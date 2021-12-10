Держприкордонслужба закупила 60 сучасних дронів вартістю майже 50 млн грн для охорони кордону з повітря. ФОТОрепортаж

Державна прикордонна служба України відповідно до державного оборонного замовлення на 2021 рік закупила комплекси безпілотних літальних апаратів загальною вартістю майже 50 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

"Дані комплекси закуплені Адміністрацією Державної прикордонної служби України за державним оборонним замовленням на 2021 рік. Частина їх уже доставлена у Головний центр підготовки особового складу Державної прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря Момота", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що загалом вже отримано 8 комплексів, до складу яких входять 24 безпілотних літальних апарати з найсучаснішим моніторинговим обладнанням. Ще 12 таких комплексів (36 дронів) планується отримати до кінця поточного року.

"Дані комплекси призначені для здійснення повітряного моніторингу з метою виявлення порушників на віддалених та важкодоступних ділянках державного кордону, здійснення фото та відеофіксації виявлених правопорушень, оперативного реагування на зміни обстановки а також зменшення навантаження на особовий склад", - зазначають прикордонники.

Крім того, повідомляється, що до складу кожного комплексу входять три безпілотних літальних апарати DJI Matrice 300 з системами розпізнавання перешкод. Також комплекси включають пульти дистанційного керування, комбіновані підвіси з камерами денного бачення, телевізійними камерами та лазерними далекомірами. Для забезпечення можливості обробки польотної інформації, опрацювання донесень, вивчення метеорологічної обстановки, організації пошукових операцій, комплекс укомплектований автоматизованим робочим місцем на базі ноутбука та планшета.

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Отримані дрони можуть використовуватися в радіусі до 15 км від оператора як вдень, так і вночі, бо комплектуються і оптичними і тепловізійними камерами.