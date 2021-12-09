Зруйнований повінню 11 років тому міст відбудували на Буковині, - ОДА. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
Завершено відбудову мосту через ріку Сірет у місті Старожинець на Буковині. Наразі готуються документи, необхідні, щоб здати переправу у експлуатацію.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Чернівецької ОДА.
"Мостову споруду у Сторожинці ще 2010 року зруйнувала повінь. Відтак близько 5 тисяч містян понад десятиліття не мали зручного автомобільного сполучення з містом. Адже, аби потрапити на протилежний берег річки, необхідно було робити гак у 15 кілометрів", - розповіли в ОДА.
Відновлення мосту стартувало у 2019 році в рамках президентської програми "Велике будівництво". Вартість робіт склала 17 млн грн, ці кошти було виділено з держбюджету.
На споруді уклали фінальний шар асфальтового покриття, змонтували бар’єрне та перильне огородження. Незабаром планується намалювати розмітку. Для цього чекають сприятливої погоди.
Як раніше повідомлялося, цього року програма Президента "Велике будівництво" охопила 245 штучних споруд на українських автодорогах.
Будь ласка, зачекайте...
Повесте портрет Зели, вот счастья та будет у найвеличнишого.
Лучше бы деньги на Армию потратили.
Якщо вже дуже коробить, то можна так: "Моста почали будувати при Порошенкові, а зелене чмо лише добудувало, присвоїло собі заслугу та ще й вкрало кілька мільйонів на будівництві". Так краще?
Конечно мост нужен людям.
Он был разрушен в 2010-м году!
Но местные патриоты и в этом "зраду" найдут.
P.S.
Захотелось лайков хапануть.
Пусть попробуют танками проехать.
Бюджет-2022: видатки на інфраструктуру перевищать фінансування Міноборони Джерело: https://biz.censor.net/n3303995
Я честно предупреждала и просила чтобы ты заткнулся.
Я сам с "собой" не согласен.
Зібрались три подоляцкі тролі, розіграють тут "діспут"
Их мосты меня не интересуют.
Немного идиотов клюнуло, нормальных людей больше, чем вас.
И это радует.
То що подоляцкі істоти підлі провокатори,ніхто і не сумнівався, не може бути чесна людина за Зе.
Жодної червоної стрічки не пропустив)
Навіть відкриття переносили, щоб гетьман зміг приїхати з гетьманськими ножницями)
В 2015 году китайцы демонтировали старую автомобильную переправу и построили новую. Для этого им понадобилось всего 48 часов.
Блин, редакторы, если вы сами не знаете, как правильно пишется название населённого пункта, то загляните хотя бы в и-нет. ))
Сторожинец (Сторожинець) был основан, как сторожевой пост на Сирете. Отсюда и название, а вовсе не от старого "старого жинца".