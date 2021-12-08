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дороги (1505) Луганщина (4420) Велике будівництво (718)

70 км траси від Євсуга до Мілового відремонтували на Луганщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

Цього року на Луганщині було відремонтовано дві ділянки траси Н-26, що утворюють маршрут Євсуг-Мілове.

Фото відновленої траси опублікувала Служба автомобільних доріг Луганської області, передає Цензор.НЕТ

Так, в рамках президентської програми "Велике будівництво" ремонтні роботи охопили ділянки загальною протяжністю 70 км: від Євсуга до Біловодська на км 230+000 - км 265+000 та від Біловодська до Мілового на км 265+000 - км 300+885.

"На фото - ділянка км 230+000 - км 265+000 (у Біловодську). Тут закінчено влаштування нижнього шару асфальтобетонного покриття; закінчено роботи з облаштування примикань, з’їздів; укріплення узбіччя. Закінчені роботи з укладання ЩМА та закінчено нанесення розмітки, встановлення сигнальних стовпчиків", - йдеться у повідомленні обласного Автодору.

В даний момент дорогу готують до введення в експлуатацію. Очікується, що це відбудеться після установки метеостанції, що буде розташована в районі населеного пункту Мілове. Встановити станцію планується до кінця року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в рамках програми "Велике будівництво" до кінця 2024 року по всій країні буде відновлено 24 тисячі кілометрів автодоріг.

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70 км траси від Євсуга до Мілового відремонтували на Луганщині 01
70 км траси від Євсуга до Мілового відремонтували на Луганщині 02
70 км траси від Євсуга до Мілового відремонтували на Луганщині 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
а хотілось би читати що в ВСУ поступило 70 одиниць ********, високоточних ЗРК, ПЗРК або бойових дронів.
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08.12.2021 12:21
+11
Євсуг - Мілове? Це щоб кацапам з Воронежу простіше наступати було? Який зебіл додумався будувати дорогу біля капацського кордону?
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08.12.2021 12:35
+9
Довбана шмаркля. Замість того,що екскаваторами автобани перекопувати і мости підривати, воно взялося їх ремонтувати. Ще й краде на цьому.
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08.12.2021 12:22
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Нещодавно по ТБ показували схему нападу Раші на Україну...Дивним чином стрілки,якими показують напрямки руху російських військ співпадають з автобанами,яких торкнулось "велике будівництво"...Дуже сподіваюсь,що це направду співпадіння,а не "велике зрадництво",про яке все частіше згадують...
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08.12.2021 12:16 Відповісти
Довбана шмаркля. Замість того,що екскаваторами автобани перекопувати і мости підривати, воно взялося їх ремонтувати. Ще й краде на цьому.
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08.12.2021 12:22 Відповісти
а я угораю с этих 100500 наездов-наплывов-налётов на один и тот же перекрёсток!!! *****, отремонтировали ******** километров трассы
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08.12.2021 12:30 Відповісти
зверніть увагу, шановний доктор Борменталь, пішохідний перехід на цьому кільці лише ОДИН!

ХАЛТУРА !
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08.12.2021 14:33 Відповісти
Треба дивитись правді в очі: новоявлені диверсанти кацапського "дірлевангеру" готуються зустрічати своїх.
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08.12.2021 13:13 Відповісти
Зєля, звичайно, мудак, але це, вибачте, брєд ....
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08.12.2021 13:48 Відповісти
Для російських танків і бтрів.
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08.12.2021 14:45 Відповісти
а хотілось би читати що в ВСУ поступило 70 одиниць ********, високоточних ЗРК, ПЗРК або бойових дронів.
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08.12.2021 12:21 Відповісти
Одне другому не заважає.
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08.12.2021 12:23 Відповісти
якраз таки заважає. Бо грошей на армію і так не вистачає.
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08.12.2021 12:40 Відповісти
поясни.
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08.12.2021 12:27 Відповісти
Вот пусть эти дороги покажут как они будут выглядеть весной. И что-то мне подсказывает что более половины превратятся в болото!!!!!
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08.12.2021 12:33 Відповісти
Євсуг - Мілове? Це щоб кацапам з Воронежу простіше наступати було? Який зебіл додумався будувати дорогу біля капацського кордону?
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08.12.2021 12:35 Відповісти
Лучше проведите в тех краях спецооперацию по выявлению плакатов с приветствиями и флагами страны агрессора.
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08.12.2021 13:39 Відповісти
А ви звідки?
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08.12.2021 13:49 Відповісти
Київ, а що?
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08.12.2021 20:15 Відповісти
На закатанные в асфальт деньги нужно было спасать людей от Ковида и укреплять армию. Зеленский сознательно занимается диверсией, дерибаня деньги на дорогах. Причем битум покупает у врагов.
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08.12.2021 12:39 Відповісти
Бачимо Володя, хвилюєшся за добробут громадян, для підтвердження добрих намірів, щоб не казали, що ти гроші відмиваєш, зроби ще доступне авто, тоді може більше людей за тебе гарно скажуть.
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08.12.2021 12:49 Відповісти
Здивуєтеся, але в багатьох салонах черга в три місяці. При тому, що ціни на авто виросли у всьому світі. Відсотки по кредитах зараз хороші, інша справа - за чий рахунок бенкет, коли економіка в жопі?
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08.12.2021 13:02 Відповісти
Дочка моя працювала в автосалоні, колись дійсно була черга, після агресії ********** криза, а зараз не знаю, взагалі цікавить авто для звичайних громадян, як в ЕС.
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08.12.2021 13:41 Відповісти
Белорусская граница совсем беззащитна! На армию выделили сущие копейки! Зато дороги в Луганской обл делаем. Это специально так получается? Уже как то мысли посещают нехорошие.. будто бы приказы из рашки выполняем
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08.12.2021 13:05 Відповісти
Для кого це? Для клятих домбасюр, які кликали ***** та "референдум" провдили? Чи для його техніки для полегшення агресії?
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08.12.2021 13:26 Відповісти
Проїзджав там в середині листопада до Мілового..Гарта дорога люди ще працювлиробили узбіччя..от от зупинитися ..як що то і ніде..хіба що на з'їздах в населені пункти які мають виїзд на трасу..але так зупинки тільки а туалетів ще небулоююМоже вже побудували?
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08.12.2021 13:59 Відповісти
Вот почитал все комменты и удивляюсь,почему все рассказывают о построенной дороге как будто для России, а за местных жителей молчат,я живу в 6 км от этой границы и езжу по ней,с советских времён ее никто толком не ремонтировал,ямы в колено были,гробили только транспорт на ней, теперь хоть в другие населенные пункты по необходимости в больницу можно нормально доехать и да- не пишите бред о каких- то наступлениях, нам местным виднее
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08.12.2021 15:47 Відповісти
Раньше был областной центр Луганск в 120 км, то сейчас Северодонецк в 150 км и при нынешней ситуации а мы в "красной зоне" как я считаю необходимо оперативно доставлять тяжело больных в лечебные заведения,так что эта отстроенная дорога как ещё один луч надежды на спасение чей-то жизни,а все бл- бла- бла о захвате- это ПАНИКА
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08.12.2021 16:00 Відповісти
Причем раша,кацапы? В Беловодске,Евсуге,Старобельске тоже что-ли кацапы живут.У людей 30 лет с момента незалежностi не было дорог,сплошные ямы.А область Луганская трудолюбивая,сельхозяйственная и урожай выращивает и выращивала не для раша,а для УКРАИНЫ, возить урожай дорог не было,зерном обочины и ямы усеяны были и этого раньше никто не видел. А на западной Украине- Львовская обл и другие вдоль Польской границы и т.д. были довольно благополучные. Так если дельцы писатели предлагают перекопать,взорвать дороги на восточной Украине сделайте тоже самое и на западной Украине. И будем все сидеть ровно на пятой точке. А Президенту за дороги огромное спасибо,кто ездит за рулем каждый день сотни километров меня поймут,а разжигатели ненависти-это люди с коротким мышлением.Оскорблений писать не надо,я никого не оскорбил.
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08.12.2021 20:35 Відповісти
 
 