Добудований магазин на 1200 кв.м за документами намагалися видати за "реконструйовану квартиру" в ЖК Харкова, - ДІАМ. ФОТО

У Харкові власники квартири на першому поверсі нового ЖК добудували магазин площею 1200 квадратних метрів. Будівництво на прибудинковій території робили під виглядом реконструкції квартири.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна інспекція архітектури та містобудування.

"Нізащо не здогадаєтесь, що зображено на цьому фото. Це — реконструйована квартира площею 60 м2. Під виглядом реконструкції фактично відбулося нове будівництво магазину площею 1 200 кв. м", — коментує ДІАМ фотографію прибудови.

Повідомляється, що ДАБІ видала дозвіл на "реконструкцію квартири номер чотири з прибудовою під магазин продовольчих та непродовольчих товарів".

Коли справа дійшла до видачі сертифіката про прийняття об’єкта в експлуатацію, інспектори ДІАМ виїхали на місце, побачили магазин і відмовили у видачі документа. Обіцяють провести позапланову перевірку та повідомити у правоохоронні органи.

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