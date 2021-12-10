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Азовське море (1499) війна (56107) Керченська протока (272) корабель (1421) Клименко Андрій журналіст (60)

Журналіст Клименко про реакцію РФ на "інцидент" із судном ВМС України "Донбас": Військово-інформаційна істерика на рівному місці. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Подібні "інциденти" з проходженням українських кораблів в Азовському морі не новина. Однак цього разу російська сторона вирішила спричинити військово-інформаційну істерику на рівному місці.

Про це написав на своїй сторінці в фейсбуці головний редактор видання BlackSeaNews Андрій Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно розповів в ефірі телеканалу "Настоящее время" про вчорашній інцидент в Азовському морі, точніше - про військово-інформаційну істерику РФ на рівному місці", - зазначає він.

Журналіст Клименко про реакцію РФ на інцидент із судном ВМС України Донбас: Військово-інформаційна істерика на рівному місці 01

Далі Клименко публікує основні тези своєї розповіді:

1. В період нещодавньої ескалації за запитом ВМСУ були перекриті морські райони в Азовському морі поблизу Маріуполя, Бердянська, Кирилівки, проведення стрільб. І це абсолютно вірно (це десантонебезпечні ділянки).

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Журналіст Клименко про реакцію РФ на інцидент із судном ВМС України Донбас: Військово-інформаційна істерика на рівному місці 02

2. З вересня 2018 року (коли пошуково-рятувальний корабель "Донбас" разом з буксиром ВМСУ "Корець" несподівано пройшли Керченською протокою до Азовського моря, а водночас до Маріуполя були перевезені перші катери ВМСУ типу "Гюрза-М") ВМС України розпочало ескортування торговельних суден, що йдуть з/до українських портів Маріуполь та Бердянськ. Внаслідок цього припинилися зухвалі затримання таких суден Береговою охороною РФ під час руху в Азовському морі. (тобто в РФ тепер до "Донбасу" особлива любовЖурналіст Клименко про реакцію РФ на інцидент із судном ВМС України Донбас: Військово-інформаційна істерика на рівному місці 03).

Журналіст Клименко про реакцію РФ на інцидент із судном ВМС України Донбас: Військово-інформаційна істерика на рівному місці 04

3. Орієнтовно близько 21:00 - 21:30 (київський час) вчора 09.11.2021 ракетний катер (!) ЧФ РФ "Шуя" (бортовий номер 962), що перекинутий до Азовського моря для посилення і без того чималого угруповання кораблів та катерів Берегової охорони РФ, погрожував українському кораблю "Донбас" застосуванням зброї, якщо він не змінить курс. Українським військовим морякам не вперше чути такі погрози, не вперше відповідати аналогічно, не вперше їх ігнорувати.

Журналіст Клименко про реакцію РФ на інцидент із судном ВМС України Донбас: Військово-інформаційна істерика на рівному місці 05

4. В цей же час береговий пост Морської охорони України на спеціальній відкритій радіохвилі передав кораблю Берегової охорони РФ "Коршун" (бортовий номер 373. шифр Гюйс, проект 03050)), що знаходився в морі, вимогу довести до корабля ЧФ РФ, бортовий 962 ( ракетный катер "Шуя") про правовий статус Азовского моря, а також про те, що загроза застосування зброї з боку №962 є незаконною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судно ВМС України "Донбас" не заходило у "чутливі зони", зараз повертається на базу, - пресцентр ОС

Журналіст Клименко про реакцію РФ на інцидент із судном ВМС України Донбас: Військово-інформаційна істерика на рівному місці 06

5. Корабель ВМСУ "Донбас" продовжив йти своїм курсом, а потім повернувся на базу.

6. Подібні інциденти вже давно не новина - просто про більшість з них зазвичай ніхто нікого не інформує. Тобто, оперативне включення до цієї "гри" провідних інформагенцій РФ - є нічим іншим, як інформаційно-психологічною спецоперацією (ІПСО). Формують настрої - як у РФ, так і за кордоном на фоні відомих подій.

Нагадаємо, раніше у ФСБ Росії звинуватили корабель ВМС України "Донбас" у створенні загрози в районі Керченської протоки.

Журналіст Клименко про реакцію РФ на інцидент із судном ВМС України Донбас: Військово-інформаційна істерика на рівному місці 07
Журналіст Клименко про реакцію РФ на інцидент із судном ВМС України Донбас: Військово-інформаційна істерика на рівному місці 08

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+10
Треба частіше проводити наші суда, щоб мокші звикали, бо Зеля фактично віддав Азов хутіну.
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10.12.2021 12:49
+5
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10.12.2021 13:38
+4
Не. Хутину
а путинхуйлу.
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10.12.2021 13:08
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Треба частіше проводити наші суда, щоб мокші звикали, бо Зеля фактично віддав Азов хутіну.
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10.12.2021 12:49 Відповісти
Не. Хутину
а путинхуйлу.
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10.12.2021 13:08 Відповісти
Для цего потрібні ЯЙЦЯ СТАЛЕВІ, а де їх взяти? Видно, при обрізанні припіздєнту їх видалили разом з крайньою плоттю.
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10.12.2021 13:16 Відповісти
А кацапам-то что? Они и войну на ровном месте начали.
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10.12.2021 13:20 Відповісти
лучше Нептуна ракеты не пояснит кацапам убого дегенеративным- что Азовское море-- также море Украины и еще согласно ДЕЙСТВУЮЩЕГО ДОГОВОРА ВРЕМЕН КУЧМЫ---это внутренее море России и Украины..или эти ублюдки хотят статуса Азовского моря по Морской Конвенции ООН?? О!! тогда вовсе кацапам хреново придется...
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10.12.2021 13:27 Відповісти
с 2018 года, когда были атакованы наши корабли и взяты в плен наши экипажи.... рашка плюет на все конвенции и правила морского соседства... это такая тварь...что тупо не слышит аргументов если это не соответствует интересам рашки... и поднимает вой по любому поводу и без... если ей показалось что кто-то посмел покуситься на ее самой установленные и самой трактуемые правила и законы
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10.12.2021 13:40 Відповісти
Одно судно и переполох…
А если бы было два корабля, россияне бы кричала о начале нападения НАТО
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10.12.2021 13:35 Відповісти
не забывайте инцидент осени 2018 года....когда раша и с моря и с воздуха атаковала украинские корабли, нарушая все морские конвенции и законы о добрососедском разделении общих морей...
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10.12.2021 13:43 Відповісти
Россия и законы добрососедства , в одном предложении не уместны )
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10.12.2021 14:26 Відповісти
100500++
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10.12.2021 14:29 Відповісти
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10.12.2021 13:38 Відповісти
а в другим магазинах, между прочим, есть даже эксперты, которые проверяют продукцию )))

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10.12.2021 13:46 Відповісти
Яке розумне мишеня, не їсть аби шо, а чіабату
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10.12.2021 13:48 Відповісти
Хоча більше схоже на піццу
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10.12.2021 13:48 Відповісти
все равно неплохое видать - зооконтролеру понравилось ))))
(хотя думаю это не мышеня...а таки крысеныш)))))))
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10.12.2021 13:55 Відповісти
 
 