Із легендарним волонтером Сергієм Максимцем попрощалися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 10 грудня, в Києві попрощалися з легендарним волонтером Сергієм Максимцем, якого на передовій називали Дядя Серьожа.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сьогодні, 10 грудня, в центрі Києва в Михайлівському соборі відбулася церемонія прощання з легендарним волонтером Сергієм Максимцем (Дядя Серьожа).

Він помер 8 грудня.

Сергій Максимець багато років був далекобійником, працював на Чорнобильській АЕС. Після цього він осів у Донецьку і почав відливати церковні дзвони. Дзвони його роботи були встановлені у сотнях храмах в Україні та світі - в тому числі у дзвіниці храму Діви Марії у Віфлеємі. Наприкінці травня 2014 року Максимця попередили, що він потрапив до "розстрільних списків" окупантів. Він був змушений разом із сім’єю полишити місто. Сергій Максимець почав допомогати захисникам України. На своєму мікравтобусі він возив на фронт передачі бійцям, вивозив із зони АТО поранених та допомагав евакуюватися цивільним.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пішов з життя легендарний волонтер Сергій Максимець. ФОТО

Під час волонтерства Максимець зазнав контузій та частково втратив слух. В останні роки він переніс інфаркт та дві складні операції.

Сергію Максимцю було 69 років.









































































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ