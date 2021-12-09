Мікроавтобус, який потрапив у ДТП на Тернопільщині, був переобладнаний із вантажного, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Рейсовий автобус, який потрапив у ДТП на Тернопільщині, внаслідок чого двоє людей загинуло, був переобладнаний із вантажного автомобіля на пасажирський.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Тернопільської області.

"У ході розслідування поліцейські з'ясували, що автобус був дообладнаний із вантажного автомобіля на пасажирський. Водії попередньо тверезі. У них взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Слідчі встановлюють деталі автопригоди та причини виїзду на смугу зустрічного руху", - йдеться у повідомленні.

Триває слідство згідно із ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Крім того, нагадується, що дорожньо-транспортна пригода сталася 8 грудня близько 17:00 поблизу села Лозова на дорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече. Не розминулися маршрутний автобус MERCEDES BENZ SPRINTER 313, який рухався за маршрутом Кременець-Тернопіль та автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT. Госпіталізували обох водіїв, двох пасажирів з легкового автомобіля та 5 з буса. У потерпілих травми різного ступеня тяжкості.











"Водія та пасажира з рейсового автобуса медикам врятувати не вдалося. Від травм вони померли в лікарні. Ще двоє пасажирів у важкому стані", - зазначають правоохоронці.