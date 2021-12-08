Автомат із дистанційним керуванням виявили в багажнику згорілого автомобіля в Дніпрі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У середу, 8 грудня, у Дніпрі на проспекті Яворницького спалахнув автомобіль Opel. Рятувальники оперативно прибули на місце та загасили автомобіль, однак у багажнику виявили автомат із дистанційним керуванням.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інформатор".

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Очевидці повідомили про загоряння приблизно о 09:10. У багажнику автомобіля стояв обгорілий автомат, закріплений на спеціальній станині. Автомат мав дистанційне керування та був підключений до окремого автомобільного акумулятора, що знаходився в салоні. Він був спрямований у бік арки будинку.

Швидше за все, він мав бакелітовий магазин із патронами, оскільки від нього внаслідок пожежі залишилася лише одна пружина. Що саме спричинило загоряння - поки що невідомо.

Сам автомобіль зареєстрований у Жовтих Водах.

За непідтвердженою інформацією, повідомляє видання, автомобіль стояв на цьому місці вже близько тижня. Спочатку очевидці почули кілька хлопків, які могли бути пострілами, а потім автомобіль спалахнув. Нібито, після загоряння очевидці почули автоматну чергу. Проте офіційно коментаря від поліції наразі немає, на місці працюють слідчі.

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