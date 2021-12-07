"Погодні умови. Є питання до дорожнього покриття і техстану автобуса", - керівник Чернігівської облпрокуратури Василина про причини смертельної ДТП з участю маршрутки. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Аварію з участю вантажівки та маршрутного мікроавтобуса на Чернігівщині, внаслідок якої 13 людей загинули та ще 6 травмовані, могли спричинити погані погодні умови.
Про це повідомив у фейсбуці керівник прокуратури Чернігівської області Сергій Василина, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що сьогодні вранці близько 8 години на 14 км автодороги Чернігів-Грем'яч сталась ДТП. Зіткнулися вантажний автомобіль ДАФ та маршрутний автобус Мерседес Спринтер "Чернігів-Сосниця" (за даними ОГА, "Борзна-Чернігів". - Ред.). За оновленою інформацією, внаслідок аварії 13 осіб загинули та ще 6 – травмовані.
"Страшна трагедія, якої могло б не статися. Зараз працюю на місці події. Встановлюємо усі обставини ДТП. Один із ймовірних факторів, що могли спричинити аварію - погодні умови. Але вже є питання до стану дорожнього покриття і служб, які повинні обслуговувати дорогу. А також до технічного стану автобуса. Все це, а також інші обставини і причини аварії, будуть досліджені в ході розслідування", - зазначив прокурор.
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Но валить все будут на водилу фуры.
- кто хоть раз попадал в аварии (я в том числе) знает, что виноват в Суде всегда водитель - дорожные службы НИКОГДА..
- там и танк в хорошем тех.состоянии могло бы занести
А при убийстве "есть вопросы к производителю ножей"? "Есть вопросы" почему жертва поздно домой возвращалась?
Тут відео в перші хвилини... 18+..