Вантовий міст у Запоріжжі "розфарбують" LED-підсвіткою в кольори українського прапора. ВІДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Після завершення будівництва мости у Запоріжжі стануть не тільки зв’язною ланкою між двома частинами міста та островом Хортиця, а ще й повноцінним арт-об’єктом.
"Укравтодор" продемонстрував, якою буде підсвітка нового вантового мосту, інформує Цензор.НЕТ.
Будівництво верхової частини вантового мосту - споруди № 10 Автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжя - вже на фінішній прямій. Мостобудівники вже змонтували всі 48 вант та готуються до опускання прогонової будови.
"Вже недалеко той час, коли рух транспорту по частині мосту відкриють. Після завершення всіх будівельних робіт, за проєктом передбачено архітектурне прикрашання пілону, вант та інших елементів мосту сучасною та яскравою LED-підсвіткою", - кажуть в автодорі.
Нагадаємо, комплекс мостів у Запоріжжі є одним з найвідоміших довгобудів України. Проєкт розморозили у 2020 році, за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".
Раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков показав фінальну стадію монтажу вант на одному з Запорізьких мостів.
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Европув дерьмо.
мене влаштовує, що ціна на будівництво доріг, банда зеленського підняла на 92% в порівнянні з 2018 роком. мене плаштовує що укроборонзамовлення не виконується. я ложив на те що гинуть люди, бо хочу з вітерцем кататися по хороших дорогах та катати ...лядей. і мені ...рати на те що в Україні війна. я ж під......бав людину яка хоче щоб ВСУ були сильні а все другорядне, почекає.
пай свій вже продав??? підтримав ідею зечмошніків?
навішо пишеш розумні речення?
бувай, доброї ночі.
їм війна не мішає це все творити. голосував за пороха, не довіряю жодному презу, крім частково Ющенку. але це моя особиста позиція.
А я, до речі, вперше за 30 років проїхав нормальною ДОРОГОЮ від західного кордону до Чернігова.
, в предверии возможной ( я не нагнетаю!) войны.
влада веде себе так, наче б то ні війни ні втрат нема.
Только не понятно мне - зачем ванты, если опоры стоят так часто? И судоходству эти опоры как кость в горле. Я надеялся, что если ванты, то никаких опор в воде.
Если уберут, другое дело.
Армия, дороги ... уже не требуют финансирования. Осталось только на лампочки и ёлки тратить миллионы.