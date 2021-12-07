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Російські окупанти обстріляли прифронтове селище Майорськ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

На Донеччині російські окупанти обстріляли прифронтове селище Майорськ, пошкоджені два приватні домоволодіння.

Про це у фейсбуці повідомив керівник Гуманітарної місії "Проліска" Євген Каплін, інформує Цензор.НЕТ.

Російські окупанти обстріляли прифронтове селище Майорськ 01

"Сьогодні об 11:10 відбувся обстріл селища Майорськ (смт Зайцеве). Унаслідок обстрілу пошкоджені вікна у двох домоволодіннях на вул. Станція Майорська", – написав Каплін.

Російські окупанти обстріляли прифронтове селище Майорськ 02
Російські окупанти обстріляли прифронтове селище Майорськ 03

Він зазначив, що в одному з домоволодінь під час обстрілу перебував немобільний чоловік 1956 року народження.

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Російські окупанти обстріляли прифронтове селище Майорськ 04

У поліції Донеччини підтвердили факт обстрілу. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+7
Отаке воно зелене перемир"я !!)))
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07.12.2021 18:40
+7
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07.12.2021 18:50
+6
так красивіший)
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07.12.2021 19:46
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Отаке воно зелене перемир"я !!)))
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07.12.2021 18:40 Відповісти
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07.12.2021 18:50 Відповісти
Зато юшка наваристей получилась
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07.12.2021 19:24 Відповісти
*****... вот зачем вы так? может кто-то ужинать собрался ? )))
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07.12.2021 19:41 Відповісти
как у кизяков и полагается -с кизяками
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07.12.2021 20:33 Відповісти
немає в України деревень))), є село, є селище, є хутор..
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07.12.2021 19:16 Відповісти
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07.12.2021 19:16 Відповісти
А кисти рук ему со ступней пересадили? Или от сдохшего корефана Кабздона?
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07.12.2021 19:43 Відповісти
так красивіший)
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07.12.2021 19:46 Відповісти
Нехай щастить!
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07.12.2021 20:16 Відповісти
откуда фото? хотел в инете найти,что с ним стало,нет инфы
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07.12.2021 20:32 Відповісти
https://www.svoboda.org/a/27371025.html
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07.12.2021 20:38 Відповісти
 
 