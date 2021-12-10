Журналіст Клименко про реакцію РФ на "інцидент" із судном ВМС України "Донбас": Військово-інформаційна істерика на рівному місці. ФОТОрепортаж

Подібні "інциденти" з проходженням українських кораблів в Азовському морі не новина. Однак цього разу російська сторона вирішила спричинити військово-інформаційну істерику на рівному місці.

Про це написав на своїй сторінці в фейсбуці головний редактор видання BlackSeaNews Андрій Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно розповів в ефірі телеканалу "Настоящее время" про вчорашній інцидент в Азовському морі, точніше - про військово-інформаційну істерику РФ на рівному місці", - зазначає він.

Далі Клименко публікує основні тези своєї розповіді:

1. В період нещодавньої ескалації за запитом ВМСУ були перекриті морські райони в Азовському морі поблизу Маріуполя, Бердянська, Кирилівки, проведення стрільб. І це абсолютно вірно (це десантонебезпечні ділянки).

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2. З вересня 2018 року (коли пошуково-рятувальний корабель "Донбас" разом з буксиром ВМСУ "Корець" несподівано пройшли Керченською протокою до Азовського моря, а водночас до Маріуполя були перевезені перші катери ВМСУ типу "Гюрза-М") ВМС України розпочало ескортування торговельних суден, що йдуть з/до українських портів Маріуполь та Бердянськ. Внаслідок цього припинилися зухвалі затримання таких суден Береговою охороною РФ під час руху в Азовському морі. (тобто в РФ тепер до "Донбасу" особлива любов ).

3. Орієнтовно близько 21:00 - 21:30 (київський час) вчора 09.11.2021 ракетний катер (!) ЧФ РФ "Шуя" (бортовий номер 962), що перекинутий до Азовського моря для посилення і без того чималого угруповання кораблів та катерів Берегової охорони РФ, погрожував українському кораблю "Донбас" застосуванням зброї, якщо він не змінить курс. Українським військовим морякам не вперше чути такі погрози, не вперше відповідати аналогічно, не вперше їх ігнорувати.

4. В цей же час береговий пост Морської охорони України на спеціальній відкритій радіохвилі передав кораблю Берегової охорони РФ "Коршун" (бортовий номер 373. шифр Гюйс, проект 03050)), що знаходився в морі, вимогу довести до корабля ЧФ РФ, бортовий 962 ( ракетный катер "Шуя") про правовий статус Азовского моря, а також про те, що загроза застосування зброї з боку №962 є незаконною.

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5. Корабель ВМСУ "Донбас" продовжив йти своїм курсом, а потім повернувся на базу.

6. Подібні інциденти вже давно не новина - просто про більшість з них зазвичай ніхто нікого не інформує. Тобто, оперативне включення до цієї "гри" провідних інформагенцій РФ - є нічим іншим, як інформаційно-психологічною спецоперацією (ІПСО). Формують настрої - як у РФ, так і за кордоном на фоні відомих подій.

Нагадаємо, раніше у ФСБ Росії звинуватили корабель ВМС України "Донбас" у створенні загрози в районі Керченської протоки.



