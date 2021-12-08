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Планували масовий розстріл одногрупників: СБУ запобігла вчиненню теракту у коледжі на Черкащині. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

СБУ запобігла вчиненню терористичного акту в одному з коледжів у Черкаській області. В ході слідчо-оперативних дій, викрито двох студентів, які погрожували здійснити масовий розстріл одногрупників. У зловмисників вилучено пістолети.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що інформацію щодо підготовки до теракту вони поширили через заборонену в Україні соцмережу "Вконтакте".

За даними слідства, встановлено, що двоє студентів місцевого коледжу через інтернет поширювали дописи з фото- та відео матеріалами про планування до масового розстрілу одногрупників.

Також, зловмисники закликали через соцмережі приєднуватись до їх злочинної групи для фізичної розправи над однолітками.

Планували масовий розстріл одногрупників: СБУ запобігла вчиненню теракту у коледжі на Черкащині 01

Під час обшуків за місцями проживання, правоохоронці виявили:

- два пістолети,

- комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності.

Вилучені предмети направлено на експертизу.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.

Планували масовий розстріл одногрупників: СБУ запобігла вчиненню теракту у коледжі на Черкащині 02

Заходи з викриття зловмисників проводили співробітники кіберпідрозділу та слідчі СБУ у Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури.

Дивіться на Цензор.НЕТ: Росляков влаштовує бійню в коледжі окупованої Керчі. ВІДЕО камер спостереження

Планували масовий розстріл одногрупників: СБУ запобігла вчиненню теракту у коледжі на Черкащині 03
Фото: сайт СБУ

Нагадаємо, 17 жовтня 2018 року вдень у політехнічному коледжі в Керчі стався підрив бомби, начиненої металевими предметами.

Згідно з версією Слідчого комітету РФ, перед цим студент 4-го курсу коледжу відкрив стрілянину, а пізніше наклав на себе руки.

Російське слідство порушило кримінальну справу за статтею "теракт", а потім перекваліфікувала на статтю "умисне вбивство".

Слідчі з'ясували, що Росляков почав готуватися до злочину понад півтора року тому - в січні 2017 року. Зокрема, 76-річна Галина Рослякова розповіла, що онук прийшов, щоб узяти свої дитячі знімки. Після цього з дому зникли 20 тисяч рублів, які вона відкладала на похорон.
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Топ коментарі
+45
В Україні все більше і більше смердить кацапізмом. До чого б це?
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08.12.2021 10:29
+21
а що слухають наші діти ? скрєпний рєп
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08.12.2021 10:40
+20
дивляться скрєпних блогєров серіали і тд
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08.12.2021 10:42
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В Україні все більше і більше смердить кацапізмом. До чого б це?
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08.12.2021 10:29 Відповісти
а що слухають наші діти ? скрєпний рєп
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08.12.2021 10:40 Відповісти
дивляться скрєпних блогєров серіали і тд
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08.12.2021 10:42 Відповісти
скрепный рэп, скрэп, scrap, s-crap...
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08.12.2021 11:47 Відповісти
Біля горна та мартена нема кого ставити, а з пістолетом так попереду паровоза. Що тій молоді не вистачало?
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08.12.2021 10:32 Відповісти
Выбирайте на выбор: Сваты, Пес, Слуга народа, Квартал, Лига смеха, Под Полтавой, На троих, Женский квартал, Вещдок и далее по списку. Зомбоящик плодит дебилов. Чего еще от них ожидать?
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08.12.2021 11:11 Відповісти
Бляха-муха, какой я отсталый пенс, ни одного шедевра из вышеперечисленных не смотрел. И как теперь жить?????😀
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08.12.2021 11:21 Відповісти
Горе то какое Аналогично. Я просто открыл программу передач и посмотрел.
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08.12.2021 11:33 Відповісти
Особисто я давно вже забув значення терміну "програма *******".
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08.12.2021 12:08 Відповісти
В современных ящиках такая кнопочка есть.
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08.12.2021 12:12 Відповісти
шариками стреляют
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08.12.2021 10:34 Відповісти
Тирорисьти с пукалкой Флобера. А бомбой у них была хлопушка?
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08.12.2021 11:09 Відповісти
А ви спробуйте в патрони пороху додати.
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08.12.2021 11:21 Відповісти
Калібр надто малий, завдана шкода буде як від дробинки.
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08.12.2021 11:39 Відповісти
Шкода - це половина маси на квадрат прискорення. Від флобера помирають, якщо збільшити і те, і те. Гугл зна як, спитайте.
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08.12.2021 12:27 Відповісти
Угу, только стрелять нужно в упор и чтоб одежды не было. Тогда уже давайте дартс отнесем к особо опасному оружию, там глубина проникновения побольше будет, главное пластилином утяжелить
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08.12.2021 12:47 Відповісти
Як смішно, ***** просто. Кримінатура стартові в бойові перероблять, для чого? Можна ж було просто списа взяти!

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08.12.2021 13:07 Відповісти
Флобера за боевой принимать, да смешно. Переделывают для своих каких то целей, не буду судить я не один из них. Но что то мне кажется, что те кто это делают, из них особо не стреляют, а те кто собрался стрельнуть, покупают ТТ или АКМ на черном рынке. У шарика от подшипника засунутого в рогатку будет больше энергии чем у флобера.
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08.12.2021 15:22 Відповісти
Шукати лінь, пару років тому тут була сльозлива стаття матері хорошого правильного доброго хлопчика, якого за навмисне вбивство посадили. Він шось не поділив із односельцем і типу при самозахисті з кількох метрів у сутінках зробив один постріл в його бік. В того серце не витримало, молодий хлоп помер тут же. Той правильний хлопчик заздалегідь зганяв в місто і купив флобера. Чи збільшував навіску той правильний хлопчик - мама сказала, шо не знає.
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08.12.2021 16:03 Відповісти
> з кількох метрів у сутінках зробив один постріл в його бік. В того серце не витримало, молодий хлоп помер тут же

Т.е. сердце встало от звука выстрела из флобера? А если б мальчик в церкви чихнул то я так понимаю это было бы эквивалентно применению кассетных бомб. Короче, убить можно чем угодно, кухонный нож самое частое орудие убийств, было бы желание. Но блин, тупым карандашом это проще сделать чем флобером.
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08.12.2021 18:05 Відповісти
Та ну сарказм же ж. Ясен перець - смертельне вогнепальне поранення в область серця.
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08.12.2021 18:16 Відповісти
Да, сильно не повезло обоим. Но повторить такое маловероятно.
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08.12.2021 18:30 Відповісти
Та нє, це радше "душок" глобалізму. Від сусідів більш шкідливий "душок".
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08.12.2021 10:34 Відповісти
судя по виду, какой то белолотосный монах.
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08.12.2021 10:39 Відповісти
Пистолет то хоть не водяной, а то ведь можно было бы кислотой зарядить, адежду попортить...
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08.12.2021 10:43 Відповісти
Один пістолет схожий на пневматичний, це як рогатка, а інший схожий на травмат, теж непросто вбити людину. Я не фахівець, хтось прокоментує точніше. Але СБУ, здається, не там шукає терористів і шпигунів. Що там по вагнергейту?
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08.12.2021 10:44 Відповісти
Револьвер схоже під патрон Флобера. Собак лякати.
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08.12.2021 10:55 Відповісти
Револьвер -- турецький Stalker 4.5 мм під набій Флобера.
Пістолет -- турецький Retay, шумовий, 9 мм PAK.
Така "зброя" і набої до неї у вільному продажу в усяких туристично-спортивних крамницях.
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08.12.2021 11:00 Відповісти
Будь ласка, скажіть це СБУ, бо там видно не знають
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08.12.2021 11:32 Відповісти
Очень похоже на очередной вброс от баканячьей звездобратии, даже маркировка стволов на фото или размыта или не показана. И где была наша доблестная полиция, ведь это по большому счету преступление бытовое, никак не угрожающее государству? Причем тут СБУ?
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08.12.2021 12:49 Відповісти
Эти пистолеты могли быть куплены для тренировки, так как они только планировали это сделать, а не их споймали перед самим нападением
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08.12.2021 13:22 Відповісти
Цікаво б узнати мотивацію цих недорослєй.
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08.12.2021 10:45 Відповісти
Куда как просто это сделать.
Берем двух омег... ну то есть тех, кого системно травят сверстники. Такие есть в любом классе.
Дальше пояснять?
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08.12.2021 11:03 Відповісти
ну це і я можу придумати. Що каже слідство?
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08.12.2021 11:33 Відповісти
Любит стрелять чувак? В АТО в ДОТе приковать к пулемету пусть и пользу приносит и самому приятно….может ещё Часы от говнокомандувача заработает.
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08.12.2021 10:46 Відповісти
А что вы хотели, если молодежь кроме Тик тока и Моргенштерна ничего больше не видит и не слышит?
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08.12.2021 10:54 Відповісти
Флобер и вконтакте? Ну вы и террористов поймали.
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08.12.2021 11:02 Відповісти
Надо было ещё кнопок на стулья положить.
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08.12.2021 11:03 Відповісти
Ха! Флобер і пневмат. Ох і терористи пішли...
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08.12.2021 11:03 Відповісти
Два кума пьют горилку под вишней... Смотрят летит "кукурузник", чих пых.. пердых...и падает в сарай. Один кум говорит другому - вот видишь кум, какая страна, такие и теракты!!! (сорян это все должно быть на укр. языке, так смешнее в три раза)
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08.12.2021 12:33 Відповісти
Тут нужно бороться не со следствием а с причиной.
А причина в том, что в современных учебных учреждениях есть такая штука как травля.
И проблема это комплексная. И одним только законом о "буллинге" не решаемая.
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08.12.2021 11:04 Відповісти
Минирование мостов, захват заложников в автобусе, "расстрел" Шефира, сейчас "массовое" убийство...
=============
Теракты мгновенно закончатся, когда сопля покинет пост Президента Украины.
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08.12.2021 11:07 Відповісти
Флобер і сигнальний. Рівень дільничного. Якою хєрньою СБУ займається.
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08.12.2021 11:13 Відповісти
Тобто в принципі, нічого страшного, нехай ідуть та стріляють.
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08.12.2021 11:23 Відповісти
Рівень дільничного. Це не рівень СБУ.
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08.12.2021 13:04 Відповісти
Ці іграшки у вільному продажі і не є предметом кримінального переслідування. Залишаються погрози в і-неті. Там треба дивитися кому погрози і в якому вигляді і наскільки реальне їх втілення. видно, що все це виїденого яйця не вартує. Думаю, що комусь із юних мажорів ці пацани пригрозили. Бо СБУ швидко відреагувало
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08.12.2021 11:40 Відповісти
А то что эти детские игрушки были куплены для тренировки стрельбы - вы такой вариант не рассматривали? Они ж только планировали, а не шли на дело
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08.12.2021 13:25 Відповісти
або зовсім дурні..., або прикидаються...
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08.12.2021 11:25 Відповісти
Почаще смотрите Скотов и "посланий" ************* из филиала ФСБ на Банковой, заглядывайте убийце в жопу - и не такое будет. Спасибо быдлу за его выбор - до конца жизни не отмоетесь! Гнобить ЗЕлёную падаль - признак хорошего воспитания... Никогда не думал, что в Украине столько кацапского дерьма... и не самой лучшей пробы.
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08.12.2021 11:32 Відповісти
подивимось як справа буде йти =що експерти скажуть про зброю та що скажуть адвокати та судді
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08.12.2021 11:48 Відповісти
Вот если бы в детском садике раскрыли тада да. За ясли шо и говорить , а на колледже ? Себе решили плюсик поставить на конец года. Одним словом працюют .
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08.12.2021 12:13 Відповісти
Це не пістолети, а дитячі іграшки, які наше законодавство зброєю не вважає. І не треба з дітей робити терористів. Чи комусь дуже хочеться заслужити звання за успішне розкриття "злочину"?
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08.12.2021 13:29 Відповісти
Какая разница что там за игрушки у них, у телефонных минеров вообще ничего нет.
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08.12.2021 15:41 Відповісти
Под Харьковом намедни тоже такого разоблачили.Сдала девушка и директор.Проводите работу со своими чадами.Украина - не Кремлевская колония!
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08.12.2021 13:57 Відповісти
ага с флобера_))()()))ахаххахх
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08.12.2021 17:45 Відповісти
 
 