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Буковина (707) міст (828) Велике будівництво (718)

Зруйнований повінню 11 років тому міст відбудували на Буковині, - ОДА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

Завершено відбудову мосту через ріку Сірет у місті Старожинець на Буковині. Наразі готуються документи, необхідні, щоб здати переправу у експлуатацію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Чернівецької ОДА.

"Мостову споруду у Сторожинці ще 2010 року зруйнувала повінь. Відтак близько 5 тисяч містян понад десятиліття не мали зручного автомобільного сполучення з містом. Адже, аби потрапити на протилежний берег річки, необхідно було робити гак у 15 кілометрів", - розповіли в ОДА.

Відновлення мосту стартувало у 2019 році в рамках президентської програми "Велике будівництво". Вартість робіт склала 17 млн грн, ці кошти було виділено з держбюджету.

На споруді уклали фінальний шар асфальтового покриття, змонтували бар’єрне та перильне огородження. Незабаром планується намалювати розмітку. Для цього чекають сприятливої погоди.

Як раніше повідомлялося, цього року програма Президента "Велике будівництво" охопила 245 штучних споруд на українських автодорогах.

Читайте: Вантовий міст у Запоріжжі "розфарбують" LED-підсвіткою в кольори українського прапора. ВІДЕО+ФОТО

Зруйнований повінню 11 років тому міст відбудували на Буковині, - ОДА 01
Зруйнований повінню 11 років тому міст відбудували на Буковині, - ОДА 02
Зруйнований повінню 11 років тому міст відбудували на Буковині, - ОДА 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
Ти статтю читав? Люди одинадцять років робили гак у 15 км, щоб добратися з однієї частини міста в іншу.
Якщо вже дуже коробить, то можна так: "Моста почали будувати при Порошенкові, а зелене чмо лише добудувало, присвоїло собі заслугу та ще й вкрало кілька мільйонів на будівництві". Так краще?
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09.12.2021 10:19
+3
"Я памятник себе возвиг!"- Наполеон Зеленский.
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09.12.2021 10:17
+3
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09.12.2021 10:24
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У людей свято.
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09.12.2021 10:11 Відповісти
А шо там за плакатик висит на мосту?
Повесте портрет Зели, вот счастья та будет у найвеличнишого.
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09.12.2021 10:14 Відповісти
11 лет без него обходились.
Лучше бы деньги на Армию потратили.
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09.12.2021 10:15 Відповісти
Ти статтю читав? Люди одинадцять років робили гак у 15 км, щоб добратися з однієї частини міста в іншу.
Якщо вже дуже коробить, то можна так: "Моста почали будувати при Порошенкові, а зелене чмо лише добудувало, присвоїло собі заслугу та ще й вкрало кілька мільйонів на будівництві". Так краще?
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09.12.2021 10:19 Відповісти
Ты не уловил сарказма в моём посте.
Конечно мост нужен людям.
Он был разрушен в 2010-м году!
Но местные патриоты и в этом "зраду" найдут.
P.S.
Захотелось лайков хапануть.
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09.12.2021 10:24 Відповісти
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09.12.2021 10:24 Відповісти
да-да... там и лесенка под мост придумана.
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09.12.2021 10:38 Відповісти
ти краще роскажи як люди сидять в окопах вже 8 років та гинуть від рук окупанта, а Зе запланував на армію п,яту частину від необхідного! Народ що не годує свою армію ,буде годувати чужу. Якщо по цім мостикам поїдуть кацапські танки ,будеш ти цей гак у 15 км, як спринтер проносити.
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09.12.2021 10:26 Відповісти
Мосты разрушить, дороги перекопать, на границе всё рабицей загородить.
Пусть попробуют танками проехать.
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09.12.2021 10:29 Відповісти
Країна починається з тебе) - вийди з будинку та перекопай дорогу біля себе)
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09.12.2021 11:01 Відповісти
Перекопал. Что дальше?
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09.12.2021 11:06 Відповісти
Еще "ежи" поставь, заминируй подходы и об окопе не забудь)
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09.12.2021 11:09 Відповісти
Цей міст у Чернівецькій області! Давай к ****** все розвалимо, перериємо дороги, підірвемо мости, що ху.ло не змогло наступати! Так правильно?
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09.12.2021 10:45 Відповісти
Если власть не вкладывает в армию во время войны,то все эти мостики через ручейки развалят чужие войска , как и дома зебанутых " строителей".Так что нам к ****** не придеться валить самим .Во время войны есть первоочередные заботы,и да,если будет наступать путлер,возможно и придеться взрывать эти мостики к ****** и перерывать дороги.Потому что у нас во власти уклонист,не желающий защищать Украину.Уму не постижимо чтобы в нашей ситуации инфраструктура финансировалась в разы больше чем армия.
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09.12.2021 15:54 Відповісти
А ты такое омерзительное и продажное,у нас даже дураки плюються в Зе,значит ты хуже дурака.меня не волнует мосты и мостики через речки и ручейки,и овраги,меня во время войны волнует вот это-
Бюджет-2022: видатки на інфраструктуру перевищать фінансування Міноборони Джерело: https://biz.censor.net/n3303995
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09.12.2021 12:43 Відповісти
Вякни еще раз тут , и я тебе покажу кто на ЦН шутит последним, в момент крестиком станеш. Хоть три дня твоей тошниловки никто читать не будет.
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09.12.2021 16:41 Відповісти
У кого путин *****,у тебя? То поэтому ты прикрываешь "вэликекрадывницьтво" при строительстве монументальных мостов через ручей? В то время ,когда миллионные долги перед армией и в бюджете на армию копейки заложены? Твои жалкие потуги попутать концы расчитаны на таких дураков как ты.А теперь , макака Подоляка ,я познакомлю с тобой админом..
Я честно предупреждала и просила чтобы ты заткнулся.
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09.12.2021 16:58 Відповісти
Конечно не согласны.
Я сам с "собой" не согласен.
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09.12.2021 10:25 Відповісти
то продай свою,чи немає бажання допомогти армії?А може Зе продасть свою і допоможе? Госбюджет і є народні гроші,котрі ваш зельцман розпілює на сваї забаганки.
Зібрались три подоляцкі тролі, розіграють тут "діспут"
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09.12.2021 10:29 Відповісти
у вас на рашці 40 років через річку лену міст ніяк не збудують- згинь мокшанін-
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09.12.2021 10:41 Відповісти
Я не "на рашці" живу.
Их мосты меня не интересуют.
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09.12.2021 10:45 Відповісти
це просто робота "влади" за бюджетні кошти -податни Громадян ...- і не більше ....розкажіть скільки вкрали та дали відкатів ...
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09.12.2021 10:17 Відповісти
"Я памятник себе возвиг!"- Наполеон Зеленский.
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09.12.2021 10:17 Відповісти
Спасибо за лайк.
Немного идиотов клюнуло, нормальных людей больше, чем вас.
И это радует.
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09.12.2021 10:27 Відповісти
вже написала ,що думаю,з приводу вашого спілкування.
То що подоляцкі істоти підлі провокатори,ніхто і не сумнівався, не може бути чесна людина за Зе.
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09.12.2021 10:33 Відповісти
Та мне плевать на то, что ты "думаешь".
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09.12.2021 10:35 Відповісти
Взаимно.
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09.12.2021 10:37 Відповісти
Я себе не представляю, чтобы в германии, Британии или франции, в центральных СМИ публиковали новость о восстановлении моста в каком-то селе. Когда уже этот гребанный зе-совок сдохнет!
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09.12.2021 10:35 Відповісти
Ага, міст то пів біди, а гетьман радіовишки, зерносховища, дитячі садки відкривав. Ото сміху)
Жодної червоної стрічки не пропустив)
Навіть відкриття переносили, щоб гетьман зміг приїхати з гетьманськими ножницями)
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09.12.2021 19:00 Відповісти
місто називається Сторожинець-корінь сторож-
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09.12.2021 10:37 Відповісти
11 лет, карл!
В 2015 году китайцы демонтировали старую автомобильную переправу и построили новую. Для этого им понадобилось всего 48 часов.
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09.12.2021 10:48 Відповісти
скучив за комуняками?
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09.12.2021 17:50 Відповісти
якщо без сарказму, поцікавтесь виконавцем, стадією планування та загальним часом виконання та ОСНОВНЕ- умовами оплати за виконання (як і гарантією на споруду).
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09.12.2021 18:01 Відповісти
"Завершено восстановление моста через реку Сирет в городе Старожинец на Буковине".
Блин, редакторы, если вы сами не знаете, как правильно пишется название населённого пункта, то загляните хотя бы в и-нет. ))
Сторожинец (Сторожинець) был основан, как сторожевой пост на Сирете. Отсюда и название, а вовсе не от старого "старого жинца".
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09.12.2021 11:15 Відповісти
Редактора в школу треба назад відправити за такий ляп з назвою міста Сторожинець
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09.12.2021 12:51 Відповісти
на жаль, жодного разу, коли вказував на помилку у раді форумчан- виправлення не було, тільки дякую від адміна... Маю надію, що Васю Шевченка почують?
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09.12.2021 17:56 Відповісти
 
 