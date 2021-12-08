Українські Джавеліни розгорнуті на фронті в очікуванні російських танків. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
Українські військові готові до використання в бойових діях в разі масштабного наступу Росії Джавелінів.
Про розповів військовий кореспондент Андрій Цаплієнко, інформує Цензор.НЕТ.
"Про що б там не домовлялися сильні світу цього, а наша справжня надія в цих окопах і цих людях. Особливо, коли у них в руках легендарні "Джавеліни", з яким так не хочуть зустрітися російські танкісти. "Ми спокійні, як крапля роси на листку гінкго", - так у перекладі з військової лексики відповів мені командир на питання про можливий наступ росіян. #УкраїнціЧинитимутьОпір", - розповів журналіст та оприлюднив відповідне фото.
Топ коментарі
+59 MausMike
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