Рятівники, поліцейські та волонтери третю добу шукають на Закарпатті чоловіка, який катався на снігоході та заблукав. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У горах на Закарпатті ще зі суботи, 4 грудня, шукають 50-річного чоловіка, який катався на снігоході та заблукав.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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"Станом на 05:30 7 грудня пошуки 50-річного чоловіка, який заблукав у горах під час катання на снігоході - тривають. До робіт від ДСНС залучено 49 чоловік та 11 одиниць техніки від гірських пошуково-рятувальних відділень ДСНС Закарпаття та Спеціального центру швидкого реагування м. Дрогобич. Також долучаються до пошуків патрульні поліцейські та волонтери", - йдеться у повідомленні.

За умови сприятливих погодних умов, рятувальники будуть здійснювати пошук з повітря вертольотом МІ-8.

Нагадаємо, про трьох чоловіків, які під час катання на снігоходах заблукали в горах, рятувальникам повідомили ввечері 4 грудня. Близько 13 год. наступного дня двоє чоловіків вийшли на зв’язок і повідомили, що перебувають на турбазі "Девур" с. Лумшори Ужгородського району.

Пошуки третього заблукалого ускладнюються погодними умовами в горах.





Фото: сайт ДСНС