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"Путін, ласкаво просимо в пекло!": українці на тлі загрози масштабного вторгнення РФ запустили флешмоб #UkrainiansWillResist. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Флешмоб також активно підтримали іноземці.

Українці у соцмережах запустили флешмоб #UkrainiansWillResist, покликаний продемонструвати країні-агресору готовність колективно протистояти новому наступу на Батьківщину, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Хештег, що у перекладі звучить як: "Українці чинитимуть опір", з’явився у трендах твітера і масово поширюється дописами у фейсбуку.

Новий флешмоб уперше підтримали громадські діячі та політики, згодом ініціативу підхопили і звичайні користувачі. Так вранці, 8 грудня, у твітері з’явилося ще понад 160 тематичних твітів.

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Українці, переважно за допомогою артів і мемів, показують, як вчинять з ворогом у випадку вторгнення на рідні землі. Глузливо згадують й главу Кремля Володимира Путіна, який ще у 2014-му дав наказ окупувати Крим й окремі частини Донбасу.

Свою готовність брати до рук зброю і захищати міста за кілька діб флешмобу публічно висловили вже сотні користувачів.

Учасники #UkrainiansWillResist наголошують, що не прийматимуть від Росії жодних ультиматумів і миру за сценарієм агресора.

"Путін, ласкаво просимо в пекло!" – йдеться в одному з повідомлень.

Путін, ласкаво просимо в пекло!: українці на тлі загрози масштабного вторгнення РФ запустили флешмоб #UkrainiansWillResist 01
Путін, ласкаво просимо в пекло!: українці на тлі загрози масштабного вторгнення РФ запустили флешмоб #UkrainiansWillResist 02
Путін, ласкаво просимо в пекло!: українці на тлі загрози масштабного вторгнення РФ запустили флешмоб #UkrainiansWillResist 03
Путін, ласкаво просимо в пекло!: українці на тлі загрози масштабного вторгнення РФ запустили флешмоб #UkrainiansWillResist 04
Путін, ласкаво просимо в пекло!: українці на тлі загрози масштабного вторгнення РФ запустили флешмоб #UkrainiansWillResist 05
Путін, ласкаво просимо в пекло!: українці на тлі загрози масштабного вторгнення РФ запустили флешмоб #UkrainiansWillResist 06
Путін, ласкаво просимо в пекло!: українці на тлі загрози масштабного вторгнення РФ запустили флешмоб #UkrainiansWillResist 07
Путін, ласкаво просимо в пекло!: українці на тлі загрози масштабного вторгнення РФ запустили флешмоб #UkrainiansWillResist 08
Путін, ласкаво просимо в пекло!: українці на тлі загрози масштабного вторгнення РФ запустили флешмоб #UkrainiansWillResist 09

"Ця війна спалить не тільки Україну, а й усю Європу! Російський терор знову почав поширюватися. Хто може гарантувати, що Польща не стане наступною ціллю? Їх треба зупинити, поки не стало надто пізно", - говориться в іншому.

Путін, ласкаво просимо в пекло!: українці на тлі загрози масштабного вторгнення РФ запустили флешмоб #UkrainiansWillResist 10

"Як етнічна українка, я розумію почуття моїх співгромадян з приводу ситуації. Україна – суверенна країна. У нас незалежність з 1991 року, і ми нікому її не віддамо! Українці – не раби! Вистачить значить вистачить", - пише інша користувачка соцмереж.

Путін, ласкаво просимо в пекло!: українці на тлі загрози масштабного вторгнення РФ запустили флешмоб #UkrainiansWillResist 11

"Росія – мирна країна, котра захищає від вторгнення сусідів. Талібан – мирні партнери з боротьби із тероризмом і люди, котрі змінилися. Якщо ви вірите цим двом, у мене є (знайомий) африканський принц, якому потрібні пожертви, щоби розблокувати кілька мільйонів доларів. Дякую", - відмічає інший користувач соцмереж.

Путін, ласкаво просимо в пекло!: українці на тлі загрози масштабного вторгнення РФ запустили флешмоб #UkrainiansWillResist 12

"Звісно, важливо, що Путін, Байден і Зеленський будуть говорити про Україну. Проте важливіше те, що у випадку великого нападу Росії на Україну, українці чинитимуть опір. Українці боротимуться за кожне місто, як за донецький аеропорт! Повтору 2014-го не буде!" - наголошують учасники флешмобу.

Путін, ласкаво просимо в пекло!: українці на тлі загрози масштабного вторгнення РФ запустили флешмоб #UkrainiansWillResist 13

"Ніхто не зможе змусити українців прийняти ультиматум Путіна. Ніякого "миру" на умовах Росії не буде", - додають користувачі соцмереж.

Путін, ласкаво просимо в пекло!: українці на тлі загрози масштабного вторгнення РФ запустили флешмоб #UkrainiansWillResist 14

"Незалежно від того, про що домовляться Байден з путлером, ми будемо протидіяти русні", - зазначають учасники флешмобу.

Путін, ласкаво просимо в пекло!: українці на тлі загрози масштабного вторгнення РФ запустили флешмоб #UkrainiansWillResist 15

Флешмоб також підтримали й іноземці:

"Ми підтримуємо вас, і ми будемо поряд з вами, попри все"

Путін, ласкаво просимо в пекло!: українці на тлі загрози масштабного вторгнення РФ запустили флешмоб #UkrainiansWillResist 16

"Два хештеги, які зустрічаються все частіше:

#УкраїнціЧинитимутьОпір

#UkrainiansWillResist

Так, вони будуть. І ми повинні їх підтримати"

Путін, ласкаво просимо в пекло!: українці на тлі загрози масштабного вторгнення РФ запустили флешмоб #UkrainiansWillResist 17

"#UkrainiansWillResist Путін – злочинець і має понести відповідальність!"

Путін, ласкаво просимо в пекло!: українці на тлі загрози масштабного вторгнення РФ запустили флешмоб #UkrainiansWillResist 18

"Замість того, щоби ділитися проплаченими страшилками Кремля, ми всі повинні ділитися цим: #UkrainiansWillResist #IStandWithUkraine. Нехай манекен, набитий ботоксом, знає, що ми не будемо безсторонніми спостерігачами його злочинної діяльності".

Путін, ласкаво просимо в пекло!: українці на тлі загрози масштабного вторгнення РФ запустили флешмоб #UkrainiansWillResist 19
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Топ коментарі
+56
Слава Україні!!!!!
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08.12.2021 10:38
+49
Гером слава !!!
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08.12.2021 10:40
+44
Батько наш Бандера, Україна мати
Ми за Україну будЕмо воювати.
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08.12.2021 10:38
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кто на шо богатий...той тим і будет захищати хату...
(нема зброї - є щуряча отрута)
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08.12.2021 13:28 Відповісти
Хвастовство в интернете одно, а реальная война совсем другое.
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08.12.2021 11:37 Відповісти
А зачем ему вообще вторгаться в Украину? Хоть кто-нибудь подумал об этом?
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08.12.2021 11:41 Відповісти
А вот действительно?
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08.12.2021 11:54 Відповісти
Если и будет нападение ( не дай Бог конечно) то это будут авиаудары и дистанционные запуски ракет, нашей трусливой Верховной Раде с ее проросийскими агентами, не хватит духу и голосов чтобы официально обьявить войну России законодательно........ Если официально ( через Верховную Раду) не об'явить войну, то ВСУ не может стрелять по территории чужого государства........ ***** об этом прекрасно знает, и каждая авиабомба упавшая на Украине будет повышать рейтинг ОПСЖ под прокацапским лозунгом "Давайте договариваться, только бы перестали стрелять" в геометрической прогрессии....... Я не прав????
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08.12.2021 12:09 Відповісти
Так вот на что кацапы надеются? Что ВР не объявит войну?

Лучше сиди на бутылке молча - за умного сойдешь!

Ответные ракетные удары по территории агрессора будут моментально
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08.12.2021 13:33 Відповісти
Пупсик! Читай внимательно украинское законодательство, чтобы пальнуть по территории России, нам нужно сначала официально обьявить ей войну со всеми вытекающими последствиями........... Обьективно посмотри на наше "Зебольшинство", посмотри на Арахамию,Юзика и всю эту трусливую жидовско-квартальную ***********, посмотри на ОПСЖ у которой больше полусотни депутатских портфелей в Верховной Раде. Ты уверен что в Верховной Раде наберется конституционное большинство и проголосует за такой "законопроект"???? "Партия войны" Порошенко не является главной партией страны и прошлые парламентские так и прездиентские выборы это четко доказали......................
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08.12.2021 13:43 Відповісти
Імперськи амбіціі заведуть ***** до пекла.
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08.12.2021 13:24 Відповісти
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08.12.2021 12:03 Відповісти
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08.12.2021 12:09 Відповісти
Наша інстасамиця все відосики знімає.
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08.12.2021 12:37 Відповісти
Халва-халва-халва
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08.12.2021 13:36 Відповісти
Губа у ворога не трісне? Його будуть однакового зустрічати і на заході і на сході. Вже надивилися і оцінили його і його "русский мир". Час був. Правда на заході перед розстрілом будуть ще заставляти вчити всі книги про Бандеру, його праці і гімн України. На сході і півдні будуть просто вбивати. Ворог він є ворог, хоч на заході, хоч на сході.
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08.12.2021 15:23 Відповісти
На Донбассе Российская Федерация поломала миллионы жизней. Их романтические мечтания слабореализуемы ввиду того, что они не обладают возможностями такими как: 1) интеллектуальные 2) научные 3) политические 4) экономические 5) культурные.
Поэтому, Путину нужно стать на каблуки или переодеться в женщину, чтобы ему помогли. И Китай уже положил на него глаз. Он политический банкрот с ружъём. Как бы теперь не вышел Северный Китай и Южный Китай, где Северной частью является Раша. С той стороны и Япония их очень чешется укусить в висячий остров.
И ведь вяликая Раша не лечит могучие Китай и Японию своей пропагандой, а в Украину с радостью вторглась, когда мы были слабыми, а перед этим промыла всем на Донбассе мозги пропагандой, от которой люди выздоровели только спустя пару лет. Люди на непризнанном референдуме не голосовали за приход Раши, а за усиление автономии ради спасения своего языка. А Раша так перекрутила крики людей, чтобы они звучали так, будто её приглашали в Украину. Нетушки, Раша, просто люди хотели продолжать быть частью Украины и продолжать говорить по-русски. И русский харьковский дедушка правильно сказал, что будет вас мочить, россияне. Наглые великоросы, диктаторы народов. Как муравьи, которые крадут куколок у другой колонии, высосали много красивых девочек из Донбасса, а оставили особей с 4 желудками. Высосали будущее, здоровье, крепкий сон, желание жить на Донбассе. А ненависть остальной Украины к так сказать "предателям" до сих пор соплей болтается у меня на ухе чуть ниже остатков российского импортозаменяющего спагетти. Сидите дома, россияне, и держите своих москалей в курятнике.
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29.01.2022 15:33 Відповісти
Красені!!!
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08.12.2021 13:37 Відповісти
На Донбассе Российская Федерация поломала миллионы жизней. Их романтические мечтания слабореализуемы ввиду того, что они не обладают возможностями такими как: 1) интеллектуальные 2) научные 3) политические 4) экономические 5) культурные.
Поэтому, Путину нужно стать на каблуки или переодеться в женщину, чтобы ему помогли. И Китай уже положил на него глаз. Он политический банкрот с ружъём. Как бы теперь не вышел Северный Китай и Южный Китай, где Северной частью является Раша. С той стороны и Япония их очень чешется укусить в висячий остров.
И ведь вяликая Раша не лечит могучие Китай и Японию своей пропагандой, а в Украину с радостью вторглась, когда мы были слабыми, а перед этим промыла всем на Донбассе мозги пропагандой, от которой люди выздоровели только спустя пару лет. Люди на непризнанном референдуме не голосовали за приход Раши, а за усиление автономии ради спасения своего языка. А Раша так перекрутила крики людей, чтобы они звучали так, будто её приглашали в Украину. Нетушки, Раша, просто люди хотели продолжать быть частью Украины и продолжать говорить по-русски. И русский харьковский дедушка правильно сказал, что будет вас мочить, россияне. Наглые великоросы, диктаторы народов. Как муравьи, которые крадут куколок у другой колонии, высосали много красивых девочек из Донбасса, а оставили особей с 4 желудками. Высосали будущее, здоровье, крепкий сон, желание жить на Донбассе. А ненависть остальной Украины к так сказать "предателям" до сих пор соплей болтается у меня на ухе чуть ниже остатков российского импортозаменяющего спагетти. Сидите дома, россияне, и держите своих москалей в курятнике-пристройке на танке сверху.
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29.01.2022 15:36 Відповісти
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