. бо вiн совковий i iнших понять нe має тому лишe старими опeрує.
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07.12.2021 15:29 Відповісти
От-от! "Наша пісня гарна й нова - починаєм її знову!" : "Усі навкруги - ПДРСи!Лише Stop Homosovetikus - д"Артаньян!" Прямо - "невизнаний геній"!
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07.12.2021 15:32 Відповісти
Прикинь! совки самe так як ти висираються коли нe окучують новi рeалii. вчилки сам так тeж роблять. а ти iх продукт масового виробництва
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07.12.2021 15:37 Відповісти
совкова громада малорозвинута тому максимум що з початку робить - так то плюється як пeрвобитна.
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07.12.2021 15:44 Відповісти
аа ти з цiєю триндичихою Дуглас з одного конвeєра!
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07.12.2021 16:10 Відповісти
Ти диви, який розумний. А що ж москальською цитуєш?
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06.12.2021 19:12 Відповісти
щоб твiй мозок окучив
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06.12.2021 19:16 Відповісти
Гіпотетичний наступ Московії по всьому периметру спільного кордону - це, за масштабами Другої світової війни, міжфронтова операція (multi-front operation), яка може зрівнятися хіба що з операцією Багратіон (червень-серпень 1944 року). Там якраз було задіяно 4 фронти.
Для таких операцій треба дві речі: досвід і ресурси. Ні того, ані іншого у нападників немає. - https://texty.org.ua/fragments/105075/chy-zmozhe-rosiya-vtorhnutysya-tak-yak-pokazuyut-karty-bild-komentar-eksperta-zi-stratehiyi/?src=main
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06.12.2021 19:16 Відповісти
Так а як, атакувати рашисстов краще бо гарних дорогах.
+ та фугасів закладено норм., зай їдуть кацапи, є чим зусиріти.
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06.12.2021 18:56 Відповісти
ДЛя диванных стратегов!

"Рока́да - железная, шоссейная или грунтовая дорога в прифронтовой полосе, проходящая параллельно линии фронта. Рокады используются для маневрирования войск и перевозки материальных средств. Википедия"
Так что все идет путем.
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06.12.2021 21:32 Відповісти
А на армию и оборону наш Недонаполеон Оманский не хочет денег выделить? Или защита страны ему не важна, деньги тырить на большой афере -- оно важнее. Может пора вспомнить не только о своем кармане, а и о прямых обязанностях по Конституции?
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06.12.2021 17:44 Відповісти
ЗРАДА!!!
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06.12.2021 17:49 Відповісти
суми та чернігів танконебезпечні напрямки для удару по києву, а там не то що забору нема, канави яценюк не викопав
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06.12.2021 17:49 Відповісти
ТИ я бачу - "гарно" знаєш Чернігівщину Підрив мостів на Десні Сеймі Острі та Удаї і танкові колони стануть! Бо у них пойми заболочені! Більш небезпечний удар через Прип"ять (там де вона тече по білоруській території ) і зону відчуження
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06.12.2021 18:54 Відповісти
Ще я Снов забув!
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06.12.2021 18:55 Відповісти
я, професійний водій з 38 річним стажем, дужу хочу їхати по хорошій дорозі але ще дужчі е хочу з такою частотою інформації як ця, читати про постачання озброєння в ЗСУ а не звідти де 50-60% крадуть.
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06.12.2021 18:11 Відповісти
Патріоти робили б оборонні рубежі, копали окопи та бліндажі, проти танкові рви а зелене зрадницьке чмо дороги !!!
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06.12.2021 18:53 Відповісти
Все для танков! Все для победы !
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06.12.2021 18:54 Відповісти
так у твоiй кацапськiй мeтодичцi стоiть? як лайкать своiх гeбнявих простiтуток
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06.12.2021 19:01 Відповісти
Для паРашинских танков? Молодца, Зебил!!!
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06.12.2021 19:07 Відповісти
нє. цe тряпка для мiзкiв кiзякiв
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07.12.2021 11:32 Відповісти
 
 