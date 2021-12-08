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Вчені НАН прогнозують спад кількості добових COVID-випадків до кінця року

Фото Цензор.НЕТ Здоров'я

У Національній академії наук України прогнозують понад 7 тисяч випадків COVID-19 на добу до кінця грудня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 8 - 21 грудня, оприлюдненому на сайті НАНУ.

Середня кількість нових виявлень в Україні зменшилася до 10 318 осіб на день, середня кількість летальних випадків становить 430 смертей на день у середньому за останній тиждень.

"Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 9 410 (SEIR_U), 8 626 (Prophet) протягом тижня 8-14 грудня 2021 року та 7 677 (SEIR_U), 7279 (Prophet) - протягом тижня 15-21 грудня 2021 року", - сказано у прогнозі.

Вчені НАН прогнозують спад кількості добових COVID-випадків до кінця року 01

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Автор: Ірина Дашківська
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В НАН сидять прогнозисти, а не науковці?
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08.12.2021 11:06 Відповісти
 
 