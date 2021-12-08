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будівництво (763) Харків (3910) ДАБІ (97) ДІАМ (12)

Добудований магазин на 1200 кв.м за документами намагалися видати за "реконструйовану квартиру" в ЖК Харкова, - ДІАМ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

У Харкові власники квартири на першому поверсі нового ЖК добудували магазин площею 1200 квадратних метрів. Будівництво на прибудинковій території робили під виглядом реконструкції квартири.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна інспекція архітектури та містобудування.

"Нізащо не здогадаєтесь, що зображено на цьому фото. Це — реконструйована квартира площею 60 м2. Під виглядом реконструкції фактично відбулося нове будівництво магазину площею 1 200 кв. м", — коментує ДІАМ фотографію прибудови.

Добудований магазин на 1200 кв.м за документами намагалися видати за реконструйовану квартиру в ЖК Харкова, - ДІАМ 01

Повідомляється, що ДАБІ видала дозвіл на "реконструкцію квартири номер чотири з прибудовою під магазин продовольчих та непродовольчих товарів".

Коли справа дійшла до видачі сертифіката про прийняття об’єкта в експлуатацію, інспектори ДІАМ виїхали на місце, побачили магазин і відмовили у видачі документа. Обіцяють провести позапланову перевірку та повідомити у правоохоронні органи.

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Добудований магазин на 1200 кв.м за документами намагалися видати за реконструйовану квартиру в ЖК Харкова, - ДІАМ 02
Добудований магазин на 1200 кв.м за документами намагалися видати за реконструйовану квартиру в ЖК Харкова, - ДІАМ 03

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+14
Ну увлеклись с ремонтом, с кем не бывает.
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08.12.2021 13:40
+11
Це ж АТБ
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08.12.2021 13:41
+9
Не занесли вчасно в ДІАМ, а ті образились. Думаю, таким чином зараз відкривається більшість магазинів АТБ, вони ростуть наче гриби восени. В моєму місті (супутник Києва) трохи більше року тому, був один невеличкий, за рік їх стало 4.
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08.12.2021 13:48
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Ну увлеклись с ремонтом, с кем не бывает.
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08.12.2021 13:40 Відповісти
Вот именно, начавши ремонт - клиентов понесло и унесло, да и раньше с ГАСИ прокатывало за мзду, а сейчас вдруг завыпендривались
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08.12.2021 14:16 Відповісти
Це ж АТБ
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08.12.2021 13:41 Відповісти
Не занесли вчасно в ДІАМ, а ті образились. Думаю, таким чином зараз відкривається більшість магазинів АТБ, вони ростуть наче гриби восени. В моєму місті (супутник Києва) трохи більше року тому, був один невеличкий, за рік їх стало 4.
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08.12.2021 13:48 Відповісти
они то наверняка в архитектурную инспекцию занесли, иначе бы им никто никакого дозвілу на "реконструкцію квартири номер чотири з прибудовою під магазин продовольчих та непродовольчих товарів" и близко бы не выдал..и остановили бы все строительство еще на подготовительных работах..и штрафов бы нарисовали)) Но! они занесли совсем за другой метраж, а сами отгрохали 1200 метров. А там я думаю как и везде четкая такса за каждый метр квадратный от 20 до 50 у.е. Т.е. кинули инспекцию где то на 50 тон бакинских...вообще страх потеряли там ..без Кернеса)))
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08.12.2021 14:02 Відповісти
на Подоле 2 через 200 метров
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08.12.2021 14:21 Відповісти
Цензор,при всем уважении,но иногда такую херню пишите.Это ст. метро ХТЗ,новый АТБ строят.
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08.12.2021 13:45 Відповісти
А это не может быть реконструкцией квартиры?
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08.12.2021 14:09 Відповісти
Строители втирали что это 3-D графика.
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08.12.2021 14:23 Відповісти
юмористы прям..., впрочем, не удивительно...
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08.12.2021 14:04 Відповісти
И такое же бесстыдств и беззаконие во всей Украине.
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08.12.2021 14:15 Відповісти
т.е. как "реконструировали" - никто не видел? а как АТБ или шо там ужо готово - опа...беззаконие! ))
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08.12.2021 14:19 Відповісти
Класна «квартирка» з пласким дахом, як зараз у тренді. Великі вікна та просторі кімнати.

Не заздріть!
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08.12.2021 14:25 Відповісти
Дело Допкина-Гепеса-Терехова живёт





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08.12.2021 14:35 Відповісти
Насмешили,спасибо)
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08.12.2021 14:43 Відповісти
Такое сплошь и рядом. У нас в городе вечером тихонько срезали шикарную ель высотой 25м и утром начали заливать фундамент. А когда начался шум, уже поздно было ель то срезана и отделались штрафом 3500грн. Вот так в нашей стране всегда и срать всем.
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08.12.2021 14:50 Відповісти
Эх, слабо замахнулись. Нужно было гипермаркет за сарайчик выдать, вдруг прокатило бы
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08.12.2021 14:56 Відповісти
И что такого,зелёный свет для бизнеса у нас имеет только беня,ахметка и пара похожих ушлепка,всем остальным нужно бегать по чинушкам и платить за дозволы и прочие бумаги годами,люди просто ищут выходы из безвыходных положений.
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08.12.2021 15:00 Відповісти
На снимке - микрорайон,построенный ЖС-1,Кернеса.Под него снесли зеленую парковую зону,отделявшую промзону от жилья.Заложена еще США в пору строительства ХТЗ.Затем там выросли куча промышленных предприятий,которые до сих пор имеют нехорошие выбросы.Кернес вместе с киевскими урками уничтожил эти легкие района и посадил на сети существующего жилого района (Тепло ,Канализацию,воду ,Электричество ,школы,детсады,поликлиники ит д,)Жилые комплексы на протяжении нескольких км вдоль Московского пр-та.Станции метро - в пешеходной доступности.Но качество жизни здесь крайне низкое.Споры за супермаркеты в районе, судя по всему ,ведут между собой АТБ и другие розничные сети.Поэтому это -отражение мышиной подковерной возни з
а денежные потоки.Новый мэр - новые потоки.Государство и мы получим крохи с барского стола.
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08.12.2021 15:19 Відповісти
А "вы" это кто, харькавчане ?
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08.12.2021 15:40 Відповісти
Дивна ситуація а хто такі ДІАМ? я з моменту іх створення повідомляю як контролюючому органу про порушення законодавства органів місцевого самоврядування - та мені томи відписок , що це неїх справа - це компетенція органів місцевого самоврядування (там правда якийсь митник начальник - далекий від будівництва)- а тут на тобі образились!!!
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08.12.2021 15:31 Відповісти
Єта Харькав , дєтка..
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08.12.2021 15:38 Відповісти
Видать недослюнявили кой кому наверху .
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08.12.2021 15:45 Відповісти
 
 