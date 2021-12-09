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У Черкасах завершується капремонт обласної лікарні, впровадили енергоефективні технології, - ОДА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

У Черкасах завершується капітальний ремонт дев'ятиповерхових корпусів обласної лікарні.

Про це повідомила пресслужба Черкаської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Енергоефективність та привабливий зовнішній вигляд. Саме такий результат має проект під назвою "Капітальний ремонт фасадів з впровадженням енергоефективних технологій дев’ятиповерхових корпусів КНП "Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради", - розповіли в обласній адміністрації.

Роботи проходили в рамках президентської програми "Велике будівництво".

Будівельники уже змонтували теплоізоляційний шар, завершили декоративну обробку фасаду, нанесли шпаклівку та фарбу. В одному прогоні будівлі замінили усі вікна, в іншому прогоні - наразі демонтували старі вікна. Також завершили роботи з утеплення пінополістирольними плитами фундаменту.

Наразі завершується утеплення будівлі. Триває улаштування пандуса та східців, а також благоустрій навколишньої території.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський повідомив, що у 2022 році у межах ініційованої ним програми "Велике будівництво" в Україні почнеться реконструкція 48 обласних лікарень.

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У Черкасах завершується капремонт обласної лікарні, впровадили енергоефективні технології, - ОДА 01
У Черкасах завершується капремонт обласної лікарні, впровадили енергоефективні технології, - ОДА 02
У Черкасах завершується капремонт обласної лікарні, впровадили енергоефективні технології, - ОДА 03
У Черкасах завершується капремонт обласної лікарні, впровадили енергоефективні технології, - ОДА 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Фасад накрасили как у Интергалбуда!
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09.12.2021 13:17 Відповісти
великий пенопласт - прорывная технология
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09.12.2021 13:33 Відповісти
Одно слово Пенопласт вызывает дежавю.Пожары и смерти на пожарах -наше Фсё.Может они ветряк поставили,или солнечные панели?Не слышал.А так по ушам лохторату топчатся допотопники.
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09.12.2021 14:00 Відповісти
По наличию кондиционеров можно определить кабинеты начальства..
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09.12.2021 14:23 Відповісти
Прилепил пенопласт 10 см-и потери тепла в 2 раза ниже! На себе попробовал, 6 лет как утеплился. Конечно нужен учёт, лучше всего с автономным обогревом или в крайнем случае-с возможностью отключать-включать обогрев в каждой отдельной квартире. Одного устраивает +18 в хате, другой готов платить больше и хочет +24. Каждому свой флаг в руки!
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09.12.2021 17:43 Відповісти
 
 