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війна (56620) Чернівці (374) меморіальна дошка (190) Ян Осока (1495) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (165)

Меморіальну дошку воїну 10-ї ОГШБр Олексію Мамчію, що загинув навесні у зоні ООС, відкрили у Чернівцях. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У місті Чернівці на фасаді гімназії №3 урочисто відкрили меморіальну дошку на честь воїна 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Олексія Мамчія, який загинув у квітні цього року в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на офіційну фейсбук-сторінку Чернівецікої міської ради,

Меморіальну дошку воїну 10-ї ОГШБр Олексію Мамчію, що загинув навесні у зоні ООС, відкрили у Чернівцях 01

Олексій Мамчій, 27.06.1980 року народження, старший солдат, старший водій зенітно-ракетного взводу 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади 13 квітня цього року о 04.45 ранку в районі міста Північне Донецької області зазнав важких осколкових поранень внаслідок вибуху протипіхотної міни ПОМ-2, що була скинута на позиції ЗСУ з російського безпілотного літального апарату. Воїна було евакуйовано до лікарні міста Торецьк, де близько 05.45 того самого дня він помер у реанімаційному відділенні.

Меморіальну дошку воїну 10-ї ОГШБр Олексію Мамчію, що загинув навесні у зоні ООС, відкрили у Чернівцях 02
Меморіальну дошку воїну 10-ї ОГШБр Олексію Мамчію, що загинув навесні у зоні ООС, відкрили у Чернівцях 03

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Меморіальну дошку воїну 10-ї ОГШБр Олексію Мамчію, що загинув навесні у зоні ООС, відкрили у Чернівцях 04
Меморіальну дошку воїну 10-ї ОГШБр Олексію Мамчію, що загинув навесні у зоні ООС, відкрили у Чернівцях 05
Меморіальну дошку воїну 10-ї ОГШБр Олексію Мамчію, що загинув навесні у зоні ООС, відкрили у Чернівцях 06

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Меморіальну дошку воїну 10-ї ОГШБр Олексію Мамчію, що загинув навесні у зоні ООС, відкрили у Чернівцях 07

Автор: Володимир Янченко
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07.12.2021 21:08 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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07.12.2021 21:16 Відповісти
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07.12.2021 21:35 Відповісти
Слава Захиснику України!!!
Смерть московським окупантам та їх сраколизам в Україні!!!
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09.12.2021 13:33 Відповісти
 
 