3-й окремий полк спецпризначення отримав 13 легких броньованих автомобілів HMMWV. ФОТОрепортаж

У Києві на Михайлівській площі під час заходу з нагоди тридцятої річниці Збройних Сил України заступник головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенант Євген Мойсюк вручив командиру Третього окремого полку спеціального призначення полковнику Михайлу Красотіну сертифікат на 13 легких броньованих автомобілів HMMWV.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.







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Також Мойсюк вручив військовослужбовцям державні нагороди. Зокрема, орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджено підполковника Артема Лінькова та майора Вадима Ольшицького.







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Орден "За мужність" ІІІ ступеня отримали капітан Роман Івасюк та сержант Роман Чорній. Медаль "За військову службу Україні" вручено сержанту Максиму Баську, старшим лейтенантам Кирилу Бєлому, В’ячеславу Данилюку, Дмитру Сизому та Станіславу Скляру, а також капітану Роману Поліщуку.