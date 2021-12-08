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Вандали розтрощили пам’ятник Героям Небесної Сотні у Первомайську, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Поліцейські встановлюють осіб, які пошкодили і осквернили написами пам’ятник Героям Небесної Сотні у місті Первомайську Миколаївської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Первомайський районний відділ поліції Миколаївської області.

Відео Григорія Волошина

"Сьогодні, 8 грудня, близько 7:20 до райвідділу поліції надійшло повідомлення від начальника управління ЖКГ Первомайська про те, що в центрі міста, біля зупинки громадського транспорту по вул.Грушевського, невідомі пошкодили та осквернили написами меморіал Героям Небесної Сотні та воїнам АТО", - йдеться у повідомленні. 

Слідчі кваліфікували подію за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 296 ККУ "Хуліганство". Санкцією статті передбачено покарання до п’яти років обмеження волі. 

Вандали розтрощили пам’ятник Героям Небесної Сотні у Первомайську, - поліція 01

Наразі поліцейські проводять першочергові слідчі дії щодо встановлення причетних до вчинення злочину осіб та притягнення їх до відповідальності.

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Правоохоронці звертаються до громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини вказаної події та особи вандалів, повідомити до Первомайського районного відділу поліції за адресою: м. Первомайськ, вул. Грушевського, 29 або за телефонами (093) 877-0974, (068)314-29-49, 102.

Вандали розтрощили пам’ятник Героям Небесної Сотні у Первомайську, - поліція 02
Вандали розтрощили пам’ятник Героям Небесної Сотні у Первомайську, - поліція 03
Фото: сайт Нацполіції
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Топ коментарі
+54
Ватні гниди. Їх від українського плющить.
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08.12.2021 14:05
+45
Просто потвори, нічого немає у цих вандалів спільного з людиною. Але приклад наруги над всім українським дав Володя "Какая разница".
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08.12.2021 14:05
+40
Надеюсь, патриоты найдут их раньше ментов.
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08.12.2021 14:07
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Ватні гниди. Їх від українського плющить.
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08.12.2021 14:05 Відповісти
Цє спрямована акція, мета - дискредітація патріотичного світогляду.
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08.12.2021 14:17 Відповісти
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08.12.2021 14:34 Відповісти
это работа зеленских
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08.12.2021 18:53 Відповісти
Гарний пам'ятник був.
Червень 14-го року...
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08.12.2021 19:53 Відповісти
Просто потвори, нічого немає у цих вандалів спільного з людиною. Але приклад наруги над всім українським дав Володя "Какая разница".
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08.12.2021 14:05 Відповісти
Володя з "какая разница" однозначно опіздав. Його раніше хтось попередив з " Жму руку. Обнимаю "
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08.12.2021 21:26 Відповісти
"Жму руку"-свинособачий вброс!!!!

А вот ""Дончане захватили танк??Молодцы".-ФАКТ!!!!
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09.12.2021 00:49 Відповісти
Надеюсь, патриоты найдут их раньше ментов.
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08.12.2021 14:07 Відповісти
тільки не вважайте, що ваша думка не схвальна... Але, коли почнемо надіятись на ментів-патріотів? Чи пусте, після 7.5 років незамінного Рукзакяна?
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08.12.2021 20:46 Відповісти
И повесят. Только тихо. Без эмоций и пафоса
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09.12.2021 08:38 Відповісти
Тільки на патріотів і надія, бо на сході і півдні Украіни вся ментарня -потенційні зрадники і сепари, як і СБУшники, прокурори і судді. Там вимітати і вимітати це сміття прийдеться роками.
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09.12.2021 13:54 Відповісти
Молодьож наслухалась моргненштерна і їх вштирило ?
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08.12.2021 14:10 Відповісти
прикол в тому, що ватна мразота моргштерн втік з підарахи в Дубаї
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08.12.2021 14:19 Відповісти
Моргенчлен конечно редкий мудак, но за вот это ему "+"

Рэпер Моргенштерн не понимает, зачем нужно праздновать День Победы. «Я вообще не понимаю вот этого праздника победы, которая состоялась 76 лет назад. Из года в год на это тратятся миллионы, что-то празднуют, всем что-то пытаются - не знаю, может, это скрепы какие-то? Наверное, гордиться просто нечем. Вспоминать каждый год на протяжении почти века о том, что когда-то тогда вы победили - не знаю», - отметил он в интервью Ксении Собчак.
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08.12.2021 14:20 Відповісти
Пока живы ветераны - надо праздновать. Может быть, стоит даже подождать еще 1-2 поколения. Победу в в отечественной войне 1812-14 г. уже не празднуют, я без Гугла и не вспомню этой даты.
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08.12.2021 14:53 Відповісти
а шо праздновать? победу ГУЛАГа над Освенцимом?
ветераны уже все в гробу, остались лишь НКВДешники и липовые "ветераны"
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08.12.2021 16:46 Відповісти
Я не был бы в этом так уверен. 2021-1941+18=98, а ведь воевали и пацаны, которым было <18.
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08.12.2021 21:41 Відповісти
а если отбросить всю вату,которая у тебя в голове и подумать:
для Украины было бы лучше,если бы сначала гитлер победил сталина, а потом США нас бы освободили!
тогда мы бы уже были в ЕС и НАТО и не было бы войны с москальной ордой
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08.12.2021 22:06 Відповісти
А ты не подумал о том, что, захватив полностью Европу, Гитлер зашел бы в Африку (частично успел зайти), а затем высадить десант в Южной или Центральной Америке? Ты уверен, что США выстояли бы? Ведь и Япония бы подтянулась, да в в Южной Америке нацисты были популярны (после войны многие туда сбежали).
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08.12.2021 22:35 Відповісти
И да, кстати. СССР - это Голодомор, а Гитлер - это Голокост. Принципиально не хочу считать, где больше погибло. Мне достаточно, что семья моего отца (6 детей и 2 родителя) почти вся (4 детей и 2 родителя) полегла в Голокосте.
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08.12.2021 22:40 Відповісти
и кстати: после етой "победы"-Украина получила очередной Голодомор в 1947 году!
как тебе такое? что ты можешь на ето умного ответить?
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08.12.2021 22:14 Відповісти
По-умному тебе ответят те, кто под немцами пару лет в оккупации прожил. Хорошо бы ответили жители белорусской Хатыни ( там несколько человек выжили). Кстати, несколько украинских сел тоже сожгли. но об этом не так известно, как про Хатынь.
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08.12.2021 22:32 Відповісти
выдавливай из себя кремлевскую прапаганду!
мой отец был под немцами в Херсоне и рассказывал что немцы очень хорошо относились к украинцам (считали нас нацией,пострадавшей от москалей) моему отцу тогда было 5 лет и он запомнил как немец катал его на мотоцикле и угощал печеньем.
а моя бабушка по матери жила в оккупации в селе,Черниговской области и рассказывала что немцы дали им корову а пришли "освободители" и корову забрали! еще бабушка рассказывала как в Голодомор варили суп из крапивы и семья выжила лишь потому что дедушка работал на железной дороге и ездил в Гомель (Беларусь) привозил оттуда немного еды!
вот и сравни при ком жилось лучше!
такое по кисель.TV не расскажут
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09.12.2021 04:38 Відповісти
Немецкие нацисты совместно с советскими "интернационалистами"за годы Второй мировой войны убили даже больше, чем восемь миллионов украинцев. А кроме этого Советские социал -нацисты ( шовинисты) уморили голодом в 1920 и 1932 годы, убили на т.н. "гражданской войне", расстреляли в годы террора и репрессий еще не менее пятнадцати миллионов. Исторические источники указывают, что на начало Октябрьского переворота украинцев было 72 миллиона, не вместе со всяким сбродом, который жил на территории современной Украины, а этнических украинцев. Теперь в Украине их осталось около 30 миллионов. Вот что означает "вечная дружба русского и украинского народов" для украинцев.
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09.12.2021 14:07 Відповісти
andrej lutschin, кацапа, Голодомор -пишется с большой буквы! потому что ето геноцид! Голодомор -ето когда красноармейцы-москали окружали украинские села ,забирали всю еду и не давали людям выехать и спастись!
Голодомор ето когда трупы лежали на улицах ,умерших от голода!
а ты занимаешься словоблудием, а посему -в спам казламордое!
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09.12.2021 18:39 Відповісти
столько горя и беды,как московия-Украине никто не принес!
ни немцы,ни турки,ни поляки не убили столько украинцев!
за 400 лет оккупации Украины : москали уничтожили Голодомором-геноцидом миллионы украинцев!,репресировали (растреляли) и вывезли в Сибирь еще столько же, до етого Екатерина уничтожила Сечь и ввела крепостное право (сделала украинских казаков рабами), Петр1 головы рубал тем, кто печатал книги украiнскою мовою.
так что весь етот бред что ты написал-детский лепет по отношению к москальным преступлениям против Украины!
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10.12.2021 17:09 Відповісти
Впервые Украина упоминается в Ипатьевской летописи ...в 1185 году
когда на месте будущей москвы еще было болото и жабы квакали
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11.12.2021 18:29 Відповісти
смешные вы кацапы! видать лишняя хромосома мешает думать:

Новгородский сребреник Ярослава Мудрого XI века[1]
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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12.12.2021 18:16 Відповісти
на стариных монетах Киевской Руси-Тризуб,родовой Герб Рюриковичей
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12.12.2021 18:19 Відповісти
на новгородской монете-Тризуб, родовой Герб Киевского Князя Ярослава Мудрого! какое еще надо доказательство,чтоб понять,что Новгород входил в состав Киевской Руси-Украины?
кстати Киевская Русь имела и второе название-Украина,так же как Англия-Великобритания, Голландия-Нидерланды
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13.12.2021 17:42 Відповісти
княжество московское тоже входило в состав Киевской Руси,а в 1169 году ваш суздальский князь Андрей Боголюбский напал на Киев,спалил Софийскую церковь и Печерские лавры и отделил Суздальское княжество от Киевской Руси ,в дальнейшем Суздальское княжество станет Московским и войдет в состав Золотой Орды (станет улусом Золотой Орды)
такое вам в расиюшке не говорят по телеку?
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13.12.2021 17:54 Відповісти
почитай тут:
https://vieniga.livejournal.com/568342.html
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11.12.2021 18:34 Відповісти
Какая на хрен кремлевская пропаганда! Еще раз. У моего отца была семья 8 человек, в живых остался только мой отец.. Погибли в войну 7 из 8, при этом 6 - в Голокосте, старший брат погиб на фронте. Мой отец тоже успел повоевать; не думаю, что он с тобой согласится.
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09.12.2021 16:26 Відповісти
при гитлере был Голокост, при москалях был Голодомор!
(однако украинцы Голокост признают,а евреи Голодомор еще не признали)
и если ты еще не окончательно зомбированый ********** пропагандой,то со мной согласишься что гитлер и сталин-два сапога пара
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09.12.2021 18:44 Відповісти
Голодомор не признает Израиль как страна (там много политики), но не надо говорить про евреев вообще. Я тоже еврей и знаю, что Голодомор был. Американцы тоже признают (не помню, США вообще или отдельные штаты), а там полно евреев.
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09.12.2021 23:31 Відповісти
Но нельзя говорить, что Голокост - это кремлевская пропаганда.
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09.12.2021 23:32 Відповісти
еще раз для непонятливых: я украинец признаю Голокост
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10.12.2021 17:16 Відповісти
На России всякие чудеса происходят. Вот Путин родился в 1956 году, а его отец погиб на войне в 1942 году. И ничего, сын годится за отца -героя, носит его портрет на шествии Бессмертного полка.
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09.12.2021 13:58 Відповісти
Я ненавижу ввп не за то, что он гордится за своего отца (я за своего отца и деда в этом смысле тоже горжусь), а за то, что эта мразь на нашу землю полезла.
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09.12.2021 16:29 Відповісти
Если верить некоторым источникам, то эти разборки с привлечением французов были поданы как отечественная все теми же лживыми московитскими имперскими историками
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08.12.2021 21:36 Відповісти
Не понял. Я не историк, но, ИМХО, под Бородино дрались армии Кутузова и Наполеона. Да, во французской армии были и иностранцы (помните "Гусарскую балладу", там показан испанский офицер).
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08.12.2021 21:44 Відповісти
Это проплаченная ФСБ акция от отморозков, которым "какая разница". Их у нас 73%.
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08.12.2021 14:28 Відповісти
Ой, не смешите, этожедети!!! Запилят видосик - типа нам так "стыднописец", мы "большенебудем", "мыжедети" и т.д.!! И на этом все закончится. Вот если бы папу с мамой на гнули на штраф чтобы хату надо было продавать или этих ублюдков малолетних в рабство отдать, вот бы была наука, а так.. слова слова..
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08.12.2021 14:11 Відповісти
то хто страшніший, путін чи пупінята які в нас під носом??? думаєте, їхні батьки, при них говорили щось хороше про захисників? думаєте їх батьки допомагали добровольцям 2014-2016рр?
НІ!!!! бо якби ці уроди бачили вище написане, вони ніколи в житті не зробили б такого.
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08.12.2021 14:18 Відповісти
і яке нахрен ***********, якщо на пам,ятниках герб України?
наруга над державністю. а це інша стаття і інший срок...
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08.12.2021 14:22 Відповісти
Это же не дверь в офис потерпевшего...
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09.12.2021 00:53 Відповісти
Цей Первомайськ суто совково-кацапське поселення. Типу якогось домбасюрського. Основний контингент тамтешніх жільцов це сім*ї совецького офіцер*я, які Україні залишилися в непотрібний спадок від Сересеру.
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08.12.2021 14:22 Відповісти
Не звизди, там Членінна знесли ще коли Овоч в Україні був...
Що цей пам'ятник ніхто не чипав до цього, теж показово...
Латентної вати там звичайно теж вистачає але вона не здатна на подібне...
Знаю тільки одного йо...ого. В нього батько піп РПЦ.
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08.12.2021 19:25 Відповісти
Хотя Вы и гиперболизировали ситуацию, но увы, к сожалению, не на много
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08.12.2021 21:45 Відповісти
коли бабка помирає від переляку через розваги підлітків, то все можна списати на дитячі пустощі, так?
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08.12.2021 14:24 Відповісти
Руб за сто - підлітки, які в такий спосіб вирішили прославитись. Як би після цього вони не змогли ширінку самостійно розстібнути щоб посцяти то охота в багатьох пропала б. А так ню-ню-ню.
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08.12.2021 14:34 Відповісти
Стаття 298, ч.4: 7-12 років
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08.12.2021 14:42 Відповісти
Кацапня макітру піднімає.Зашевелились глисти,відчувають близький рідний сморід зі Сходу.
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08.12.2021 14:43 Відповісти
Николаевская область еще тот рассадник ватников, ждущих русский мир, не далеко от Луганской и Донецкой ушли
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08.12.2021 14:49 Відповісти
Сподіваюсь невдовзі буде новина про знайдених у зашморгу "героїв" цього "заходу".
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08.12.2021 14:52 Відповісти
Когда-то такое же падло осквернило флаг Украины, затем было вычислено, ползало на коленях и плакало . И ни одна гнида из подобных манкуртов не кричала и не рвала рубашку на груди за идею.
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08.12.2021 14:54 Відповісти
Думаю що велика вірогідність вандалізмі,це ті хто пов'язаний з лднр ,або завербовані спецслужбами рф ,хоч і свого ватного бидла хватає.
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08.12.2021 14:55 Відповісти
Горіть в пеклі прокляті Богом і людьми скажені собаки кацапо-окупанти!
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08.12.2021 14:56 Відповісти
Да. Это вам не президентскую менору уронить.
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08.12.2021 14:56 Відповісти
Ловят?
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08.12.2021 15:11 Відповісти
На жаль, Первомайськ дійсно - оплот ОПЗЖопників. Тому й шанувальники цих виродків далеко від них не пішли. Про який патріотизм можна говорити щодо них, про яку людяність?! Колаборант на колаборанті сидить і колаборантом поганяє, як у народі кажуть. І мова йде про "совкову" більшість, над якою, на жаль, поки що не зовсім владний час...У столиці - свої турботи, а такі містечка варяться "у своєму соку" і віддані на відкуп мафіозним кланам. І у цьому випадку Первомайськ - дуже показовий приклад...
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08.12.2021 15:33 Відповісти
Исключительно отрицательно отношусь я к подобному вандализму. Памятники ставят для увековечивания в памяти людей значимых событий повлиявших на ход истории. Но кто же как е само государство влияет на воспитание таких манкуртов, когда с лёгкостью ломает тысячи бетонных изваяний чисто из идеологических соображений. К примеру в Немировского районе Винницкой области стоял памятник матросу Кошке. По какой то причине он тоже был декомунизирован.
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08.12.2021 15:54 Відповісти
Українці, патріоти, найдіть цих потвор і накажіть так, щоб другим не повадно було.
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08.12.2021 16:05 Відповісти
Ведучий каналу "Наш", Максим Назаров з цього міста. Враховуючи те, як цей канал зараз ганяють патріоти в місцях зйомок, цілком може бути що цей вандалізм вчинив якийсь із його п'яних родичів.
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08.12.2021 16:16 Відповісти
Там в нього лише бабка лишилася...
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08.12.2021 20:02 Відповісти
Без Кацапії такі речі не кояться ніколи
Памятники треба робити з металу, так щоб ці гніди не мали згоди їх розбити, фарба то таке - відмиється розчиником, а кам яна плита розколота то вже інше.
Думаю треба зробити по Кримінальному кодексу покарання за НАРУГУ НАД УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ, УКРАЇНСЬКИМ СТЯГОМ, ПАМЯ ТНИКАМИ ПАТРІОТАМ І ФАЛЬСІФІКАЦІЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ШТРАФИ ВІД 10 000 $ і більше (в залежності від суспільного резонансу) чи 10 років тюрми, або виправних робіт.
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08.12.2021 17:04 Відповісти
Саме час повернути місту його історичну назву: Богополь.
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08.12.2021 17:25 Відповісти
Гарна була би назва.
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08.12.2021 21:52 Відповісти
Сволота кацапська!
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08.12.2021 17:33 Відповісти
та вже розстрілювати пора за таке "***********"
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08.12.2021 18:00 Відповісти
кива илюша
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08.12.2021 22:00 Відповісти
 
 