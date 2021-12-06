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антисемітизм (121) Кривий Ріг (811) підлітки (333)

Троє підлітків сплюндрували ханукію у Кривому Розі. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Вони залізли на ханукію, один з них запалив смолоскип і кинув його донизу.

Інцидент стався на місцевому арт-майдані під час концерту тік-токера на прізвисько Денчік, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на видання Vgorode.

Один з його шанувальників вирішив залізти на ханукальний світильник. При цьому він запалив смолоскип та кинув його донизу.

Очевидці викликали поліцейських. Підлітки намагалися загубитися в натовпі, але їх затримали та доправили до поліцейського відділку, а на батьків склали протоколи за неналежне виконання обов’язків.

Також дивіться: Невідомі скинули у річку 8-метрову менору в Ужгороді. Поліція розслідує обставини. ФОТО

Троє підлітків сплюндрували ханукію у Кривому Розі 01
Троє підлітків сплюндрували ханукію у Кривому Розі 02
Троє підлітків сплюндрували ханукію у Кривому Розі 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+53
а что ханукиня делал в центре Кривого Рога?..
я представляю, какой картавый вой с зелеными соплями начнется, если бравые бандеровцы начнут приколачивать гигантский тризуб на стене музея «Гейхал Шломо»..
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06.12.2021 19:59
+44
Мабуть та ханукія таке не наше -
не йдьот вона українському народу.

"То навіщо його пхати, якщо воно не крутиться"
Іван Плющ 😂
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06.12.2021 19:57
+43
Шось забагато тих ханукій по Україні наставили. Може краще тризуб в Кнессеті встановити?
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06.12.2021 20:05
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Очікуємо на пошкоджену конструкцію в студії "Г+Г"
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Якщо серйозно, то ці хлопці, звісно, мають відшкодувати збитки.
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06.12.2021 20:48 Відповісти
збитки мають відшкодовувати збоченці, що вигадували та встановлювали цю арт-залізяку на клумбі
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06.12.2021 20:54 Відповісти
Подайте до суду й виграйте справу. It's easy
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06.12.2021 21:03 Відповісти
хто відповідач?
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06.12.2021 21:06 Відповісти
Так і я про те ж . Кацапи в коментах скаженіють . Вони завжди на стороні виродків , подонків , вандалів і мародерів .
Тому й кажуть Україна не Русня .
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06.12.2021 21:05 Відповісти
етажєрка з залізного профілю на клумбі - і вже святиня...
хохли такі хохли
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06.12.2021 21:12 Відповісти
Та яка там в сраці святиня . Ходить за те , що якщо вам в хаті розбили вікно , то вандал має оплатити 100% вартість відновлення + 400% за незручності
Ну і поліції так само . 100% витрат за виїзд і т.д , ну і 400% за незручності .
Ніхто нікого не б'є , не садить в тюрму . Ніхто навіть не матюкається і не нервується . Всі один до одного ставляться з повагою , з посмішкою , всі на позитиві . Це ж всього лиш питання грошей . А вже буде порядок і справедливість .
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07.12.2021 06:12 Відповісти
А сплюндрування вилки яким боком? Не насрали ж біля неї? І взагалі, для чого було ставити вилку в Україні, щоб не забували якої національності барани обрали презЕдента клоуна?
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06.12.2021 20:53 Відповісти
трудно различить в этой сварной конструкции из труб ханукию,особенно если никогда ее не видел. пацаны решили что это турники для воркаута,а оказалось прям "святыня".пздц. живем почти в Израиле.
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07.12.2021 22:46 Відповісти
Чья-то светлая голова решила густо засадить Украину странными уродскими конструкциями, очень приблизительно похожими на менору. В надежде, что кто-то об нее споткнется, и тогда УРА!!! Украинцы антисемиты с рождения! Ату их.
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06.12.2021 21:07 Відповісти
акция иуд
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06.12.2021 21:15 Відповісти
предлагаю заключить договор с Израелем: за каждую установленную в Украине хануку, они нам дарят ударный беспилотник
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06.12.2021 21:12 Відповісти
Нафиг. В 2008-м поставленные Израилем ракеты ПВО не попадали в кацапские самолеты.
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06.12.2021 21:54 Відповісти
шо то не вериться! откуда инфа, с помойки.ru ?
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07.12.2021 19:01 Відповісти
Нульовка вирішала спростувати написане мною?
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07.12.2021 21:03 Відповісти
Так буба получается - крайний националист , со своими традициями, где нужно и где нет... А всем известно , шо сразу , за крайним национализмом , на следующей ступеньке, расположен всем известный раисшовинизм. Шо це таке, здесь рассказывать не нужно(я думаю)... Главное, шобы на очередные выборы пришли все, кого не было на прошлых.
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06.12.2021 21:15 Відповісти
Ммм. Старый-добрый Кривой Рог. Переполненные урны, грязище, быдланы и безнадега. Ханукия в принципе среди этого нормально вписалась.
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06.12.2021 21:16 Відповісти
Уж очень сильно наш народ возлюбил евреев после правления одного и второго президента!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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06.12.2021 21:17 Відповісти
Интересный парадокс- там где нет евреев-нет антисеммитизма.
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06.12.2021 21:29 Відповісти
Вот эти леса для штукатуров - Ханукия?
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06.12.2021 21:27 Відповісти
Что б ты знал, что сто лет назад во многих городах Украины евреи составляли основную часть населения. В Израиле тогда евреев практически не было. Так что ханукия должна быть в Украине, а не в Израиле.
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06.12.2021 21:42 Відповісти
ханукия должна быть в жидовской жопе
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07.12.2021 05:53 Відповісти
а в Израиле должен быть тризуб
правильно мыслишь, зэма
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07.12.2021 17:18 Відповісти
В какой стране мі живем, в Украине или в жидоизраиле???? Вот что бывает когда в стране, в которой проживает всего 43 тыс. евреев, выбирают в презы жиденыша.
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06.12.2021 21:34 Відповісти
они решили, что в жидовии, а потом обижаются на антисемитов и на жидовские погромы
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06.12.2021 21:38 Відповісти
Вы такой же негодяй, как те идиоты.
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06.12.2021 22:12 Відповісти
Я никогда не был антисемитом, но к этому все идет. Если взять национальный состав ВР, всех органов власти и депутатов всех уровней, то окажется, что абсолютное большинство в них составляют жыды, число которых ничтожно мало по отношению ко всему населению нашей страны.
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06.12.2021 22:22 Відповісти
И вы негодяй.
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06.12.2021 22:12 Відповісти
обоснуйте.....я ведь тоже могу голословно здесь заявить что вы падшая женщина, подрабатывающая на трассе.
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06.12.2021 22:23 Відповісти
а кто вообще ту фуйню разрешил поставить?
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06.12.2021 21:37 Відповісти
Еврейский закон не требует ставить большую ханукию в центре города. Это обычай именно Хабада. У вас есть интернет? Поинтересуйтесь у вашей местной хабадской общины почему они её поставили.
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06.12.2021 21:47 Відповісти
На сколько я понимаю, такой светильник должен стоять возле синагоги, а так же украшать дома евреев (иудеев). Причем ту городская площадь? Православные же праздники отмечают в церкви, а не на городской площади.
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06.12.2021 22:00 Відповісти
Це не площа, це арт-майданчик.
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07.12.2021 06:22 Відповісти
Так це перфоманс чи інсталяція?
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07.12.2021 14:25 Відповісти
Звідки ж мені знати, я ж не був там! Але судячи з того, що "виступав тік-токер Денчик", його прихильники - підлитки, в яких енергії більше ніж розуму.
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07.12.2021 15:35 Відповісти
Израиль, кстати, не признал голодомор. Зато в Украине за отрицание холокоста предусмотрено наказание.
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06.12.2021 22:06 Відповісти
Судя по всему, кто-то провоцирует мелких идиотов на такое. Хороший штраф мог бы отрезвить дураков.
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06.12.2021 22:10 Відповісти
Застовбили територію. Повна інвазія політичної влади відбулася. Лишилось бісівські сімсорок навкруг хануки влаштувати.
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06.12.2021 22:13 Відповісти
Ага
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06.12.2021 22:28 Відповісти
ханукия в Украине наверное прелюдия в признании Израилем Голодомора. или зачем она нам нужна?
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06.12.2021 22:29 Відповісти
Кому выгоден антисемитский шабаш, перед встречей Байден-Путин ?
Пророссийские силы активизировались, зная отношение Президентов Трампа и Байдена к антисемитизму.
Увы, антисемитов в НАТО и ЕС не принимают .... только в Украине, сегодня, такой беспредел ...
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06.12.2021 22:40 Відповісти
Та це звичайне бидло, а не антисеміти. Та запитай його що то за ханукія і хто такі семіти, та він скоріше власного язика проковтне, ніж відповість. От тільки в Ужгороді з ханукією ( якщо я не помиляюсь) зробили щось подібне в ці дні. А це вже схоже на сплановану акцію, можливо, проплачену.
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06.12.2021 23:32 Відповісти
Типовий кгбешний розвод. Кгб будує великий, дуже помітний менор і не важливо, що в цьому не приймає участь громада, а можливо і не знає. Чекають на довботятлів, які її зруйнують, а якщо таких не знаходиться, то руйнують самі. Фото надсилають у посольства Ізраїлю, США і ще підіймають шуміху у проплаченій пресі. І так - по всіх містах України. Головне не ловити гав нашим спецслужбам, як це їм вдається.
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06.12.2021 22:47 Відповісти
100%
Перед встречей Байден-Путин, СМИ России показали беспредел, во время еврейского праздника, в некоторых городах Украины, и центр Москвы, где на Театральной площади, горят ритуальные ханукии из девяти огней.
Это и есть гибридная война .....
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06.12.2021 22:58 Відповісти
Сионисты раставляют символ своей власти по всей стране.
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07.12.2021 04:48 Відповісти
хабад расставляет всякую срань по Украине! Украинцам это не приемлемо и не нужно.
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07.12.2021 15:14 Відповісти
шо, обисцялы?
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07.12.2021 05:54 Відповісти
Кривой Рог, такой Кривой Рог....... Да, мистер Президент?
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07.12.2021 07:16 Відповісти
самый длинный в Украине
суцільні криві роги
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07.12.2021 17:22 Відповісти
в світі існує прямий ріг (90°, π/2, тощо),
а ще існує Кривий Ріг...
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07.12.2021 17:28 Відповісти
Ханукія, скільки я знаю, має 7 свічок, а тут 9, то що це за глузування з святині (?)?
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08.12.2021 14:10 Відповісти
все навпаки. ханукiя - 9, менора - 7 свiчок.

Ханука в цьому роцi - 28/11- 06/12.
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09.12.2021 12:43 Відповісти
Зеленский виноват?
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12.12.2021 13:51 Відповісти
а в нас що шидярня
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12.12.2021 17:50 Відповісти
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