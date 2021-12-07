Меморіальну дошку пам'яті українського воїна Івана Смоляра відкрили на Полтавщині. ФОТОрепортаж

Вчора, 6 грудня, у селі Деревки Котелевського району Полтавської області на фасаді адмінбудівлі сільськогосподарського товариства з обмеженною відповідальністю "Промінь" відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки на честь Івана Дмитровича Смоляра (позивний Дядя Ваня), 10.12.1961 року народження, уродженця села Гупали, Шацького району Волинської області, молодшого сержанта, командира 8-го відділення 2-ї роти 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар", який загинув 04 липня 2015 року в районі 29-го блокпосту на трасі "Бахмутка" поблизу смт Донецький внаслідок підриву на міні. Разом із ним загинули ще троє військовослужбовців.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці Котелевської селищної ради Полтавської області, повідомляє Цензор.НЕТ.

"6 грудня у селі Деревки Котелевської територіальної громади пам’ять загиблого воїна АТО, молодшого сержанта ІВАНА СМОЛЯРА увіковічили відкриттям меморіальної дошки. Право її відкрити було надано дружині загиблого Героя - Яні Смоляр, освячення провів настоятель Свято-Казанського храму Василь Охмак.

Розмістити дошку вирішили в центрі села, на фасаді адмінбудівлі місцевого СТОВ "Промінь" та старостату, адже Івана Дмитровича знали і поважали всі деревківці. Хоча він народився на Волині, довгий час працював на шахтах Донбасу, пройшов шлях від робітника до начальника дільниці, але вперше побачивши Деревки, прикипів серцем до цього села. У 2010 році вийшов на пенсію, він переїхав на Котелевщину з дружиною Яною та сином Олексієм. Село, в якому житиме, обрав випадково - йому дуже сподобалися місцева природа, ліс, чисте і свіже повітря", - йдеться в повідомленні.

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Під час строкової служби в радянській армії, Іван Дмитрович брав участь у війні в Афганістані - у складі 345-го штурмового десантного полку, тому коли почалася війна на Сході без вагань вирішив захищати Батьківщину. Його в рамках мобілізації не призвали, бо мав інвалідність, якої зазнав ще в шахті. Влітку 2014 року прийшов у батальйон "Айдар" молодшим сержантом, командиром 8-го відділення 2-ї штурмової "афганської" роти 24-го окремого штурмового батальйону ЗСУ "Айдар". З 6 вересня 2014-го "Дядя Ваня", як називали його побратими, перебував на лінії фронту. 4 липня 2015 підірвався на міні біля 29-го блокпосту на трасі "Бахмутка" поблизу села Донецький. Він загинув разом із своїми трьома побратимами, коли надавав допомогу пораненому солдату.

Іван Дмитрович Смоляр нагороджений орденом "За мужність" III ступеня (посмертно), нагрудним знаком "Ветеран війни", нагрудним знаком "Воїну-інтернаціоналісту", медалями: Жукова, "Воїну-інтернаціоналісту від вдячного афганського народу", "70 років Збройних Сил СРСР", "25 років виведення військ з Афганістану", "За працю і звитягу" та медаллю Української Православної Церкви "За жертовність та любов до України" (посмертно).

В урочистому відкритті меморіальної дошки взяли участь Котелевський селищний голова Тетяна Корост, учасники антитерористичної операції, представники виконавчого комітету селищної ради, депутатського корпусу та жителі села.

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Під час заходу, з нагоди Дня Збройних сил України, було відзначено нагородами учасників АТО/ООС. Від імені Громадської спілки "Координаційний центр розвитку "ГРОМАДА ПОЛТАВЩИНИ" Віктор Колос вручив медалі " За оборону рідної держави" та "За хоробрість в бою" Валентину Шпачинському і Павлу Цибенку, Сергію Гиричу, Сергію Луценку і Сергію Сідьку, Євгенію Тищенку і Олександру Боровику.

Начальник відділу №7 Полтавського районного центру комплектування та соціальної підтримки Віктор Талалай нагородив Віктора Колоса медалями "За гідність і патріотизм" та "Волонтер України".

Після завершення присутні відвідали могилу ІВАНА СМОЛЯРА на Деревківському кладовищі та вшанували пам'ять загиблих захисників покладенням квітів до памятника воїнам АТО в Котелеві.", - зазначається у повідомленні.

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