На стадіоні "Металург" у Новомосковську створюють нове поле і трибуни. ФОТО

У Новомосковську Дніпропетровської області в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" стартувала реконструкція стадіону "Металург". Тут облаштовують нові футбольне поле, трибуни та бігові доріжки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із повідомленням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.

"Розбудовуємо спортивну інфраструктуру Дніпропетровської області. "З нуля" будуємо басейни, оновлюємо пришкільні стадіони. Кардинально змінюємо й головні міські арени. Одна з них – у Новомосковську", – розповів очільник області Валентин Резніченко.

Масштабне оновлення спортивної арени відбувається вперше за 50 років. Після завершення робіт "Металург" зможе приймати обласні та національні змагання.





Так, на об’єкті створять нове футбольне поле з натуральним газоном. Нині підрядники улаштовують шар дренажу. Паралельно тривають роботи з будівництва трибун на 1,5 тис. глядачів. Вже звели дві, на черзі – ще одна. Перший ряд зроблять зручним для людей з інвалідністю.

Під трибунами облаштують роздягальню та душову, а вздовж трибун - бігові доріжки з нетравматичним покриттям. На стадіоні займатися спортом зможуть одночасно до 100 людей.

Як раніше повідомили в ОП, цього року програма президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" у Дніпропетровській області відновлює або зводить "з нуля" 6 спортивних споруд та 2 басейни.