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Дніпропетровщина (2341) Резніченко (493) Велике будівництво (718)

На стадіоні "Металург" у Новомосковську створюють нове поле і трибуни. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

У Новомосковську Дніпропетровської області в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" стартувала реконструкція стадіону "Металург". Тут облаштовують нові футбольне поле, трибуни та бігові доріжки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із повідомленням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.

"Розбудовуємо спортивну інфраструктуру Дніпропетровської області. "З нуля" будуємо басейни, оновлюємо пришкільні стадіони. Кардинально змінюємо й головні міські арени. Одна з них – у Новомосковську", – розповів очільник області Валентин Резніченко.

Масштабне оновлення спортивної арени відбувається вперше за 50 років. Після завершення робіт "Металург" зможе приймати обласні та національні змагання.

На стадіоні Металург у Новомосковську створюють нове поле і трибуни 01
На стадіоні Металург у Новомосковську створюють нове поле і трибуни 02

Так, на об’єкті створять нове футбольне поле з натуральним газоном. Нині підрядники улаштовують шар дренажу. Паралельно тривають роботи з будівництва трибун на 1,5 тис. глядачів. Вже звели дві, на черзі – ще одна. Перший ряд зроблять зручним для людей з інвалідністю.

Під трибунами облаштують роздягальню та душову, а вздовж трибун - бігові доріжки з нетравматичним покриттям. На стадіоні займатися спортом зможуть одночасно до 100 людей.

Як раніше повідомили в ОП, цього року програма президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" у Дніпропетровській області відновлює або зводить "з нуля" 6 спортивних споруд та 2 басейни.

Автор: Ірина Дашківська
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ЗЕленое чмо,как будто спецально тратит деньги на право и налево,но только не на развитие армии.****.
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10.12.2021 12:56 Відповісти
Ничего необычного. Он пилит деньги согласно их лозунга.

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10.12.2021 13:32 Відповісти
Так это при Порошенко начали делать.При чём тут Зеленский?Шоколаду объелся?
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10.12.2021 14:44 Відповісти
так у порошенка не было перемирия...
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10.12.2021 15:27 Відповісти
При Попошенко армия получала новые вооружение,а при ЗЕнаруомане задолжености по зарплатам.
Шоколад полезный,но объедатся вредно.
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10.12.2021 15:37 Відповісти
Встречать парад московитов готовятся.
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10.12.2021 12:57 Відповісти
Заводы строить не пробовали?
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10.12.2021 13:12 Відповісти
Вільху з нептуном потрібно строіть, а точно московіти там будуть грать.
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10.12.2021 13:19 Відповісти
Новомосковск треба переймінувати на Орельск.
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10.12.2021 13:27 Відповісти
в Новомосковську не Оріль, а Самара
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10.12.2021 13:29 Відповісти
Самара и Оріль поряд.А Самарой - не годиться.
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10.12.2021 13:34 Відповісти
Я в Самарі та Орелі купался .На каналі - теж.
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10.12.2021 13:38 Відповісти
і я
і шо?
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10.12.2021 14:46 Відповісти
А систему противоракетной обороны,не?
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10.12.2021 13:28 Відповісти
Там столько не стыришь себе любимому. Там общественные советы наблюдают за финансами. А тут воруй вволю, зебилы только "за".
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10.12.2021 13:35 Відповісти
4 года уже как рекоснтруируют, 4 года 70к жителей без стадиона
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10.12.2021 14:00 Відповісти
 
 