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Двоє п'яних мешканців Харківщини викрали автомобіль, збили пішохода і втекли з місця ДТП. 19-річний постраждалий третю добу непритомний, – поліція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Поліція викрила двох мешканців Чугуївського району Харківської області, які у стані алкогольного сп'яніння на викраденому автомобілі збили пішохода та втекли з місця ДТП.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

"26-річній молодій людині повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами у стані сп'яніння) КК України. 16-річному хлопцеві повідомлено про підозру за ч.2 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

Аварія сталася вночі 5 грудня. Близько 5:00 до чергової частини надійшло повідомлення від медиків про те, що на трасі між Чугуєвом та с.Малинівка виявлено збитого пішохода з численними тілесними ушкодженнями. Потерпілим виявився 19-річний хлопець. Зараз він непритомний в одній із харківських лікарень.

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Двоє пяних мешканців Харківщини викрали автомобіль, збили пішохода і втекли з місця ДТП. 19-річний постраждалий третю добу непритомний, – поліція 01

Поліцейські встановили, що 16-річний хлопець підробляв на мийці, взяв ключі від автомобіля без дозволу власника та поїхав кататися разом зі своїм 26-річним товаришем. Вони пили алкогольні напої та по черзі вели машину. Близько 3:00 вони переїхали міст із Чугуєва до Малинівки і під час руху старший із них, який був за кермом, побачив пішохода, якого ударом відкинуло на узбіччя. Зрозумівши, що вони вчинили ДТП, викрадачі повернулися до Малинівки та кинули машину у посадці за селищем.

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Старшому підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою молодшому підозрюваному.

Двоє пяних мешканців Харківщини викрали автомобіль, збили пішохода і втекли з місця ДТП. 19-річний постраждалий третю добу непритомний, – поліція 02
Двоє пяних мешканців Харківщини викрали автомобіль, збили пішохода і втекли з місця ДТП. 19-річний постраждалий третю добу непритомний, – поліція 03

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Треба писати-двоє п'яних дебілів...
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08.12.2021 08:17 Відповісти
Бідний хлопець.

Одужуй !
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08.12.2021 08:45 Відповісти
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х.з. что изменится после твоего коммента
станет бодрей чем был прежде, да еще в лотерею выиграет как и Ляшко?
напомню - миллионы умирабщих проклинали Сталина да еще и именем Яхве - и что? спокойно жил упыряка еще десятки лет и убил еще десятки совков и людей.
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08.12.2021 08:57 Відповісти
у дегенератов это в спинном мозгу прошито.
СТО, украсть ключи, нажраться, кататься и ДТП.
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08.12.2021 09:35 Відповісти
Походу над Харьковом рашка распыляет озверин со спутника... шо ни день, то новости...
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08.12.2021 11:26 Відповісти
Thank you so much for sharing your knowledge and information; it has been really beneficial to me in both my professional and personal lives. shell shockers
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08.12.2021 13:02 Відповісти
 
 