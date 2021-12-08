Спостерігачі ОБСЄ зафіксували 111 одиниць російської військової техніки, розміщеної з порушенням Мінських домовленостей, - СЦКК. КАРТА

Спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували розміщення на тимчасово окупованій території Донбасу 111 одиниць військової техніки збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей.

Про чергові факти порушень Мінських домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей повідомляє українська сторона СЦКК, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Як зазначається, в зоні дій так званого 2 армійського корпусу ЗФ РФ з порушенням ліній відведення виявлено:

в районі н.п. Біле:

САУ 2С1 – 2 одиниці;

буксирувані гаубиці Д-30 – 4 одиниці;

поблизу ділянки розведення в районі н.п. Станиця Луганська:

міномет 2Б14 "Поднос" – 1 одиниця.

За межами визначених місць зберігання в районі н.п. Бугаївка виявлено:

танки невизначеного типу – 27 одиниць;

артилерія невизначеного типу – 10 одиниць;

ББМ – 67 одиниць.

"Крім того, в районі н.п.Світле було виявлено пересувну РЛС наземної розвідки "Кредо – М1", яка виробляється в Російській Федерації. Робота СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях супроводжувалась перешкодами з боку збройних формувань Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

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Так, 7 грудня на блокпості біля південного краю ділянки розведення сил і засобів у районі н.п.Золоте збройні формування РФ двічі не пропустили патрулі СММ до підконтрольних урядові України районів. Цього ж дня патрулі Місії були затримані на блокпостах збройних формувань РФ в районі Молодіжного та Станиці Луганської. Дані інциденти відображено в оперативному звіті СММ ОБСЄ від 7 грудня 2021 р.

Також зазначається, що днем раніше патрулі Місії були затримані на блокпостах збройних формувань РФ в районі н.п.Ковське та Хрещатицьке.

"Зафіксовані порушення з боку ЗФ РФ свідчать про ведення ними активних заходів бойової підготовки задля створення передумов для подальшої ескалації напруження на лінії зіткнення, а також про намагання приховати свою злочинну діяльність від міжнародних спостерігачів", - резюмує українська сторона СЦКК.



