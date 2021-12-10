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Держприкордонслужба (4315) контрабанда (1550) Молдова (1290)

Примотали до себе понад 150 банок з червоною ікрою: На кордоні з Молдовою затримали контрабандистів зі смаколиками. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

На кордоні з Молдовою затримали двох українців, які на собі хотіли перевезти понад 150 банок з ікрою.

Про це у Facebook повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

"У пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" прикордонники та Державна митна служба України разом із колегами з Молдови виявили у двох українців 154 банки з червоною ікрою", - йдеться в повідомленні.

Делікатес чоловіки несли просто на собі під одягом, примотавши до тулуба поліетиленовою плівкою. Зі слів українців, смаколики призначалися для дідуся в Молдові.

"Оскільки "геніальний план" провалився, чоловіки відмовилися продовжувати свою подорож та повернулися на територію України. Червону ікру вилучили представники митної служби Республіки Молдова", - додали в Держприкордонслужбі.

Також читайте: СБУ затримала велику партію контрабанди ртуті на Закарпатті. ФОТО

Примотали до себе понад 150 банок з червоною ікрою: На кордоні з Молдовою затримали контрабандистів зі смаколиками 01
Примотали до себе понад 150 банок з червоною ікрою: На кордоні з Молдовою затримали контрабандистів зі смаколиками 02
Примотали до себе понад 150 банок з червоною ікрою: На кордоні з Молдовою затримали контрабандистів зі смаколиками 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
Новий флеш-моб "Дідусь любить червону ікру".
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10.12.2021 10:14
+8
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10.12.2021 10:26
+6
В країні такий триндець, що вже подібні новини сприймаються як анекдот.
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10.12.2021 10:16
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Новий флеш-моб "Дідусь любить червону ікру".
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10.12.2021 10:14 Відповісти
Может Чауса назад отправят? Готовят запас продуктов.
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10.12.2021 10:33 Відповісти
В країні такий триндець, що вже подібні новини сприймаються як анекдот.
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10.12.2021 10:16 Відповісти
Сразу понятно, что это ЗЕизбиратели
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10.12.2021 10:19 Відповісти
И что такого,просто экспортный бизнес,люди хотят кормить семьи и платить коммуналку.
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10.12.2021 10:20 Відповісти
дедушка умирает... икры просит...
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10.12.2021 10:22 Відповісти
"сегодня праздник в погранцов
сегодня будут пьянки....." ))
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10.12.2021 10:22 Відповісти
Два лосося.
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10.12.2021 10:23 Відповісти
Йшли на нерест 😅🤣😂
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10.12.2021 10:45 Відповісти
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10.12.2021 10:26 Відповісти
Ні,просто не казав правду.😠😡🤬
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10.12.2021 11:04 Відповісти
Те, що йде на один термін - брехня найперша і очевидна.
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10.12.2021 11:12 Відповісти
Ширма не может быть брехуном.. Она всего лишь - ширма
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11.12.2021 13:16 Відповісти
вспоминается статья времён прожекторов перестройки в, кажись, "известиях", как одна работница, где то под смоленском, с завода по производству хрусталя, хотела через проходную вынести под юбкой 15 килограмовую хрустальную вазу ))
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10.12.2021 10:28 Відповісти
Осталось с дня рождения оного известного человека?
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10.12.2021 10:32 Відповісти
Нужно было глотать.
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10.12.2021 10:35 Відповісти
КТО ТЕПЕРЬ СОЖРЕТ ЭТУ ИКРУ?
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10.12.2021 10:45 Відповісти
Там спільний кордон і оформлення... Наші знаходяться на території Молдови, тому так. Не жени на прикордонників вони твою дупу стережуть Муділла!
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10.12.2021 11:11 Відповісти
Tut nicego kriminalnogo netu, teper takyje bronezileti v modu posli
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10.12.2021 10:42 Відповісти
і як та ікра з Кацапстану в Україну попадає?
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10.12.2021 10:43 Відповісти
Так там на фотографиях вроде ж наша укр фирма
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10.12.2021 12:05 Відповісти
з початку санкцій Білорусь стала морською державою і почала постачати морепродукти до раші. тепер Молдова торгуватиме кальмарами та осетриною, нормально.... скоро й підводний флот появиться
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10.12.2021 10:45 Відповісти
Теперь понимаю фразу " НИ дыхнуть ни пер....ть"
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10.12.2021 10:48 Відповісти
Красную икру изъяли представители таможенной службы Республики Молдова....
То есть украинских пограничников они прошли без проблем.... а вот молдавские взяток не взяли и задержали.
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10.12.2021 11:01 Відповісти
Якщо такий вумний йди на кордон трохи послужи.... Відразу яхту купиш
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10.12.2021 11:14 Відповісти
Заболотнюк,ви з якої печери вилізли? Ві в курсі,скільки потрібно заплатити,щоб попасти хоть на якусь митницю,не кажучи вже про міждержавну? І не зрівнюй службу на кордоні і службу на митниці. А ще краще проїдь до Рави Руської. Там, недалеко до м. Львів, стоять "хатинки погранців і митників.Куда тій Конча Заспі ....
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11.12.2021 17:04 Відповісти
А я всегда говорил, что Плинский все врет, рассказывая о миллиардах украденных на серых таможенных схемах. Вот кто подрывает бюджет Украины - бедолаги с икрой на пузе!
Интересно, таможенники оповестили все СМИ Украины о таком героическом задержании контрабандистов?
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10.12.2021 11:15 Відповісти
Litve tomoznia takimi melocami nezanimajetsia,sebia uvazajet.Da jesli tam fura cigaret popadajetsia pokazet
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10.12.2021 12:15 Відповісти
хм??и что тут такого??мужики просто себе реально ,,цену"подняли!! (как ни как за кордон ехали хотелось ,,достойно" выглядеть )
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10.12.2021 12:14 Відповісти
я не ел икры авокадо и манго(не ездил на фирари даже на москвиче не ездил((
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10.12.2021 18:20 Відповісти
жалко тебя
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10.12.2021 19:34 Відповісти
и деда жалко
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10.12.2021 19:37 Відповісти
не груби мажор проклятый
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12.12.2021 14:12 Відповісти
нужно было их проглотить ,тогда б не нашли)
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12.12.2021 09:24 Відповісти
Смаколики - солдатам на фронт , жуліків - оштрафувати , а гроші перерахувати на армію. Чесно і справедливо .
В тюрму не садити , бо вдруге вони схочуть пафтаріть , папітка номер 2 🇺🇦🤣👍
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13.12.2021 06:49 Відповісти
Аха!!!! Мужики на нерест ехали))
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28.02.2022 11:17 Відповісти
 
 