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нагорода (1106) США (14495) Вашингтон (70) Седлецька (91) Єсипенко (41)

Керівниця "Схем" Седлецька отримала нагороду "Свобода ЗМІ" у Вашингтоні і нагадала про журналістів-політв'язнів Кремля. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Керівниця та ведуча програми журналістських розслідувань "Схеми" Наталка Седлецька отримала нагороду "Свобода ЗМІ", засновану некомерційною організацією Transatlantic Leadership Network (США). Церемонія нагородження відбулась 7 грудня у Вашингтоні у Національному пресклубі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Організатори зазначили, що Седлецькій присуджена ця нагорода "за розслідувальну журналістику та сміливу позицію проти корупції у владі, правоохоронній та судовій системі в Україні".

Окрім Наталки Седлецької з "Радіо Свобода", нагороду також присудили журналісту та редактору Washington Post Джексону Ділю, керівнику ліванського телеканалу MTV Мішелю Ґабріелю Ель Мурру, катарській мережі Al Jazeera Media Network та її журналістці Файруз Зіані, а також видавцеві боснійської газети Oslobodjenje Муйо Селімовичу.

"Ця нагорода – досягнення, яке було б неможливим без щоденного внеску кожного з учасників команди "Схеми", розслідувального проєкту "Радіо Свобода". Сподіваюсь, що ця відзнака також надихне молодих людей, майбутніх журналістів в Україні приєднуватися та робити свій внесок у незалежну журналістику для досягнення кращої якості життя та добробуту українців. Дякую присутнім за підтримку моєї країни – ця ініціатива є черговим свідченням міцної дружби та партнерства між США та Україною" – сказала Седлецька у своїй промові під час нагородження у Вашингтоні.

Керівниця Схем Седлецька отримала нагороду Свобода ЗМІ у Вашингтоні і нагадала про журналістів-політвязнів Кремля 01
Керівниця Схем Седлецька отримала нагороду Свобода ЗМІ у Вашингтоні і нагадала про журналістів-політвязнів Кремля 02
Керівниця Схем Седлецька отримала нагороду Свобода ЗМІ у Вашингтоні і нагадала про журналістів-політвязнів Кремля 03

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"Також хочу скористатися нагодою та нагадати про свого колегу Владислава Єсипенка, фрілансера "Радіо Свобода", а також про десяток інших журналістів, які зараз перебувають у в’язниці в окупованому Росією Криму. Журналістика не є злочином", – додала Седлецька.

У церемонії нагородження та гала-вечері взяли участь члени Конгресу США, американського уряду, посли іноземних держав, американські журналісти та науковці. Із промовами виступила віцепрезидентка та виконавча редакторка Associated Press Джулі Пейс, а також президентка Національного пресклубу США Ліза Метьюз. Журналістка Bloomberg Емілі Вілкінс модерувала інавгураційну панельну дискусію за участі номінантів.

"Ми хочемо відзначити сміливість і дати голос тим, хто намагається захищати верховенство права, відстоює права журналістів, а також протистоїть фейковим новинам", – сказав голова Transatlantic Leadership Network доктор Майкл Гелтцел.

Автор: Ірина Дашківська
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Ця нагорода за те що такі як вона привели до влади Зеленського і його шобло -95квартал? І хто барига - Седлецька ????
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08.12.2021 10:58 Відповісти
Свинарчук це ти? "Схеми" працюють від "Радіо Свобода", не жери так багато шоколаду, не пий боярку. Бо в тебе як у ватанів, та зеленського всюди парашенко.
Це незалежне ЗМІ, яке живе на грантах. Це тобі не 5канал чи 1+1.
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08.12.2021 11:04 Відповісти
Нет это Татаров.
И очень много смотрит 95 квартал.
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08.12.2021 11:13 Відповісти
Незалежне від совісті ? Саме тому головред Радіосволоти поперлась на президентські шашлички ? (у рожевій кофтинці).
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08.12.2021 11:41 Відповісти
Хіба то вона?
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08.12.2021 13:27 Відповісти
Окуляри занадто маскувальні ? Чи зачіска "під горщик" ввела в оману ?(Але ж улюбленому кольору не зраджує...)
Панянка,-профі компліментарно-проститутних інтерв'ю.



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08.12.2021 16:07 Відповісти
якісний шоколад тобі вже не допоможе. а "радіо свобода" скурвилась взявши на роботу таких як Седлецька-совок.
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09.12.2021 06:28 Відповісти
Вітаємо журналістів. Хоч вони отримують визнання за кордоном, на відміну від нашої влади.
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08.12.2021 11:05 Відповісти
Они же свою награждают. Из Радио Свобода.
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08.12.2021 11:35 Відповісти
Україна, як колонія між сферами впливу руського міра і західних псевдо демократіи
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08.12.2021 12:01 Відповісти
«Китайский путь»- наше фсё?
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08.12.2021 12:12 Відповісти
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08.12.2021 12:11 Відповісти
Молодец, девочка. Без таких нам нельзя!
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08.12.2021 19:37 Відповісти
 
 