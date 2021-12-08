Вандали розтрощили пам’ятник Героям Небесної Сотні у Первомайську, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Поліцейські встановлюють осіб, які пошкодили і осквернили написами пам’ятник Героям Небесної Сотні у місті Первомайську Миколаївської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Первомайський районний відділ поліції Миколаївської області.
Відео Григорія Волошина
"Сьогодні, 8 грудня, близько 7:20 до райвідділу поліції надійшло повідомлення від начальника управління ЖКГ Первомайська про те, що в центрі міста, біля зупинки громадського транспорту по вул.Грушевського, невідомі пошкодили та осквернили написами меморіал Героям Небесної Сотні та воїнам АТО", - йдеться у повідомленні.
Слідчі кваліфікували подію за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 296 ККУ "Хуліганство". Санкцією статті передбачено покарання до п’яти років обмеження волі.
Наразі поліцейські проводять першочергові слідчі дії щодо встановлення причетних до вчинення злочину осіб та притягнення їх до відповідальності.
Правоохоронці звертаються до громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини вказаної події та особи вандалів, повідомити до Первомайського районного відділу поліції за адресою: м. Первомайськ, вул. Грушевського, 29 або за телефонами (093) 877-0974, (068)314-29-49, 102.
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Червень 14-го року...
А вот ""Дончане захватили танк??Молодцы".-ФАКТ!!!!
Рэпер Моргенштерн не понимает, зачем нужно праздновать День Победы. «Я вообще не понимаю вот этого праздника победы, которая состоялась 76 лет назад. Из года в год на это тратятся миллионы, что-то празднуют, всем что-то пытаются - не знаю, может, это скрепы какие-то? Наверное, гордиться просто нечем. Вспоминать каждый год на протяжении почти века о том, что когда-то тогда вы победили - не знаю», - отметил он в интервью Ксении Собчак.
ветераны уже все в гробу, остались лишь НКВДешники и липовые "ветераны"
для Украины было бы лучше,если бы сначала гитлер победил сталина, а потом США нас бы освободили!
тогда мы бы уже были в ЕС и НАТО и не было бы войны с москальной ордой
как тебе такое? что ты можешь на ето умного ответить?
мой отец был под немцами в Херсоне и рассказывал что немцы очень хорошо относились к украинцам (считали нас нацией,пострадавшей от москалей) моему отцу тогда было 5 лет и он запомнил как немец катал его на мотоцикле и угощал печеньем.
а моя бабушка по матери жила в оккупации в селе,Черниговской области и рассказывала что немцы дали им корову а пришли "освободители" и корову забрали! еще бабушка рассказывала как в Голодомор варили суп из крапивы и семья выжила лишь потому что дедушка работал на железной дороге и ездил в Гомель (Беларусь) привозил оттуда немного еды!
вот и сравни при ком жилось лучше!
такое по кисель.TV не расскажут
Голодомор ето когда трупы лежали на улицах ,умерших от голода!
а ты занимаешься словоблудием, а посему -в спам казламордое!
ни немцы,ни турки,ни поляки не убили столько украинцев!
за 400 лет оккупации Украины : москали уничтожили Голодомором-геноцидом миллионы украинцев!,репресировали (растреляли) и вывезли в Сибирь еще столько же, до етого Екатерина уничтожила Сечь и ввела крепостное право (сделала украинских казаков рабами), Петр1 головы рубал тем, кто печатал книги украiнскою мовою.
так что весь етот бред что ты написал-детский лепет по отношению к москальным преступлениям против Украины!
когда на месте будущей москвы еще было болото и жабы квакали
Новгородский сребреник Ярослава Мудрого XI века[1]
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA
кстати Киевская Русь имела и второе название-Украина,так же как Англия-Великобритания, Голландия-Нидерланды
такое вам в расиюшке не говорят по телеку?
https://vieniga.livejournal.com/568342.html
(однако украинцы Голокост признают,а евреи Голодомор еще не признали)
и если ты еще не окончательно зомбированый ********** пропагандой,то со мной согласишься что гитлер и сталин-два сапога пара
НІ!!!! бо якби ці уроди бачили вище написане, вони ніколи в житті не зробили б такого.
наруга над державністю. а це інша стаття і інший срок...
Що цей пам'ятник ніхто не чипав до цього, теж показово...
Латентної вати там звичайно теж вистачає але вона не здатна на подібне...
Знаю тільки одного йо...ого. В нього батько піп РПЦ.
Памятники треба робити з металу, так щоб ці гніди не мали згоди їх розбити, фарба то таке - відмиється розчиником, а кам яна плита розколота то вже інше.
Думаю треба зробити по Кримінальному кодексу покарання за НАРУГУ НАД УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ, УКРАЇНСЬКИМ СТЯГОМ, ПАМЯ ТНИКАМИ ПАТРІОТАМ І ФАЛЬСІФІКАЦІЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ШТРАФИ ВІД 10 000 $ і більше (в залежності від суспільного резонансу) чи 10 років тюрми, або виправних робіт.