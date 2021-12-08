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Українські Джавеліни розгорнуті на фронті в очікуванні російських танків. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Українські військові готові до використання в бойових діях в разі масштабного наступу Росії Джавелінів.

Про розповів військовий кореспондент Андрій Цаплієнко, інформує Цензор.НЕТ.

"Про що б там не домовлялися сильні світу цього, а наша справжня надія в цих окопах і цих людях. Особливо, коли у них в руках легендарні "Джавеліни", з яким так не хочуть зустрітися російські танкісти. "Ми спокійні, як крапля роси на листку гінкго", - так у перекладі з військової лексики відповів мені командир на питання про можливий наступ росіян. #УкраїнціЧинитимутьОпір", - розповів журналіст та оприлюднив відповідне фото.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підрозділи зі складу ООС укомплектовані "Джавелінами", - Павлюк. ВIДЕО

Українські Джавеліни розгорнуті на фронті в очікуванні російських танків 01
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Топ коментарі
+59
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08.12.2021 13:14
+47
увечорі ГБР чі СБУ відкриють справи проти Андрія Цаплієнко по статті "правакация вайны и агрессия против расеи"
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08.12.2021 13:14
+40
Смерть рашистським окупантам! Слава Україні!
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08.12.2021 13:14
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Навіщо ви так налякали "ашвабадітєлєй", в них через одного почнеться анурез, вони ж звикли йти туди, де немає відсічі, де до них раніше попрацювали їхні гроші і наші гниди. Ще раз переконався, що хуже війни з московитами є дружба з московитами. Приклад Крим і даунбас.
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08.12.2021 15:01 Відповісти
Украина заняла 25-е место в ежегодном глобальном "Рейтинге военной мощи-2021" (англ. "Global Firepower ranking-2021"), опубликованном на одноименном американском аналитическом ресурсе, сопоставляющем размеры, оснащённость и подготовленность вооружённых сил разных государств, а также финансовую способность стран к поддержанию этих армий.


https://weaponwordl.blogspot.com/2021/12/blog-post.html
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08.12.2021 15:38 Відповісти
Ідеї для бізнесу: джавелін безкоштовно, вага танка 46 тон, брухт від 5 грн/ кг. Приблизно 230 000 заробітку з 1.
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08.12.2021 16:16 Відповісти
Там металлолом ШС, такой намного дороже.
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08.12.2021 16:22 Відповісти
Два джавелина проти сотень ************** танків? Так, це дісно - міць!
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08.12.2021 16:37 Відповісти
Дело в том, что у российских танкистов нет уверенности в том, что Джавелин попадет в какой-то другой танк, а не в их. Это наводит на печальные размышления о бренности всего сущего.
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09.12.2021 06:10 Відповісти
Джавелины это примитивщина, на самом деле. Они будут стёрты на атомы эти палки-копалки. Ну тут и коню понятно. Так оно и есть
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16.12.2021 22:17 Відповісти
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