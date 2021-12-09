Зруйнований повінню 11 років тому міст відбудували на Буковині, - ОДА. ФОТОрепортаж

Завершено відбудову мосту через ріку Сірет у місті Старожинець на Буковині. Наразі готуються документи, необхідні, щоб здати переправу у експлуатацію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Чернівецької ОДА.

"Мостову споруду у Сторожинці ще 2010 року зруйнувала повінь. Відтак близько 5 тисяч містян понад десятиліття не мали зручного автомобільного сполучення з містом. Адже, аби потрапити на протилежний берег річки, необхідно було робити гак у 15 кілометрів", - розповіли в ОДА.

Відновлення мосту стартувало у 2019 році в рамках президентської програми "Велике будівництво". Вартість робіт склала 17 млн грн, ці кошти було виділено з держбюджету.

На споруді уклали фінальний шар асфальтового покриття, змонтували бар’єрне та перильне огородження. Незабаром планується намалювати розмітку. Для цього чекають сприятливої погоди.

Як раніше повідомлялося, цього року програма Президента "Велике будівництво" охопила 245 штучних споруд на українських автодорогах.

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