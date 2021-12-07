Російські окупанти обстріляли прифронтове селище Майорськ. ФОТО

На Донеччині російські окупанти обстріляли прифронтове селище Майорськ, пошкоджені два приватні домоволодіння.

Про це у фейсбуці повідомив керівник Гуманітарної місії "Проліска" Євген Каплін, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні об 11:10 відбувся обстріл селища Майорськ (смт Зайцеве). Унаслідок обстрілу пошкоджені вікна у двох домоволодіннях на вул. Станція Майорська", – написав Каплін.





Він зазначив, що в одному з домоволодінь під час обстрілу перебував немобільний чоловік 1956 року народження.

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У поліції Донеччини підтвердили факт обстрілу. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

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