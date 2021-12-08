Двоє п'яних мешканців Харківщини викрали автомобіль, збили пішохода і втекли з місця ДТП. 19-річний постраждалий третю добу непритомний, – поліція. ФОТОрепортаж

Поліція викрила двох мешканців Чугуївського району Харківської області, які у стані алкогольного сп'яніння на викраденому автомобілі збили пішохода та втекли з місця ДТП.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

"26-річній молодій людині повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами у стані сп'яніння) КК України. 16-річному хлопцеві повідомлено про підозру за ч.2 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

Аварія сталася вночі 5 грудня. Близько 5:00 до чергової частини надійшло повідомлення від медиків про те, що на трасі між Чугуєвом та с.Малинівка виявлено збитого пішохода з численними тілесними ушкодженнями. Потерпілим виявився 19-річний хлопець. Зараз він непритомний в одній із харківських лікарень.

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Поліцейські встановили, що 16-річний хлопець підробляв на мийці, взяв ключі від автомобіля без дозволу власника та поїхав кататися разом зі своїм 26-річним товаришем. Вони пили алкогольні напої та по черзі вели машину. Близько 3:00 вони переїхали міст із Чугуєва до Малинівки і під час руху старший із них, який був за кермом, побачив пішохода, якого ударом відкинуло на узбіччя. Зрозумівши, що вони вчинили ДТП, викрадачі повернулися до Малинівки та кинули машину у посадці за селищем.

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Старшому підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою молодшому підозрюваному.



