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ДТП (4211) прокуратура (3173) Чернігівщина (1313)

"Погодні умови. Є питання до дорожнього покриття і техстану автобуса", - керівник Чернігівської облпрокуратури Василина про причини смертельної ДТП з участю маршрутки. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Аварію з участю вантажівки та маршрутного мікроавтобуса на Чернігівщині, внаслідок якої 13 людей загинули та ще 6 травмовані, могли спричинити погані погодні умови.

Про це повідомив у фейсбуці керівник прокуратури Чернігівської області Сергій Василина, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що сьогодні вранці близько 8 години на 14 км автодороги Чернігів-Грем'яч сталась ДТП. Зіткнулися вантажний автомобіль ДАФ та маршрутний автобус Мерседес Спринтер "Чернігів-Сосниця" (за даними ОГА, "Борзна-Чернігів". - Ред.). За оновленою інформацією, внаслідок аварії 13 осіб загинули та ще 6 – травмовані.

"Страшна трагедія, якої могло б не статися. Зараз працюю на місці події. Встановлюємо усі обставини ДТП. Один із ймовірних факторів, що могли спричинити аварію - погодні умови. Але вже є питання до стану дорожнього покриття і служб, які повинні обслуговувати дорогу. А також до технічного стану автобуса. Все це, а також інші обставини і причини аварії, будуть досліджені в ході розслідування", - зазначив прокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зіткнення вантажівки та маршрутки на Чернігівщині: 13 осіб загинуло, 6 - травмовано (оновлено). ВИДЕО+ФОТО 18+

Погодні умови. Є питання до дорожнього покриття і техстану автобуса, - керівник Чернігівської облпрокуратури Василина про причини смертельної ДТП з участю маршрутки 01
Погодні умови. Є питання до дорожнього покриття і техстану автобуса, - керівник Чернігівської облпрокуратури Василина про причини смертельної ДТП з участю маршрутки 02
Погодні умови. Є питання до дорожнього покриття і техстану автобуса, - керівник Чернігівської облпрокуратури Василина про причини смертельної ДТП з участю маршрутки 03
Погодні умови. Є питання до дорожнього покриття і техстану автобуса, - керівник Чернігівської облпрокуратури Василина про причини смертельної ДТП з участю маршрутки 04
Погодні умови. Є питання до дорожнього покриття і техстану автобуса, - керівник Чернігівської облпрокуратури Василина про причини смертельної ДТП з участю маршрутки 05

Погодні умови. Є питання до дорожнього покриття і техстану автобуса, - керівник Чернігівської облпрокуратури Василина про причини смертельної ДТП з участю маршрутки 06

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+3
В неділю їхав тією дорогою. Тоді вона ще була без снігу і льоду. Але їздять всі занадто швидко, що фури, що буси, що авто. А далі, в сторону Мени, по цій трасі дерева ніхто не рубає біля дороги і вони обдирають борти фур і автобусів. Всі тримаються осьової на не дуже широкій трасі.
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07.12.2021 13:26
+3
Судя по всему ,спрашивать там не с кого.Фура -пустая,могло и занести.Резина -универсал.На Бусе - по моему зимняя,но почти лысая.Два водителя спешили при таком гололеде.Впору объявлять общеукраинский траур.Соболезнование семьям безвинно погибших...
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07.12.2021 14:52
+2
дорожное покрытие вот на этом фото хорошо видно
- там и танк в хорошем тех.состоянии могло бы занести

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07.12.2021 13:47
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Вже сніг.
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07.12.2021 12:51 Відповісти
Да, технічний стан у єтого автобуса сейчас не очень. А что с дорогой то? В сентябре вполне ничо была (ну по нашим меркам ессно).
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07.12.2021 12:55 Відповісти
Снег, выбоины на дороге, не посыпали.
Но валить все будут на водилу фуры.
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07.12.2021 12:58 Відповісти
так и будет
- кто хоть раз попадал в аварии (я в том числе) знает, что виноват в Суде всегда водитель - дорожные службы НИКОГДА..
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07.12.2021 13:50 Відповісти
ну и правильно. Это водитель обязан выбирать безопасную скорость и безопасный интервал. Скользко - двигайся 10 км в час.
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07.12.2021 15:00 Відповісти
то есть если ты вдруг решишь купить себе болид формулы 1, то дорожники тебе должны будут построить дорогу уровня ГранПри Бахрейна, а если нет - то ховайтесь в жыто, я не виноват?))
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07.12.2021 15:40 Відповісти
Який жах, співчуття родинам загиблих, царство небесне.
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07.12.2021 12:58 Відповісти
Хто знає, водії живі?
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07.12.2021 13:00 Відповісти
Фури не в курсі, а маршрутки не вижив
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07.12.2021 13:07 Відповісти
☹️. Фура в такому вигляді що у водія фури теж шансів небагато
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07.12.2021 13:38 Відповісти
В неділю їхав тією дорогою. Тоді вона ще була без снігу і льоду. Але їздять всі занадто швидко, що фури, що буси, що авто. А далі, в сторону Мени, по цій трасі дерева ніхто не рубає біля дороги і вони обдирають борти фур і автобусів. Всі тримаються осьової на не дуже широкій трасі.
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07.12.2021 13:26 Відповісти
Вероятно ,не дошло велике будивництво.Однако дорога имеет хозяина,и эксплуатационникам зарплату начисляют.
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07.12.2021 14:55 Відповісти
Надо опросить дорожное покрытие, если к нему есть вопросы. под протокол и оформить изъятие с понятыми
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07.12.2021 13:34 Відповісти
дорожное покрытие вот на этом фото хорошо видно
- там и танк в хорошем тех.состоянии могло бы занести

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07.12.2021 13:47 Відповісти
"Прокурор" и "*******" - это слова синонимы?
А при убийстве "есть вопросы к производителю ножей"? "Есть вопросы" почему жертва поздно домой возвращалась?
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07.12.2021 13:51 Відповісти
Автобуса??? На фото я не бачу автобуса, лише фуру і вантажний бус, перероблений кустарним способом під перевезення людей?
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07.12.2021 14:16 Відповісти
Судя по всему ,спрашивать там не с кого.Фура -пустая,могло и занести.Резина -универсал.На Бусе - по моему зимняя,но почти лысая.Два водителя спешили при таком гололеде.Впору объявлять общеукраинский траур.Соболезнование семьям безвинно погибших...
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07.12.2021 14:52 Відповісти
Я пока вижу, что удар был на полосе грузовика. А то, что прицеп заломлен - резкое торможение тягача от удара. Сейчас прицепы не заламывает при торможении, сначала тормозятся колеса прицепа, а потом тягача.
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07.12.2021 15:42 Відповісти
Немов би водій фури сам сказав що перед ним почали зупинятися легкові авто і коли він гальмував його занесло
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07.12.2021 17:10 Відповісти
это ж с какой скоростью нужно ехать, чтобы так искорежился металл...
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07.12.2021 17:20 Відповісти
https://t.me/telegraf_black

Тут відео в перші хвилини... 18+..
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07.12.2021 18:14 Відповісти
 
 