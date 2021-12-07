Спецоперація "Полісся": правоохоронці тренувались стримувати нелегалів біля кордону з Білоруссю. ФОТОрепортаж

У Рівненській області у рамках спеціальної прикордонної операції "Полісся" силовики тренувались стримувати умовних нелегалів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

"Численні групи умовних порушників, які намагались незаконно перетнути українсько-білоруський кордон, тренувались стримувати силовики на Рівненщині. Тактико-спеціальні навчання відбулись в рамках спільної спецоперації "Полісся", - йдеться у повідомленні.

За легендою навчань, працівники Державної прикордонної служби отримали інформацію, що на одній з автомобільних доріг на території Республіки Білорусь в бік українського кордону рухаються кілька сотень осіб. Про інформацію одразу доповіли у Міжрегіональний координаційний штаб.

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Аби протистояти нелегальним мігрантам, одразу були залучені групи стримування, перекладачі, переговорники, фахівці повітряного моніторингу, рятувальники та медики.

Навчання відбулись під керівництвом Державної прикордонної служби. Участь у ній взяли представники відомств Міністерства внутрішніх справ. Також залучались військовослужбовці військової частини 3055 Національної гвардії України.

Як повідомлялося, прикордонна операція "Полісся" розпочалася 23 листопада. Вона проводиться через ймовірне ускладнення обстановки на кордоні з Республікою Білорусь через загрозу міграційної кризи.





