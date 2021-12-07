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Волонтери передали на фронт протидронову рушницю. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Дорога зброя має допомогти захисникам України в боротьбі з ворожими коптерами.
Про це написав у фейсбуці волонтер Олексій Сіхарулідзе, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Це сталось нарешті. Сьогодні передали дорогущу рушницю, яка має допомогти нашим у боротьбі з ворожими коптерами", - написав він та подякував всім, хто зробив можливим це придбання.
Топ коментарі
+43 Sav UA
показати весь коментар07.12.2021 19:12
+40 Чайка Київ
показати весь коментар07.12.2021 19:11
+26 Zelya Vsyo
показати весь коментар07.12.2021 19:38
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Будь ласка, зачекайте...
а просьбу с фронта волонтер никогда не провалит... хоть и нелегок путь и мало средств...
спасибо ! да не оскудеет рука дающего.... да отсохнет во время войны ворующего!!!!
Зєлупу ФСБ завербувало не для того, щоб він робив будь-що шкідливе для Московії.
лазером? или радиоимпульсом..не дробью же в конце коцов ..