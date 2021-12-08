СБУ затримала велику партію контрабанди ртуті на Закарпатті. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України запобігли спробі переміщення до Словаччини 10 кг ртуті.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Громадянин ЄС намагався провезти вказану отруйну речовину в особистих речах під час проходження державного кордону в Закарпатській області.

За даними правоохоронців, ртуть могла використовуватися для проведення різних терористичних актів на території країн Європейського Союзу, а її вартість на чорному ринку ЄС становить близько 600 тис. євро.

Наразі зловмисника затримано, тривають слідчі заходи з метою перевірки та встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до скоєння зазначеного злочину.

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