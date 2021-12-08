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авто (2019) Закарпаття (1581) підпал (498) СБУ (10053)

Підпал авто закарпатського журналіста Білецького: СБУ затримала виконавця. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Виконавця підпалу автомобіля журналіста регіонального інформаційного агентства Закарпаття затримали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

У ході слідчо-оперативних дій правоохоронці встановили місцезнаходження зловмисника. Ним виявився місцевий житель, якого раніше неодноразово притягували до кримінальної відповідальності та було засуджено за вчинення тяжкого злочину.

Перевіряється причетність фігуранта до вчинення інших незаконних дій проти представників ЗМІ.

За даними СБУ, на початку грудня цього року зловмисник підпалив автомобіль журналіста, який знаходився в Ужгороді. Вогонь повністю знищив транспортний засіб, а також частково пошкодив автомобіль його близького родича. Мотивом скоєння злочину стало боргове зобов'язання потерпілого.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу.

У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності замовників злочину та інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Раніше повідомлялось, що в Ужгороді спалили авто закарпатського журналіста Павла Білецького та його дружини.

Також читайте: СБУ затримала велику партію контрабанди ртуті на Закарпатті. ФОТО

Підпал авто закарпатського журналіста Білецького: СБУ затримала виконавця 01
Підпал авто закарпатського журналіста Білецького: СБУ затримала виконавця 02
Підпал авто закарпатського журналіста Білецького: СБУ затримала виконавця 03
Підпал авто закарпатського журналіста Білецького: СБУ затримала виконавця 04
Підпал авто закарпатського журналіста Білецького: СБУ затримала виконавця 05
Підпал авто закарпатського журналіста Білецького: СБУ затримала виконавця 06

Автор: Богдан Гуньковський
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Мерзотник і бидло , так як знищувати майно , це підло і не пристойно !
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08.12.2021 16:32 Відповісти
А борги віддавати!?
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08.12.2021 17:01 Відповісти
и скоко ты должен?
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08.12.2021 18:20 Відповісти
Как говорится, вот она наша журналистика! Это ж на чём они ездят, оказывается. Далеко не на Жигулях и не на Славутах.
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08.12.2021 17:08 Відповісти
На жыгулях ездят кацапы. А это 20-летний хюндай (был). Ничего особенного
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08.12.2021 18:17 Відповісти
соврал: Subaru Forester, но тоже 20-летний
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08.12.2021 18:19 Відповісти
А не взяли ли первого попавшегося под руку бедолагу и не "назначили" ли поджигателем?
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08.12.2021 17:35 Відповісти
Можуть коли хочуть. А ось палія авто Богдана і по цей день "шукають".
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08.12.2021 17:53 Відповісти
Одного разу СБУ захопило прикордонників і побило їх. Із цим точно не наплутали? Одного разу СБУ прохлопало терористичні організації лнр, днр, сорок сороков, оплот. А тут точно не прохлопали?
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09.12.2021 00:17 Відповісти
 
 