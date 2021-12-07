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Спецоперація "Полісся": правоохоронці тренувались стримувати нелегалів біля кордону з Білоруссю. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У Рівненській області у рамках спеціальної прикордонної операції "Полісся" силовики тренувались стримувати умовних нелегалів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

"Численні групи умовних порушників, які намагались незаконно перетнути українсько-білоруський кордон, тренувались стримувати силовики на Рівненщині. Тактико-спеціальні навчання відбулись в рамках спільної спецоперації "Полісся", - йдеться у повідомленні.

За легендою навчань, працівники Державної прикордонної служби отримали інформацію, що на одній з автомобільних доріг на території Республіки Білорусь в бік українського кордону рухаються кілька сотень осіб. Про інформацію одразу доповіли у Міжрегіональний координаційний штаб.

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Аби протистояти нелегальним мігрантам, одразу були залучені групи стримування, перекладачі, переговорники, фахівці повітряного моніторингу, рятувальники та медики.

Навчання відбулись під керівництвом Державної прикордонної служби. Участь у ній взяли представники відомств Міністерства внутрішніх справ. Також залучались військовослужбовці військової частини 3055 Національної гвардії України.

Як повідомлялося, прикордонна операція "Полісся" розпочалася 23 листопада. Вона проводиться через ймовірне ускладнення обстановки на кордоні з Республікою Білорусь через загрозу міграційної кризи.

Спецоперація Полісся: правоохоронці тренувались стримувати нелегалів біля кордону з Білоруссю 01
Спецоперація Полісся: правоохоронці тренувались стримувати нелегалів біля кордону з Білоруссю 02
Спецоперація Полісся: правоохоронці тренувались стримувати нелегалів біля кордону з Білоруссю 03
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Судя по количеству тренируемых, граница будет полностью перекрыта!
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07.12.2021 15:59 Відповісти
треба не просто перекрити, а налякати, щоб втікли назад...
бо, як перейдуть, то буде як в польщі - європейський суд заборонятиме виганяти насильно...вже жпропонували там, щоб україна приймала..
а меркель казала, щоб польша прийняла, а польша сказала, що баварія готова прийняти..це так пошуткували
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07.12.2021 16:28 Відповісти
Обабіч шлагбаума - "на замке"...
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07.12.2021 20:42 Відповісти
Це якась сценка з кварталу? Якщо так - то не смішно.
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07.12.2021 16:05 Відповісти
Ну давай, просвіти нас. Ти ж точно експерт із захисту кордону. Добре знаєшся у цій справі.
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07.12.2021 17:14 Відповісти
Це добре. З такого приводу можна тільки радіти. А ось що погано: серед прикордонників замало тих,хто готовий відкрити вогонь на ураження!
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07.12.2021 16:06 Відповісти
І фсьо?

Нє чорних ходоков так не зупинити.
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07.12.2021 16:19 Відповісти
Teper xolodno vriatli nelegali tak daleko pojdut,im i Belorus sovsem neploxo zyviot u liudej na daciax mesto xvatajet,sto tam naxodit pokusajet takze .Tam oni uze privykli mozet i na sovsem bolsintvo ostanitsia
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07.12.2021 16:26 Відповісти
Які там паркани нам не показують. І правильно роблять - менше нервуватися будемо.
Країна велика, що там тих 2-3 тисячі нелегалів.
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07.12.2021 16:34 Відповісти
Замінувати і попередити
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07.12.2021 19:52 Відповісти
 
 