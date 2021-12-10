Ремонт 15 км траси поблизу Лубен завершено на Полтавщині. ФОТОрепортаж

У Лубенському районі Полтавської області завершився ремонт 15-кілометрової ділянки траси М-03 Київ-Харків.

Про це повідомила у Facebook Служба автодоріг у Полтавській області, передає Цензор.НЕТ.

Після ремонту товщина дорожнього одягу по обох проїздах ділянки становить 43 см: 22 см регенераційного шару, два шари асфальтобетону товщиною 16 см, а також 5-сантиметровий шар щебенево-мастикового асфальтобетону.

Підрядник також виконав низку інших робіт на дорозі.

"Нові дорожні знаки, бар'єрне огородження, пластикова розмітка, павільйони зупинок громадського транспорту та інші елементи інфраструктури встановлені по всій протяжності даної ділянки", - розповіли в автодорі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що програма "Велике будівництво" передбачає ремонт та реконструкцію 24 тис. км автодоріг до кінця 2024 року. Оновити планується як державні траси, так і місцеві дороги.

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