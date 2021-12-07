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Закарпаття (1581) розшук (492) туризм (782) ДСНС (4463)

Рятівники, поліцейські та волонтери третю добу шукають на Закарпатті чоловіка, який катався на снігоході та заблукав. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У горах на Закарпатті ще зі суботи, 4 грудня, шукають 50-річного чоловіка, який катався на снігоході та заблукав.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 05:30 7 грудня пошуки 50-річного чоловіка, який заблукав у горах під час катання на снігоході - тривають. До робіт від ДСНС залучено 49 чоловік та 11 одиниць техніки від гірських пошуково-рятувальних відділень ДСНС Закарпаття та Спеціального центру швидкого реагування м. Дрогобич. Також долучаються до пошуків патрульні поліцейські та волонтери", - йдеться у повідомленні.

За умови сприятливих погодних умов, рятувальники будуть здійснювати пошук з повітря вертольотом МІ-8.

Нагадаємо, про трьох чоловіків, які під час катання на снігоходах заблукали в горах, рятувальникам повідомили ввечері 4 грудня. Близько 13 год. наступного дня двоє чоловіків вийшли на зв’язок і повідомили, що перебувають на турбазі "Девур" с. Лумшори Ужгородського району.

Рятівники, поліцейські та волонтери третю добу шукають на Закарпатті чоловіка, який катався на снігоході та заблукав 01

Пошуки третього заблукалого ускладнюються погодними умовами в горах.

Рятівники, поліцейські та волонтери третю добу шукають на Закарпатті чоловіка, який катався на снігоході та заблукав 02
Рятівники, поліцейські та волонтери третю добу шукають на Закарпатті чоловіка, який катався на снігоході та заблукав 03
Фото: сайт ДСНС
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Топ коментарі
+10
Не розумію, як можна заблукати у Карпатах та ще у у Закарпатські області. Ну ще би на Франківщині десь у Рожнятівському, чи Верзовинському районах. Як людина, яка виросла і живе у Карпатах, зауважив одну особливість у туристів. Коли ті блукають, чи збиваються з дороги, то одразу починають панікувати і робити абсурдні речі. Наприклад, нещадно тормосити смартфон, знищуючи зарядку. Хоча у гори потрібен брати кнопковий телефон без "наворотів", який тримає зарядку до тижня. Чи дертися на найвищу гору, щоб побачити околиці. Це теж дурість. Коли заблукали у горах, потрібно спускатися вниз, доки не наикнетеся на потік. Далі потрібно просто йти тим потоком, доки він не впаде у річку. І так йти за течією, доки вона не приведе до села. У горах поселення завжди будуть на березі річок.
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07.12.2021 10:22
+6
Яке "Комсомольске озеро", нах...???
Ну, якщо цих комсомольців там топили, то да...😏
А взагалі, там щось чули про декомунізацію?
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07.12.2021 10:10
+3
Це ж треба було пертись зимою в гори, щоб покататись, а тепер стільки людей шукають...
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07.12.2021 09:46
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Це ж треба було пертись зимою в гори, щоб покататись, а тепер стільки людей шукають...
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07.12.2021 09:46 Відповісти
Де...л. Как можно с собой не брать GPS и вообще куда можно ездить, что заблудится на снегоходе.
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07.12.2021 10:05 Відповісти
Яке "Комсомольске озеро", нах...???
Ну, якщо цих комсомольців там топили, то да...😏
А взагалі, там щось чули про декомунізацію?
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07.12.2021 10:10 Відповісти
Было же обЪявлено по области штормовое предупреждение и
выезжающим просьба МЧС
объявить письменно маршрут ..
*****

Кто будет платить спасателям , рискующим своей жизнью,
за поиски этого самоубийцы ?
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07.12.2021 10:15 Відповісти
платники податків.
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07.12.2021 10:22 Відповісти
Объявить где? Пунктов не так и много. И не попрусь я бумажку заносить.
Регался как-то давно в Лозещине. С учета не снялся. Никто не искал. Наверное я у них как погибший числюсь.
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07.12.2021 11:43 Відповісти
Не розумію, як можна заблукати у Карпатах та ще у у Закарпатські області. Ну ще би на Франківщині десь у Рожнятівському, чи Верзовинському районах. Як людина, яка виросла і живе у Карпатах, зауважив одну особливість у туристів. Коли ті блукають, чи збиваються з дороги, то одразу починають панікувати і робити абсурдні речі. Наприклад, нещадно тормосити смартфон, знищуючи зарядку. Хоча у гори потрібен брати кнопковий телефон без "наворотів", який тримає зарядку до тижня. Чи дертися на найвищу гору, щоб побачити околиці. Це теж дурість. Коли заблукали у горах, потрібно спускатися вниз, доки не наикнетеся на потік. Далі потрібно просто йти тим потоком, доки він не впаде у річку. І так йти за течією, доки вона не приведе до села. У горах поселення завжди будуть на березі річок.
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07.12.2021 10:22 Відповісти
Якщо не прибився до якогось житла , то вже можна "махнуть рукою"... Весна "підсніжника" покаже ... А лисиці з тхорами на місяць поживу отримають!
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07.12.2021 10:41 Відповісти
Ещё один подснежник
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07.12.2021 10:56 Відповісти
ещё один "нелох 50-летний" думал, что взял Бога за бороду... а копеечный компас и мозгов в незнакомый лес - не взял..(
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07.12.2021 10:57 Відповісти
Карпати на території колишнього СРСР вважались другими за складністю орінтування. Вони ніби і не високі, і заселені не рідко, але "ветер подул, и тебя уже нет".
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07.12.2021 11:08 Відповісти
Трохи вам про Карпати від бувалого в попадалово. В Карпатах потрапити в аварійну ситуацію можна легко і швидко в любу пору року в любій частині цих гір. Просто характер аварії буде залежати від багатьох факторів (рельєфу, погоди, складу групи, можливості швидкої допомоги і ще багатьох конкретних факторів). Не вдаючись в подробиці і детальні пояснення дам конкретні рекомендації тим, хто все ж вирішив іти в гори. Мої рекомендації не є вичерпними і базуються на власному багаторічному досвіді походів, катання на лижах і сходжень в Карпатах, так і на моєму досвіді більш ніж 250 сходжень на вершини вище 3000 м в різних гірських районах Кавказу і Паміру, як інструктора альпінізму, кмс по альпінізму і рятувальника. 1. Перед виїздом в гори ви маєте чітко знати куди ви йдете, з ким ідете, що вам потрібно у поході, хто вам допоможе при такій необхідності і як ви повідомите про аварію тим, хто може вам допомогти. 2. Рівень вашої фізичної, технічної, психологічної підготовки і ваше спорядження мають відповідати рівню поставлених задач. Мова як про вас особисто, так і про тих, хто йде з вами. 3. В гори йти краще, безпечніше, легше групою, ніж самому. Якщо ви все ж йдете один, то множте всі вимоги до себе щонайменше вдвічі (вдвічі сильніший, вдвічі досвідченіший і т.д. ), бо доведеться все робити за двох. 4. Взимку в горах ходити набагато складніше і небезпечніше, ніж влітку, бо холодно, багато снігу, лавинонебезпечно, стежки і дороги не видно під снігом, рятувальникам знайти вас буде значно складніше. 5. Перед виїздом постарайтесь отримати максимум інформації про район, куди ви йдете. Придбайте і вивчіть карту цього району. Проконсультуйтесь з бувалими. Постарайтесь забезпечити себе групою підтримки. Ознайомте цих людей з детальними своїми планами походу, обговоріть зв'язок з вами, алгоритм їх дії в аварійній ситуації і що їм робити коли ви не виходите на зв'язок чи перевищили контрольний термін повернення. В Карпатах далеко не скрізь є мобільний зв'язок. На хребтах сигнал мобільного оператора надійніший, ніж в долині чи в зоні лісу. Ніхто з українських операторів мобільного зв'язку не покриває всю територію Карпат і переваг у покритті ніхто з них не має. Поганий зв'язок однаково у всіх. 6. В поході вам необхідні засоби навігації ( GPS з картою району походу в смартфоні чи окремий прилад, паперова карта, компас), засоби зв'язку і сигналізації ( мобільний телефон чи смартфон з пауербенком із запасом енергії на весь час походу, ліхтарик бажано налобний із запасом батарейок, дзеркальце щоб подавать сигнали вдень, сірники вітрові для розпалювання багаття). І всім цим ви маєте навчитися користуватися ще вдома перед походом! 7. Ваше бівуачне спорядження, одяг, харчі мають відповідати порі року, тривалості походу. Обов'язково візьміть з собою аптечку із засобами першої необхідності (хоч таку, як у автомобілі) і вмійте все те використовувати. В темноті вночі чи під час бурі вам навіть важко беде прочитати назву ліків на упаковці, важко надати допомогу замерзлими руками. Майте це на увазі. Потренуйтеся дома. Краще порадьтеся з бувалими щоб не залишитися в поході голодним чи не нести зайвого. 8. При виході на маршрут по можливості зареєструйтеся у рятувальників і отримайте у них консультацію по району, по погоді, обумовте зв'язок у випадку непередбачуваних ситуацій. І нарешті поради якщо ви все ж потрапили у аварійну ситуацію: 1. Не панікуйте. 2. Не розбредайтеся, тримайтеся разом. 3. Має бути один лідер, вказівки якого для всіх обов'язкові. 4. Викликайте допомогу, надавши інформацію: де ви, які травми, скільки травмованих, хто ви, обумовте ваші подальші дії з рятувальниками і зв'язок.
Перелічене вище геть не є вичерпними рекомендаціями, але якщо ви зробите хоч це, то шансів повернутися додому на своїх двох буде більше. Всім удачі! Погоди!
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07.12.2021 14:00 Відповісти
где то снег есть прикол -шок-это в укре у нас??
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07.12.2021 18:52 Відповісти
 
 