Вчені НАН прогнозують спад кількості добових COVID-випадків до кінця року
Фото Цензор.НЕТ Здоров'я
У Національній академії наук України прогнозують понад 7 тисяч випадків COVID-19 на добу до кінця грудня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 8 - 21 грудня, оприлюдненому на сайті НАНУ.
Середня кількість нових виявлень в Україні зменшилася до 10 318 осіб на день, середня кількість летальних випадків становить 430 смертей на день у середньому за останній тиждень.
"Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 9 410 (SEIR_U), 8 626 (Prophet) протягом тижня 8-14 грудня 2021 року та 7 677 (SEIR_U), 7279 (Prophet) - протягом тижня 15-21 грудня 2021 року", - сказано у прогнозі.
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Юрій Попович
показати весь коментар08.12.2021 11:06 Відповісти Мені подобається 0
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