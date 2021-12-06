Троє підлітків сплюндрували ханукію у Кривому Розі. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Вони залізли на ханукію, один з них запалив смолоскип і кинув його донизу.
Інцидент стався на місцевому арт-майдані під час концерту тік-токера на прізвисько Денчік, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на видання Vgorode.
Один з його шанувальників вирішив залізти на ханукальний світильник. При цьому він запалив смолоскип та кинув його донизу.
Очевидці викликали поліцейських. Підлітки намагалися загубитися в натовпі, але їх затримали та доправили до поліцейського відділку, а на батьків склали протоколи за неналежне виконання обов’язків.
Топ коментарі
+53 Шрек Баблокат
показати весь коментар06.12.2021 19:59
+44 Алекс Мышкевич
показати весь коментар06.12.2021 19:57
+43 Василь Діжка
показати весь коментар06.12.2021 20:05
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
---
Якщо серйозно, то ці хлопці, звісно, мають відшкодувати збитки.
Тому й кажуть Україна не Русня .
хохли такі хохли
Ну і поліції так само . 100% витрат за виїзд і т.д , ну і 400% за незручності .
Ніхто нікого не б'є , не садить в тюрму . Ніхто навіть не матюкається і не нервується . Всі один до одного ставляться з повагою , з посмішкою , всі на позитиві . Це ж всього лиш питання грошей . А вже буде порядок і справедливість .
правильно мыслишь, зэма
Пророссийские силы активизировались, зная отношение Президентов Трампа и Байдена к антисемитизму.
Увы, антисемитов в НАТО и ЕС не принимают .... только в Украине, сегодня, такой беспредел ...
Перед встречей Байден-Путин, СМИ России показали беспредел, во время еврейского праздника, в некоторых городах Украины, и центр Москвы, где на Театральной площади, горят ритуальные ханукии из девяти огней.
Это и есть гибридная война .....
суцільні криві роги
а ще існує Кривий Ріг...
Ханука в цьому роцi - 28/11- 06/12.