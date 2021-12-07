3-й окремий полк спецпризначення отримав 13 легких броньованих автомобілів HMMWV. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
У Києві на Михайлівській площі під час заходу з нагоди тридцятої річниці Збройних Сил України заступник головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенант Євген Мойсюк вручив командиру Третього окремого полку спеціального призначення полковнику Михайлу Красотіну сертифікат на 13 легких броньованих автомобілів HMMWV.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Також Мойсюк вручив військовослужбовцям державні нагороди. Зокрема, орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджено підполковника Артема Лінькова та майора Вадима Ольшицького.
Орден "За мужність" ІІІ ступеня отримали капітан Роман Івасюк та сержант Роман Чорній. Медаль "За військову службу Україні" вручено сержанту Максиму Баську, старшим лейтенантам Кирилу Бєлому, В’ячеславу Данилюку, Дмитру Сизому та Станіславу Скляру, а також капітану Роману Поліщуку.
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Неужели оснащение полицейских частей имеет большую важность, чем наиболее боеспособных подразделений армии?!
Там генитальный шлак квартирует.
А по адресу пр. Воздухофлотский, 24, находится мусорская часть.
25-я обооп.
В народе имеет кличку "ЗОЗО".
Обыкновенные патрульные мусора.
И им такую технику, НИКОГДА не дадут. Новые ботинки, да.
https://www.youtube.com/watch?v=bKzIkfxFjQc
Слава союзникам !!!
Перемогли німецьких фашистів , переможемо і російських фашистів .
в Германии не фашизм был, это совковая жвачка для рабов!
фашистская партия "евреев" имела в себе больше чем итальянцев, в процентах конечно.
"лайкнули" такие же - заслуживающие на Путина.
Делаем выводы.
А прийде час й Абрамси будуть у ЗСУ.
Слава Україні.
Подяка Союзникам й справжньому братському народу України- Американцям!