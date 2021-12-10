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Держприкордонслужба закупила 60 сучасних дронів вартістю майже 50 млн грн для охорони кордону з повітря. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Державна прикордонна служба України відповідно до державного оборонного замовлення на 2021 рік закупила комплекси безпілотних літальних апаратів загальною вартістю майже 50 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

"Дані комплекси закуплені Адміністрацією Державної прикордонної служби України за державним оборонним замовленням на 2021 рік. Частина їх уже доставлена у Головний центр підготовки особового складу Державної прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря Момота", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що загалом вже отримано 8 комплексів, до складу яких входять 24 безпілотних літальних апарати з найсучаснішим моніторинговим обладнанням. Ще 12 таких комплексів (36 дронів) планується отримати до кінця поточного року.

"Дані комплекси призначені для здійснення повітряного моніторингу з метою виявлення порушників на віддалених та важкодоступних ділянках державного кордону, здійснення фото та відеофіксації виявлених правопорушень, оперативного реагування на зміни обстановки а також зменшення навантаження на особовий склад", - зазначають прикордонники.

Крім того, повідомляється, що до складу кожного комплексу входять три безпілотних літальних апарати DJI Matrice 300 з системами розпізнавання перешкод. Також комплекси включають пульти дистанційного керування, комбіновані підвіси з камерами денного бачення, телевізійними камерами та лазерними далекомірами. Для забезпечення можливості обробки польотної інформації, опрацювання донесень, вивчення метеорологічної обстановки, організації пошукових операцій, комплекс укомплектований автоматизованим робочим місцем на базі ноутбука та планшета.

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Держприкордонслужба закупила 60 сучасних дронів вартістю майже 50 млн грн для охорони кордону з повітря 01
Держприкордонслужба закупила 60 сучасних дронів вартістю майже 50 млн грн для охорони кордону з повітря 02
Держприкордонслужба закупила 60 сучасних дронів вартістю майже 50 млн грн для охорони кордону з повітря 03
Держприкордонслужба закупила 60 сучасних дронів вартістю майже 50 млн грн для охорони кордону з повітря 04
Держприкордонслужба закупила 60 сучасних дронів вартістю майже 50 млн грн для охорони кордону з повітря 05
Держприкордонслужба закупила 60 сучасних дронів вартістю майже 50 млн грн для охорони кордону з повітря 06
Держприкордонслужба закупила 60 сучасних дронів вартістю майже 50 млн грн для охорони кордону з повітря 07
Держприкордонслужба закупила 60 сучасних дронів вартістю майже 50 млн грн для охорони кордону з повітря 08
Держприкордонслужба закупила 60 сучасних дронів вартістю майже 50 млн грн для охорони кордону з повітря 09
Держприкордонслужба закупила 60 сучасних дронів вартістю майже 50 млн грн для охорони кордону з повітря 10
Держприкордонслужба закупила 60 сучасних дронів вартістю майже 50 млн грн для охорони кордону з повітря 11

Отримані дрони можуть використовуватися в радіусі до 15 км від оператора як вдень, так і вночі, бо комплектуються і оптичними і тепловізійними камерами.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+5
Дроны на 30 км стоят около 2 шт.$. Пусть тут какие то навороченные ну 5 шт максимум. Но не 35 же!....
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10.12.2021 12:46
+4
Не в тему, але в кацапії вертоліт впав. 32й з початку року.
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10.12.2021 12:24
+2
И они хотят сказать , что эти дроны стоят $32000 за штуку???
Очередной деребан государственных денег преподносится как
большое достижение
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10.12.2021 13:32
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10.12.2021 12:22 Відповісти
Звісно, як ще ловити контробандистів з цигарками? Щоб ті гади не демпінгували на сигаретному ринку ЄС,
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10.12.2021 12:25 Відповісти
Краще вільхи М закупили!
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10.12.2021 12:24 Відповісти
Чи ще один фільм про гейське кохання випустили. "Ромео і Джульєр!" як це романтично.
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10.12.2021 12:26 Відповісти
Не в тему, але в кацапії вертоліт впав. 32й з початку року.
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10.12.2021 12:24 Відповісти
такой комент грех не лайкнуть
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10.12.2021 13:16 Відповісти
За два дня побьют и раскрадут ... подобное происходит с Приусами.
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10.12.2021 12:24 Відповісти
Там контингент інший. В 2014-му до поліції брали всіх, хто просився.
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10.12.2021 12:27 Відповісти
Контрабандисты закупят антидроновые ружья раньше, чем пограничники освоят применение этих дронов.
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10.12.2021 12:25 Відповісти
А шо это за цены?
Небольшие 2-4 местные полноразмерные самолёты можно купить дешевле.
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10.12.2021 12:38 Відповісти
Много одноплановых фотографий. Из 11 достаточно было разместить три фото
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10.12.2021 12:44 Відповісти
Дроны на 30 км стоят около 2 шт.$. Пусть тут какие то навороченные ну 5 шт максимум. Но не 35 же!....
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10.12.2021 12:46 Відповісти
С одной стороны и новость неплохая, хотя конечно цена немного непонятная, ну как обычно у нас +- лям туда-сюда, а с другой рядовая закупка даже не оружия и боеприпасов, а всего лишь квадриков для 40-ка миллионного государства превращается в пэрэможную новость. Это ж как надо было упасть и на какое дно с нашими ГАВНОкомандующими Гэтьманами, при чём ещё со времён позднего Кучмы
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10.12.2021 12:58 Відповісти
Дороговастенько.....
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10.12.2021 13:00 Відповісти
Дрон за почти лимон гривен??? Касьянов нервно рыдает в уголке...
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10.12.2021 13:15 Відповісти
Местный гугл говорит, что такое чудо стоит в пересчёте - 255тыщ гривен...
В Киеве за 600 тыщ можно взять в розницу.. https://dji-kyiv.com/ua/multikopter-dji-matrice-300-rtk/
Кто-то немного подзаработал?
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10.12.2021 13:25 Відповісти
Да, оптом должно быть подешевле, чем в розницу.

Но погранцы заказывают явно не базовые комплекты, а с вагоном аксессуаров.

Поэтому кто ищет зраду - тот ее (везде) находит, а что там на самом деле - знают только причастные.
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10.12.2021 13:59 Відповісти
дрон на триста тыщ и ещё на 700 тыщ аксесуаров к нему? Кстати вполне может быть. Сам был свидетелем, как один предприимчивый человек продал в МЧС наклейку на сервере за 20 тыщ гривен (курс бакса тогда 5 был). Так что вполне возможно, что покрытие отдельных участков дрона специальной радароотталкивающей синей изолентой и привело к удорожанию готового комплекта.
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10.12.2021 16:18 Відповісти
И они хотят сказать , что эти дроны стоят $32000 за штуку???
Очередной деребан государственных денег преподносится как
большое достижение
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10.12.2021 13:32 Відповісти
Красиво суки народні гроші ******... Хоч би вже не хвалилися, стирили тихенько і сидіть як миша під віником! Нє, нада повиябуватися, похвалитися! Знущаються вже в відкриту.
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10.12.2021 14:14 Відповісти
эти дроны из золота? почти по 40 тыщ зела каждый
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10.12.2021 15:44 Відповісти
 
 