У Черкасах завершується капремонт обласної лікарні, впровадили енергоефективні технології, - ОДА. ФОТОрепортаж

У Черкасах завершується капітальний ремонт дев'ятиповерхових корпусів обласної лікарні.

Про це повідомила пресслужба Черкаської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Енергоефективність та привабливий зовнішній вигляд. Саме такий результат має проект під назвою "Капітальний ремонт фасадів з впровадженням енергоефективних технологій дев’ятиповерхових корпусів КНП "Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради", - розповіли в обласній адміністрації.

Роботи проходили в рамках президентської програми "Велике будівництво".

Будівельники уже змонтували теплоізоляційний шар, завершили декоративну обробку фасаду, нанесли шпаклівку та фарбу. В одному прогоні будівлі замінили усі вікна, в іншому прогоні - наразі демонтували старі вікна. Також завершили роботи з утеплення пінополістирольними плитами фундаменту.

Наразі завершується утеплення будівлі. Триває улаштування пандуса та східців, а також благоустрій навколишньої території.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський повідомив, що у 2022 році у межах ініційованої ним програми "Велике будівництво" в Україні почнеться реконструкція 48 обласних лікарень.

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