Вантовий міст у Запоріжжі "розфарбують" LED-підсвіткою в кольори українського прапора. ВІДЕО+ФОТО

Після завершення будівництва мости у Запоріжжі стануть не тільки зв’язною ланкою між двома частинами міста та островом Хортиця, а ще й повноцінним арт-об’єктом.

"Укравтодор" продемонстрував, якою буде підсвітка нового вантового мосту, інформує Цензор.НЕТ.

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Будівництво верхової частини вантового мосту - споруди № 10 Автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжя - вже на фінішній прямій. Мостобудівники вже змонтували всі 48 вант та готуються до опускання прогонової будови.

"Вже недалеко той час, коли рух транспорту по частині мосту відкриють. Після завершення всіх будівельних робіт, за проєктом передбачено архітектурне прикрашання пілону, вант та інших елементів мосту сучасною та яскравою LED-підсвіткою", - кажуть в автодорі.

Нагадаємо, комплекс мостів у Запоріжжі є одним з найвідоміших довгобудів України. Проєкт розморозили у 2020 році, за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков показав фінальну стадію монтажу вант на одному з Запорізьких мостів.

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