Примотали до себе понад 150 банок з червоною ікрою: На кордоні з Молдовою затримали контрабандистів зі смаколиками. ФОТОрепортаж

На кордоні з Молдовою затримали двох українців, які на собі хотіли перевезти понад 150 банок з ікрою.

Про це у Facebook повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

"У пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" прикордонники та Державна митна служба України разом із колегами з Молдови виявили у двох українців 154 банки з червоною ікрою", - йдеться в повідомленні.

Делікатес чоловіки несли просто на собі під одягом, примотавши до тулуба поліетиленовою плівкою. Зі слів українців, смаколики призначалися для дідуся в Молдові.

"Оскільки "геніальний план" провалився, чоловіки відмовилися продовжувати свою подорож та повернулися на територію України. Червону ікру вилучили представники митної служби Республіки Молдова", - додали в Держприкордонслужбі.

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