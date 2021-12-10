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дороги (1505) Полтавщина (731) Велике будівництво (718)

Ремонт 15 км траси поблизу Лубен завершено на Полтавщині. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

У Лубенському районі Полтавської області завершився ремонт 15-кілометрової ділянки траси М-03 Київ-Харків.

Про це повідомила у Facebook Служба автодоріг у Полтавській області, передає Цензор.НЕТ.

Після ремонту товщина дорожнього одягу по обох проїздах ділянки становить 43 см: 22 см регенераційного шару, два шари асфальтобетону товщиною 16 см, а також 5-сантиметровий шар щебенево-мастикового асфальтобетону.

Підрядник також виконав низку інших робіт на дорозі.

"Нові дорожні знаки, бар'єрне огородження, пластикова розмітка, павільйони зупинок громадського транспорту та інші елементи інфраструктури встановлені по всій протяжності даної ділянки", - розповіли в автодорі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що програма "Велике будівництво" передбачає ремонт та реконструкцію 24 тис. км автодоріг до кінця 2024 року. Оновити планується як державні траси, так і місцеві дороги.

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Ремонт 15 км траси поблизу Лубен завершено на Полтавщині 01
Ремонт 15 км траси поблизу Лубен завершено на Полтавщині 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Зачем нам оружие. Пусть Байден приезжает и нас защищает ! Барыга!!
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10.12.2021 10:46 Відповісти
Зе було *****..Зе стало *****....Що змінилось???
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10.12.2021 10:49 Відповісти
Слава Зеле! Слава евреям!
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10.12.2021 11:01 Відповісти
А у меня подъезд в доме отремонтировали. Чем не новость? Срочно во все новостные топики Украины.
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10.12.2021 10:50 Відповісти
"Героя" прорабу , срочно !
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10.12.2021 10:54 Відповісти
Молодцы, давно пора.
Жаль только что цена в 10 раз выше чем в США... ну то уже наши реалии.
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10.12.2021 11:03 Відповісти
Молодцы!!! Уважуха!
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10.12.2021 11:06 Відповісти
Когда этот гребанный зе-совок сдохнет! Ни в одном уважающем себя издании германии или британии никогда вы не увидите новостей с ремонтом дорог где-то в провинции, а в Украине, где шут гороховый през - это норма. Доколе, пиар зе-мародера будет транслироваться за наши налоги?!
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10.12.2021 11:29 Відповісти
Приятно глянуть.
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10.12.2021 11:30 Відповісти
Кто там ездил, то знает что дороги в Полтаве на участке Киев-Харьков, практически не было) в некоторых местах скорость движения была 5 км/ч) Ехал там пару месяцев назад - то вообще все круто) местами, конечно, еще ремонт был и вторая полоса была перекрыта, но сравнить с тем что было невозможно.
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10.12.2021 12:03 Відповісти
За Порошенка зробили дорогу Львів -Тернопіль, Львів-Луцьк. Львів -Рогатин та інші і не кричали на всіх ефірах що то таке велике будівництво. Чому так зебіл ставить в пріоритет так зване велике будівництво - ба там можна пропіаритись і заробити багато грошей. Наші дороги коштують набагато дорожче Європейських автобанів. Відкати при зебілі на велике будівництво сягають більше 40%
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10.12.2021 12:06 Відповісти
Було - стало. Якою ціною (і життів), чи надовго?
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10.12.2021 13:34 Відповісти
 
 