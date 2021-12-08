УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8801 відвідувач онлайн
Новини Фото ПодіїФоторепортаж
21 628 40
Дніпро місто (2163) зброя (5763)

Автомат із дистанційним керуванням виявили в багажнику згорілого автомобіля в Дніпрі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У середу, 8 грудня, у Дніпрі на проспекті Яворницького спалахнув автомобіль Opel. Рятувальники оперативно прибули на місце та загасили автомобіль, однак у багажнику виявили автомат із дистанційним керуванням.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інформатор".

Очевидці повідомили про загоряння приблизно о 09:10. У багажнику автомобіля стояв обгорілий автомат, закріплений на спеціальній станині. Автомат мав дистанційне керування та був підключений до окремого автомобільного акумулятора, що знаходився в салоні. Він був спрямований у бік арки будинку.

Швидше за все, він мав бакелітовий магазин із патронами, оскільки від нього внаслідок пожежі залишилася лише одна пружина. Що саме спричинило загоряння - поки що невідомо.

Сам автомобіль зареєстрований у Жовтих Водах.

За непідтвердженою інформацією, повідомляє видання, автомобіль стояв на цьому місці вже близько тижня. Спочатку очевидці почули кілька хлопків, які могли бути пострілами, а потім автомобіль спалахнув. Нібито, після загоряння очевидці почули автоматну чергу. Проте офіційно коментаря від поліції наразі немає, на місці працюють слідчі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Електронний реєстр зброї запрацює повноцінно у березні-квітні 2022 року, - Монастирський

Автомат із дистанційним керуванням виявили в багажнику згорілого автомобіля в Дніпрі 01
Автомат із дистанційним керуванням виявили в багажнику згорілого автомобіля в Дніпрі 02
Автомат із дистанційним керуванням виявили в багажнику згорілого автомобіля в Дніпрі 03
Автомат із дистанційним керуванням виявили в багажнику згорілого автомобіля в Дніпрі 04
Автомат із дистанційним керуванням виявили в багажнику згорілого автомобіля в Дніпрі 05
Автомат із дистанційним керуванням виявили в багажнику згорілого автомобіля в Дніпрі 06

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+13
показати весь коментар
08.12.2021 15:02
+13
Фильм "Шакал" с Брюсом Уиллисом в главной роли)
показати весь коментар
08.12.2021 15:41
+7
Кто-то пересмотрел сериал "Во все тяжкие"
показати весь коментар
08.12.2021 14:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"День Независимости" пацаны не зря смотрели,походу..
показати весь коментар
08.12.2021 14:52 Відповісти
Фильм "Шакал" с Брюсом Уиллисом в главной роли)
показати весь коментар
08.12.2021 15:41 Відповісти
Если сравнивать то скорее леша-солдат из ореховской опг, такой же неудачный который он пытался скопировать из шакала, а тут вообще облом
Насмотрятся хфильмоффф и думают что в жизни можно легко повторить.
показати весь коментар
08.12.2021 15:59 Відповісти
Кто же это сделал?
показати весь коментар
08.12.2021 14:53 Відповісти
Немцы.
показати весь коментар
08.12.2021 17:26 Відповісти
Цікаво хто живе в тому будинку? Такі штуки звичайний кіллер не використовуває.
показати весь коментар
08.12.2021 14:56 Відповісти
Насколько я знаю царские дома на бульваре на Яворницкого это самый элитный район Днепра
показати весь коментар
08.12.2021 20:22 Відповісти
Кто-то пересмотрел сериал "Во все тяжкие"
показати весь коментар
08.12.2021 14:58 Відповісти
показати весь коментар
08.12.2021 15:21 Відповісти
показати весь коментар
08.12.2021 15:02 Відповісти
это уже переворот?
показати весь коментар
08.12.2021 15:03 Відповісти
Сгорел переворот, дело переворота закрыто.
показати весь коментар
08.12.2021 15:26 Відповісти
Халтура..
показати весь коментар
08.12.2021 15:04 Відповісти
Креативненько. Это не дубиной по голове
показати весь коментар
08.12.2021 15:18 Відповісти
показати весь коментар
08.12.2021 15:32 Відповісти
фігня якась без особливого керування.
показати весь коментар
08.12.2021 15:55 Відповісти
Мотузка, прив`язана до спускового гачка - теж дистанційне керування).
показати весь коментар
08.12.2021 16:37 Відповісти
А кто сказал что задача была убить? Возможно предупредить, напугать и т.п. Дешево и сердито.
показати весь коментар
08.12.2021 17:29 Відповісти
ага, по цене опеля
показати весь коментар
08.12.2021 18:03 Відповісти
Тамада весёлый и конкурсы интересные ! ))
показати весь коментар
08.12.2021 15:43 Відповісти
показати весь коментар
08.12.2021 15:45 Відповісти
ахметов шлет привет бэне , там явка у коли майского
показати весь коментар
08.12.2021 15:48 Відповісти
\Швидше за все, він мав бакелітовий магазин із патронами, оскільки від нього внаслідок пожежі залишилася лише одна пружина \\

Специ? Що це мае значити?
показати весь коментар
08.12.2021 15:55 Відповісти
Пластиковий.
показати весь коментар
08.12.2021 16:03 Відповісти
Автоматный магазин изготовленный из бакелита (материал АГ-4С, очень редко АГ-4В).
Отличительная особенность - оранжевый цвет.
показати весь коментар
08.12.2021 18:03 Відповісти
Такі ковдри колись були(в 60х) з верблюжої вовни.
показати весь коментар
08.12.2021 15:56 Відповісти
Может это был просто станок для пристрелки. Есть в любом охотничьем магазине.
показати весь коментар
08.12.2021 15:57 Відповісти
Краще використовувати РПВ на станині із дистанційним керуванням, Гіві не дасть збрехати
показати весь коментар
08.12.2021 15:59 Відповісти
народ чи дурний чи нe шуганий - машина горить можe рвонуть - ходять як нi в чом нe бувало.
показати весь коментар
08.12.2021 16:05 Відповісти
Это похоже на след израильских спецслужб по ликвидации Махабади - радиоуправляемый со спутника пулемет, в автомобиле потом самоликвидировался!
Но в данной версии - ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК !!!
показати весь коментар
08.12.2021 16:07 Відповісти
Идея хорошая, а реализация - как всегда Gавно.
показати весь коментар
08.12.2021 16:12 Відповісти
Видать кнопку перепутали - стрелять и машину подорвать(только подрыв какой то не серьезный - дилетантный)
показати весь коментар
08.12.2021 16:28 Відповісти
Пересічні перехожі равнодушные какие то, стоят, щёлкают ******* возвле горящей машины, даже дверь в салон не открыли
показати весь коментар
08.12.2021 16:25 Відповісти
Знакомое одеяло на фото... насирова авто, к бабке не ходи...
показати весь коментар
08.12.2021 17:28 Відповісти
пару лет назад израильтяне таким способом ликвидировали иранского ученого, который руководил ядерной программой ирана
показати весь коментар
08.12.2021 17:37 Відповісти
Таким же способом, в 2014 году был убит в Желтых Водах Иван Великий. Преступление до сих пор не раскрыто. Также было закреплено оружие в авто, с дистанционным управлением и после выстрела автоматический подпал авто. Слишком много совпадений https://m.youtube.com/watch?v=NfVRn7esrxs
показати весь коментар
08.12.2021 19:18 Відповісти
Кому слава Моссада не даёт покоя
показати весь коментар
08.12.2021 20:47 Відповісти
Машинка праворульна, номера свіжі.
В когось хороший ангел охоронець.
показати весь коментар
08.12.2021 23:35 Відповісти
Самое удивительное, кто это комментирует. Это нач. ГУНП Днепровской области А. Щадило. Это тот, который месяцами укрывает уголовные преступления. Фальсифицирует ст. УК Украины. Подделывает показания свидетелей и их подписи. То есть сам ходит под статьями, санкции за которые до 10 лет. И еще что то рассказывает. Это позор для МВД!
показати весь коментар
14.12.2021 10:14 Відповісти
 
 