Волонтери передали на фронт протидронову рушницю. ФОТО

Дорога зброя має допомогти захисникам України в боротьбі з ворожими коптерами.

Про це написав у фейсбуці волонтер Олексій Сіхарулідзе, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це сталось нарешті. Сьогодні передали дорогущу рушницю, яка має допомогти нашим у боротьбі з ворожими коптерами", - написав він та подякував всім, хто зробив можливим це придбання.

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