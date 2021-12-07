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3-й окремий полк спецпризначення отримав 13 легких броньованих автомобілів HMMWV. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У Києві на Михайлівській площі під час заходу з нагоди тридцятої річниці Збройних Сил України заступник головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенант Євген Мойсюк вручив командиру Третього окремого полку спеціального призначення полковнику Михайлу Красотіну сертифікат на 13 легких броньованих автомобілів HMMWV.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

3-й окремий полк спецпризначення отримав 13 легких броньованих автомобілів HMMWV 01
3-й окремий полк спецпризначення отримав 13 легких броньованих автомобілів HMMWV 02
3-й окремий полк спецпризначення отримав 13 легких броньованих автомобілів HMMWV 03

Читайте: Сьогодні ЗСУ буде передано близько сотні одиниць озброєння та військової техніки, - Зеленський

3-й окремий полк спецпризначення отримав 13 легких броньованих автомобілів HMMWV 04
3-й окремий полк спецпризначення отримав 13 легких броньованих автомобілів HMMWV 05

Також Мойсюк вручив військовослужбовцям державні нагороди. Зокрема, орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджено підполковника Артема Лінькова та майора Вадима Ольшицького.

3-й окремий полк спецпризначення отримав 13 легких броньованих автомобілів HMMWV 06
3-й окремий полк спецпризначення отримав 13 легких броньованих автомобілів HMMWV 07
3-й окремий полк спецпризначення отримав 13 легких броньованих автомобілів HMMWV 08

Також читайте: 3-й полк спецпризначенців ССО пройшов сертифікацію НАТО. Тепер його воїни можуть залучатися до сил швидкого реагування Альянсу

Орден "За мужність" ІІІ ступеня отримали капітан Роман Івасюк та сержант Роман Чорній. Медаль "За військову службу Україні" вручено сержанту Максиму Баську, старшим лейтенантам Кирилу Бєлому, В’ячеславу Данилюку, Дмитру Сизому та Станіславу Скляру, а також капітану Роману Поліщуку.

3-й окремий полк спецпризначення отримав 13 легких броньованих автомобілів HMMWV 09

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+36
Коли вже остаточно зникне оця совковість? Щось робити і передавати до якихось дат, свят... Це має бути звичайною, щоденною справою, а не показухою
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06.12.2021 20:33
+18
Братній американський народ .
Слава союзникам !!!
Перемогли німецьких фашистів , переможемо і російських фашистів .
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06.12.2021 20:45
+13
До этого, в основном были новости о том, что та или иная бронетехника передавалась НГ.
Неужели оснащение полицейских частей имеет большую важность, чем наиболее боеспособных подразделений армии?!
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06.12.2021 20:27
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До этого, в основном были новости о том, что та или иная бронетехника передавалась НГ.
Неужели оснащение полицейских частей имеет большую важность, чем наиболее боеспособных подразделений армии?!
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06.12.2021 20:27 Відповісти
Ні, за все ВСУ не скажу, але в 3ому полку вже років 5-6 на таких їздять, і іноді так далеко!! Що сепари потім кажуть: ой-ой!!! бо-бо!!!
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06.12.2021 20:37 Відповісти
Навіть, більше ніж 6 років...
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06.12.2021 20:37 Відповісти
Коли вже остаточно зникне оця совковість? Щось робити і передавати до якихось дат, свят... Це має бути звичайною, щоденною справою, а не показухою
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06.12.2021 20:33 Відповісти
Я сподіваюсь, що робота ведеться, але ж "керівництву" треба за щось рапортувати, а Верховному Гівнокомандуючому треба ж матеріал для "відосіків"!!
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06.12.2021 20:40 Відповісти
Ви забули хто у нас президент!!!!!! вОно дуже любе сОвок!!!!!!! О тож!!!!!!
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06.12.2021 20:44 Відповісти
Він взяв приклад з Петра Олексійовича, чи у Вас память коротка. Так кто савок?
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06.12.2021 23:45 Відповісти
Еге, тоді ослу набуде чим піаритися
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06.12.2021 21:34 Відповісти
Оце діло! На ці "хамві" в нас ставлять кулемети, і виходить доволі непогана тачанка! )))
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06.12.2021 20:35 Відповісти
Для ГРУ?
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06.12.2021 20:37 Відповісти
Для третього полку, вони до ССО належні. До чого тут розвідники?
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06.12.2021 20:39 Відповісти
Откройте военную тайну. Это не тот ли полк что на Воздухофлотском проспекте находится?
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06.12.2021 20:53 Відповісти
Кировоград.
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06.12.2021 21:41 Відповісти
Не вгадали! Кропивницький! Та там і на деяких штандартах це видно, не таємниця..
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06.12.2021 21:42 Відповісти
я в тій частині військовий квиток отримував...а через парк в технікумі навчався.
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06.12.2021 21:51 Відповісти
На Воздухофлотском, вАААще НИКАКИХ полков нет.
Там генитальный шлак квартирует.
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06.12.2021 21:41 Відповісти
Кто же такие? Хоть в иносказательной форме откройте.
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06.12.2021 22:57 Відповісти
На Воздухофлотском проспекте НЕТ НИКАКИХ ПОЛКОВ ВСУ.
А по адресу пр. Воздухофлотский, 24, находится мусорская часть.
25-я обооп.
В народе имеет кличку "ЗОЗО".
Обыкновенные патрульные мусора.
И им такую технику, НИКОГДА не дадут. Новые ботинки, да.
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06.12.2021 23:18 Відповісти
Вот спасибо. Можно бы было сразу. Я ведь не так спросил от скуки. Срочную там служил. С мая 1972 по 74гг. Давно конечно.
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07.12.2021 15:39 Відповісти
На них можно и Стугны устанавливать.....но где ж те Стугны.
https://www.youtube.com/watch?v=bKzIkfxFjQc
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06.12.2021 21:26 Відповісти
Кажуть "трохи є". При Пороху, то навіть ніхто не рахував - бажаєш - і "дзот" твій!
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06.12.2021 21:44 Відповісти
Братній американський народ .
Слава союзникам !!!
Перемогли німецьких фашистів , переможемо і російських фашистів .
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06.12.2021 20:45 Відповісти
извините, вы случайно не совковое быдло?
в Германии не фашизм был, это совковая жвачка для рабов!
фашистская партия "евреев" имела в себе больше чем итальянцев, в процентах конечно.
"лайкнули" такие же - заслуживающие на Путина.
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07.12.2021 19:34 Відповісти
Це такий невдалий жарт? Хто це все вигадав - подоляк чи люся? Зробити піар-шоу з того - що передали військовим техніку для захисту України...
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06.12.2021 20:52 Відповісти
Хамер со спущенным колесом на 2ом фото с верху.
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06.12.2021 21:03 Відповісти
А ещё точнее? Какой в ряду? Или кацапский пи#дун?
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06.12.2021 21:10 Відповісти
Первый хамер на втором фото с верху. Ослеп винтарогий?
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06.12.2021 21:55 Відповісти
Винтарогий твой папаша. Где там спущенное колесо? В твоих пьяных галюцинациях?
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06.12.2021 21:58 Відповісти
Сразу видно что ты не водила.
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06.12.2021 22:00 Відповісти
Сразу понятно, что вы не знаете, что такое автоподкачка шин.
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06.12.2021 22:34 Відповісти
Это так свет падает . Колесо в порядке .
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09.12.2021 07:09 Відповісти
никера себе легкие, когда я встретил какой-то типа козак или типа того, у него башня бронированная и сам типа камаз, в два раза выше меня...
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06.12.2021 21:05 Відповісти
Какой нах сертификат? Это должно поставляться тихо и буднично,как так и надо. Без песен и плясок.
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06.12.2021 21:05 Відповісти
Вот объясните чем Хаммер лучше нашей Варты или Козака?
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06.12.2021 21:28 Відповісти
Не дай Бог, Вам ездить в "Козаке". ((((
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06.12.2021 21:42 Відповісти
Проходимостью, скоростью. Знаю не по наслышке.
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06.12.2021 22:35 Відповісти
"вручив... сертифікат на 13 легких броньованих автомобілів HMMWV". Подарунковий сертифікат? Без цього сертифіката, що не передали би?
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06.12.2021 21:42 Відповісти
Не понял, что значит "сертификат "? С ним что, в военторг идти? А передарить можно?
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06.12.2021 22:28 Відповісти
Якого року випуску техніка, знає хто?
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06.12.2021 22:37 Відповісти
Луше новую модель подарить

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06.12.2021 22:44 Відповісти
В зоне ато в 2015 году такой хаммер подорвался на тм-62 погибло 3 десантника , 2 раненных. В сети есть фото.
Делаем выводы.
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07.12.2021 10:29 Відповісти
Ага, на !танковой! мине подорвался между прочим, это не на гвоздь наехать...
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07.12.2021 19:04 Відповісти
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07.12.2021 18:25 Відповісти
При порохе как то круче было
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07.12.2021 19:01 Відповісти
аж 13?
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07.12.2021 19:44 Відповісти
Что значит выдали сертификат?
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07.12.2021 20:16 Відповісти
амери перевзуваютьсяна Ошкоши вже п'ятий рік чи шостий. а це списані з складів колимаги і аж ніяк не новітня техніка...
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07.12.2021 23:16 Відповісти
Тихо.... тихо усі.... слухайте.... чуєте як знову розриває кацапськи пер#аки за парєбрікам від Українських новин.
А прийде час й Абрамси будуть у ЗСУ.
Слава Україні.
Подяка Союзникам й справжньому братському народу України- Американцям!
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08.12.2021 00:29 Відповісти
 
 