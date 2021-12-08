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Закарпаття (1581) контрабанда (1551) ртуть (28) СБУ (10053)

СБУ затримала велику партію контрабанди ртуті на Закарпатті. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Співробітники Служби безпеки України запобігли спробі переміщення до Словаччини 10 кг ртуті.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Громадянин ЄС намагався провезти вказану отруйну речовину в особистих речах під час проходження державного кордону в Закарпатській області.

За даними правоохоронців, ртуть могла використовуватися для проведення різних терористичних актів на території країн Європейського Союзу, а її вартість на чорному ринку ЄС становить близько 600 тис. євро.

Наразі зловмисника затримано, тривають слідчі заходи з метою перевірки та встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до скоєння зазначеного злочину.

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СБУ затримала велику партію контрабанди ртуті на Закарпатті 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Наша доблестная СБУ прямо ежедневно совершает подвиги.
Как то свежо предание, но...
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08.12.2021 13:32 Відповісти
Велика партія.
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08.12.2021 13:42 Відповісти
600 тыщ. Наверное какие-то зебилы продавали, как красную и зебилы задержали.
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08.12.2021 13:47 Відповісти
Тупые идиоты из СБУ. Это не ртуть металлическая , а Ртуть (II) пиросурьмянокислая или антимонат ртути. Предназначена для применения в аналитической химии и технике связи.Химическая формула Hg2Sb2O7.
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08.12.2021 13:57 Відповісти
Да, кстати цена этого вещества 212 800 грн. / кг. Смотрим тут:
https://promportal.su/goods/15064706/surma-oksid-rtuti-merkurohrom-merbromin-surmi-i-rtuti-kisloti-ili-krasnaya-rtut.htm
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08.12.2021 14:03 Відповісти
Это Оксистибат ртути - пироантимонат (формула Hg2Sb2O7)
"Красная" цена в базарный день 156 000 грн. (5 700 $) баночка 1730 грамм.
(на этикетке видно)
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08.12.2021 14:11 Відповісти
Тю, у нас он на заводі Радикал можна накопати скільки хочеш...
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08.12.2021 15:41 Відповісти
 
 