УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6894 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна в Україні
15 741 37
війна (56620) зброя (5763) волонтери (1213) дрони (2522)

Волонтери передали на фронт протидронову рушницю. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Дорога зброя має допомогти захисникам України в боротьбі з ворожими коптерами.

Про це написав у фейсбуці волонтер Олексій Сіхарулідзе, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це сталось нарешті. Сьогодні передали дорогущу рушницю, яка має допомогти нашим у боротьбі з ворожими коптерами", - написав він та подякував всім, хто зробив можливим це придбання.

Дивіться: Російські окупанти обстріляли прифронтове селище Майорськ. ФОТО

Волонтери передали на фронт протидронову рушницю 01
Волонтери передали на фронт протидронову рушницю 02
Волонтери передали на фронт протидронову рушницю 03
Волонтери передали на фронт протидронову рушницю 04

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+43
Слава волонтерам! І велика подяка !
показати весь коментар
07.12.2021 19:12
+40
показати весь коментар
07.12.2021 19:11
+26
Зеля, а тебе слабо вместо миллиарда деревьев закупить тысячу таких штучек?
показати весь коментар
07.12.2021 19:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пламенный привет.
показати весь коментар
07.12.2021 19:05 Відповісти
показати весь коментар
07.12.2021 19:11 Відповісти
Слава волонтерам! І велика подяка !
показати весь коментар
07.12.2021 19:12 Відповісти
А какой у нее принцип работы, кто знает?
показати весь коментар
07.12.2021 19:19 Відповісти
если верит гуглю то так https://www.rc-hobby.com.ua/infocenter/novosti-i-sobytiya/ukrainskoe-protivodronnoe-oruzhie-ispytali-v-utts-_desna_-_-video/
показати весь коментар
07.12.2021 19:27 Відповісти
По принципу потужної направленої глушилки мобільних телефонів...
показати весь коментар
07.12.2021 19:36 Відповісти
Глушит радиоканал управления и gps. Помогает только от алиэкспрес дронов, но и то хлеб.
показати весь коментар
07.12.2021 19:40 Відповісти
https://m.youtube.com/watch?time_continue=24&v=JsAkkjScKsY&feature=emb_logo
показати весь коментар
07.12.2021 19:45 Відповісти
Респект!
показати весь коментар
07.12.2021 19:36 Відповісти
это ж оборн/заказ на миллионы можно провалить....
а просьбу с фронта волонтер никогда не провалит... хоть и нелегок путь и мало средств...
спасибо ! да не оскудеет рука дающего.... да отсохнет во время войны ворующего!!!!
показати весь коментар
07.12.2021 19:38 Відповісти
"слабо вместо миллиарда деревьев закупить тысячу таких штучек?"

Зєлупу ФСБ завербувало не для того, щоб він робив будь-що шкідливе для Московії.
показати весь коментар
09.12.2021 04:57 Відповісти
Зеля, а тебе слабо вместо миллиарда деревьев закупить тысячу таких штучек?
показати весь коментар
07.12.2021 19:38 Відповісти
Ну так пусть со своих Сватов на Рашке продаёт.
показати весь коментар
07.12.2021 20:00 Відповісти
Зато у Бени есть. Не продаст, так перепродаст, не перепродаст, так просто украдёт, как из Привата 5,5 млрд. $. Но для вас, зебилов, это ведь не деньги...
показати весь коментар
07.12.2021 22:19 Відповісти
Зе , ще не вирішив , чи підтримає така тема його рейтинг ...
показати весь коментар
07.12.2021 20:18 Відповісти
От чого Ви цькуєте циркового пуделя?! Звідки тваринці щось знати про військові штучки? Майте совість!
показати весь коментар
07.12.2021 23:05 Відповісти
Так і нічим не відрізняються 2014 від 2021-го.Як волонтери тоді озброювали Україну так і тепер її озброюють волонтери та іноземні держави а виділені кошти на ВПК в наглу розкрадаються до копійки.
показати весь коментар
07.12.2021 19:48 Відповісти
А бубачька уже примазалось?
показати весь коментар
07.12.2021 19:49 Відповісти
Очень смахивает на E-11d - бластерная винтовка
показати весь коментар
07.12.2021 19:58 Відповісти
Quake 3
показати весь коментар
07.12.2021 20:03 Відповісти
На прожарку ворон мощи не хватит😁
показати весь коментар
07.12.2021 20:23 Відповісти
Гарна зброя, хай кацапські Орлани і квадракоптери падають як листя з дерев
показати весь коментар
07.12.2021 20:31 Відповісти
Tut u nas pogranicniki cigareti lovit kontrabandu,oni perenimajet upravlenija i posadit gruz gde xotiat
показати весь коментар
07.12.2021 20:45 Відповісти
как она работает интересно?
лазером? или радиоимпульсом..не дробью же в конце коцов ..
показати весь коментар
07.12.2021 20:40 Відповісти
elektromagnitnim impulsom
показати весь коментар
07.12.2021 20:55 Відповісти
Кстати делают в Литве. И давненько. Ну вот что тут сказать?
показати весь коментар
07.12.2021 21:11 Відповісти
Наша власть поручила изготовление дронов и борьбу с вражескими дронами авиамоделистам и радиолюбителям. Видимо, в Литве дело организовано иначе...
показати весь коментар
08.12.2021 18:07 Відповісти
Интересно, на Байкатарах работает?
показати весь коментар
07.12.2021 21:32 Відповісти
Не. Только АлиЭкспресс
показати весь коментар
08.12.2021 09:24 Відповісти
Нагадує зiркоiв вiйни
показати весь коментар
07.12.2021 22:30 Відповісти
на базе HK G36... прикольно
показати весь коментар
08.12.2021 00:18 Відповісти
Вопрос - а где здесь мин обороны? Где закупки за наши налоги?
показати весь коментар
08.12.2021 02:57 Відповісти
Сколько можно было бы сделать, если бы эти ребята получили гос. финансирование. Наверное и война бы уже закончилась если б, не предатели во власти.
показати весь коментар
08.12.2021 12:47 Відповісти
 
 