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Рейсовий мікроавтобус та легковик зіткнулися на Тернопільщині: 10 постраждалих, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Увечері 8 грудня на автодорозі М 19 "Кременець – Тернопіль" поблизу села Лозова в Тернопільській області зіткнулися мікроавтобус та легковий автомобіль. Внаслідок аварії постраждали 10 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"8 грудня о 16 год 26 хв до оперативно-диспетчерської служби Головного управління надійшло повідомлення про те, що на автодорозі М-19 поблизу с. Лозова трапилася дорожньо-транспортна пригода - зіткнулися рейсовий мікроавтобус та легковий автомобіль", - йдеться у повідомленні.

На місце події терміново було направлено рятувальне відділення аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення та працівників оперативно-координаційного центру Головного управління.

Рятувальники провели деблокування потерпілих і передали працівникам екстреної медичної допомоги.

Рейсовий мікроавтобус та легковик зіткнулися на Тернопільщині: 10 постраждалих, - ДСНС 01

Також співробітники ДСНС здійснили заходи, спрямовані на запобігання виникнення пожежі.

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Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали 10 осіб, загиблих немає.

Рейсовий мікроавтобус та легковик зіткнулися на Тернопільщині: 10 постраждалих, - ДСНС 02
Рейсовий мікроавтобус та легковик зіткнулися на Тернопільщині: 10 постраждалих, - ДСНС 03
Рейсовий мікроавтобус та легковик зіткнулися на Тернопільщині: 10 постраждалих, - ДСНС 04
Фото: ДСНС
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Поки не піднімуть штрафи за порушення ПДР хотя би в 10 раз, і поки поліція не почне виконувати свою роботу і притягати порушників до відповідальності вбивства на дорогах будуть продовжуватись.
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09.12.2021 10:42 Відповісти
контроль за рейсовыми надо проводить. а наши копы за 100 гривен (условных) не замечают вопиющие нарушения. бывают водители бухие, резина лысая, стоячие места на межгороде. а копы не видят. пока не произойдет трагедия. назначат виноватого и дальше все как было
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09.12.2021 10:45 Відповісти
тогда давай и билеты поднимай в 20 раз, шоб на штрафы хватало
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09.12.2021 10:47 Відповісти
вопрос по цене сюда не подходит.

давай каждую неделю по 20-30 фрагов на рейсовых автобусах. вот ***** за неделю уже 15. тебе мало? нужно больше?
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09.12.2021 10:51 Відповісти
А нащо порушувати ПДР і платити штрафи, якщо можна не порушувати і не платити? Штрафи для того і придумали щоб люди не порушували ПДР.
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09.12.2021 10:56 Відповісти
А шта, уже точно известно, что виноват именно водитель микроавтобуса, а не трухин условный с легковухи?

Сначала неотвратимость наказания, штрафы - потом.
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09.12.2021 11:09 Відповісти
По вашій логіці, вам і податки треба підняти в 10 раз, щоб коли пяний мусор побє вас дубінкою і зробить інвалідом держава мала гроші на відшкодування вам мат. моральної шкоди.
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09.12.2021 11:16 Відповісти
До того мудрого нарыда нычого не доходить. Воно ж скотина поки може давити на газ, воно на нього і давить. Чим та тварина дума не зрозуміло. Такой плотности дебилов как на дорогах Украині я не видела нигде.
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09.12.2021 11:36 Відповісти
які білети?
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09.12.2021 10:48 Відповісти
 
 