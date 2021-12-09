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Мікроавтобус, який потрапив у ДТП на Тернопільщині, був переобладнаний із вантажного, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Рейсовий автобус, який потрапив у ДТП на Тернопільщині, внаслідок чого двоє людей загинуло, був переобладнаний із вантажного автомобіля на пасажирський.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Тернопільської області.

"У ході розслідування поліцейські з'ясували, що автобус був дообладнаний із вантажного автомобіля на пасажирський. Водії попередньо тверезі. У них взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Слідчі встановлюють деталі автопригоди та причини виїзду на смугу зустрічного руху", - йдеться у повідомленні.

Триває слідство згідно із ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. 

Крім  того, нагадується, що дорожньо-транспортна пригода сталася 8 грудня близько 17:00 поблизу села Лозова на дорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече. Не розминулися маршрутний автобус MERCEDES BENZ SPRINTER 313, який рухався за маршрутом Кременець-Тернопіль та автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT.  Госпіталізували обох водіїв, двох пасажирів з легкового автомобіля та 5 з буса. У потерпілих травми різного ступеня тяжкості.

Мікроавтобус, який потрапив у ДТП на Тернопільщині, був переобладнаний із вантажного, - Нацполіція 01
Мікроавтобус, який потрапив у ДТП на Тернопільщині, був переобладнаний із вантажного, - Нацполіція 02
Мікроавтобус, який потрапив у ДТП на Тернопільщині, був переобладнаний із вантажного, - Нацполіція 03
Мікроавтобус, який потрапив у ДТП на Тернопільщині, був переобладнаний із вантажного, - Нацполіція 04
Мікроавтобус, який потрапив у ДТП на Тернопільщині, був переобладнаний із вантажного, - Нацполіція 05

"Водія та пасажира з рейсового автобуса медикам врятувати не вдалося. Від  травм вони померли в лікарні. Ще двоє пасажирів у важкому стані", - зазначають правоохоронці.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+9
Ну надо же, какое открытие!!! Да они все переделаны из грузовых!!
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09.12.2021 13:46
+4
Був би чистий пасажир то лобовуху б не було?
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09.12.2021 13:57
+4
В свій час перевізники завозили б пасажирські маршрутки.а не грузові(то небо і земля),але вся справа в вартості розтаможки,яку колись пропхали щоб не було конкуренції всяким богданам і т.д.
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09.12.2021 14:01
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Це місцеві каррєспіzдєнти вирішили показати свою єрундіцию!
На мові ******** імбецилів це вони називають -хайп ловити, тобто давати "відповідь" на питання котре ніхто не задавав але добитися якогось резонансу.
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09.12.2021 13:42 Відповісти
Мовчать вони й про велику кількість таких переобладнаних "автобусів": коли сідаєш -- впираються коліна в сидіння, що попереду.
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09.12.2021 13:43 Відповісти
В Чернигове за сутки две фуры отправили на тот свет по совокупности 15 чел.Пассажиров надо перевозить на Кразах?.Тогда может и выживут..
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09.12.2021 14:10 Відповісти
Ну надо же, какое открытие!!! Да они все переделаны из грузовых!!
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09.12.2021 13:46 Відповісти
Був би чистий пасажир то лобовуху б не було?
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09.12.2021 13:57 Відповісти
Мабуть була б,але наслідки для пасажирів буса напевно були б другими.
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09.12.2021 14:06 Відповісти
Хіба нашим перевізникам є різниця куди напхати зайвих табуреток?
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09.12.2021 14:13 Відповісти
В свій час перевізники завозили б пасажирські маршрутки.а не грузові(то небо і земля),але вся справа в вартості розтаможки,яку колись пропхали щоб не було конкуренції всяким богданам і т.д.
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09.12.2021 14:01 Відповісти
Шукати треба корінну причину.
Вартість розмитнення - корінна причина переобладнання.
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09.12.2021 16:08 Відповісти
а еще он был голубого цвета..., ну или синего, что не умаляет...
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09.12.2021 14:09 Відповісти
Кілька ідіотів на гілці пише,що немає значення вантажний переобладнаний у пасажира чи оригінальний пасажир...Видно то митники,або ті переобладнювачі,що сидіння прикручують шурупами до гнилого днища вантажівок...
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09.12.2021 14:22 Відповісти
а я бачу ідіотів які думають що бізнесмени НЕ закуповують пасажирські тільки через вартість розмитнення .
А те що пасажири коштують набагато дорожче і ніхто пасажир 3-4 річний не продає у Європі на відміну від вантажних, та то таке фігня правда
Та і кому потрібні ті оригінали, коли можна напхати крісел побільше нехтуючи комфортом та безпекою людей.
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10.12.2021 09:53 Відповісти
а лeгковушка з чого пeрeобладнана? нє ну що зараз можe вiзмуться за пeрeроблeний мотлох - нe погано. алe цe ж нe основна причина аварiй. водiй гинe як у вантажнiй так i в пeрeобладанiй. його ж мiсцe нe пeрeобладнюється!
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09.12.2021 15:53 Відповісти
А какая хрен разница переоборудован или нет ? Если бы был оригинальный пассажир то дтп не было бы!!!!
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09.12.2021 19:49 Відповісти
Яке відкриття!!! І це тіпа не мєнти беруть хабарі і дають дозвіл на переробку вантажних бусів у пасажирські.
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10.12.2021 11:16 Відповісти
 
 