"Путін, ласкаво просимо в пекло!": українці на тлі загрози масштабного вторгнення РФ запустили флешмоб #UkrainiansWillResist. ФОТОрепортаж

Флешмоб також активно підтримали іноземці.

Українці у соцмережах запустили флешмоб #UkrainiansWillResist, покликаний продемонструвати країні-агресору готовність колективно протистояти новому наступу на Батьківщину, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Хештег, що у перекладі звучить як: "Українці чинитимуть опір", з’явився у трендах твітера і масово поширюється дописами у фейсбуку.

Новий флешмоб уперше підтримали громадські діячі та політики, згодом ініціативу підхопили і звичайні користувачі. Так вранці, 8 грудня, у твітері з’явилося ще понад 160 тематичних твітів.

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Українці, переважно за допомогою артів і мемів, показують, як вчинять з ворогом у випадку вторгнення на рідні землі. Глузливо згадують й главу Кремля Володимира Путіна, який ще у 2014-му дав наказ окупувати Крим й окремі частини Донбасу.

Свою готовність брати до рук зброю і захищати міста за кілька діб флешмобу публічно висловили вже сотні користувачів.

Учасники #UkrainiansWillResist наголошують, що не прийматимуть від Росії жодних ультиматумів і миру за сценарієм агресора.

"Путін, ласкаво просимо в пекло!" – йдеться в одному з повідомлень.



















"Ця війна спалить не тільки Україну, а й усю Європу! Російський терор знову почав поширюватися. Хто може гарантувати, що Польща не стане наступною ціллю? Їх треба зупинити, поки не стало надто пізно", - говориться в іншому.

"Як етнічна українка, я розумію почуття моїх співгромадян з приводу ситуації. Україна – суверенна країна. У нас незалежність з 1991 року, і ми нікому її не віддамо! Українці – не раби! Вистачить значить вистачить", - пише інша користувачка соцмереж.

"Росія – мирна країна, котра захищає від вторгнення сусідів. Талібан – мирні партнери з боротьби із тероризмом і люди, котрі змінилися. Якщо ви вірите цим двом, у мене є (знайомий) африканський принц, якому потрібні пожертви, щоби розблокувати кілька мільйонів доларів. Дякую", - відмічає інший користувач соцмереж.

"Звісно, важливо, що Путін, Байден і Зеленський будуть говорити про Україну. Проте важливіше те, що у випадку великого нападу Росії на Україну, українці чинитимуть опір. Українці боротимуться за кожне місто, як за донецький аеропорт! Повтору 2014-го не буде!" - наголошують учасники флешмобу.

"Ніхто не зможе змусити українців прийняти ультиматум Путіна. Ніякого "миру" на умовах Росії не буде", - додають користувачі соцмереж.

"Незалежно від того, про що домовляться Байден з путлером, ми будемо протидіяти русні", - зазначають учасники флешмобу.







Флешмоб також підтримали й іноземці:

"Ми підтримуємо вас, і ми будемо поряд з вами, попри все"







"Два хештеги, які зустрічаються все частіше:

#УкраїнціЧинитимутьОпір

#UkrainiansWillResist

Так, вони будуть. І ми повинні їх підтримати"







"#UkrainiansWillResist Путін – злочинець і має понести відповідальність!"







"Замість того, щоби ділитися проплаченими страшилками Кремля, ми всі повинні ділитися цим: #UkrainiansWillResist #IStandWithUkraine. Нехай манекен, набитий ботоксом, знає, що ми не будемо безсторонніми спостерігачами його злочинної діяльності".