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У Києві викрили поліцейського та медика, які продавали COVID-сертифікати за 4-5 тис. грн за штуку, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито та повідомлено про підозру працівнику медичного закладу і співробітнику патрульної поліції у внесенні недостовірних відомостей до інформаційної системи про вакцинацію осіб від COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, працівник патрульної поліції міста Києва спільно з працівником медичного закладу за грошову винагороду організували схему внесення до інформаційної системи відомостей про нібито проходження громадянами вакцинації від коронавірусної хвороби для подальшого генерування у застосунку "ДІЯ" електронного сертифікату про вакцинацію. Пошуком клієнтів займався поліцейський, а працівник медустанови вносила відомості до електронної системи. Розмір грошової винагороди залежав від вакцини, якою нібито робили щеплення, та становив від 4000 до 5000 грн.

За місцем роботи та проживання підозрюваних проведено санкціоновані обшуки, під час яких вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, COVID-сертифікати, списки громадян, які зверталися з метою отримання підроблених свідоцтв про вакцинацію, а також майже 340 тис грн та 13,5 тис доларів США. Ці списки налічують понад 200 прізвищ, що може свідчити про отримання учасниками групи неправомірної вигоди на суму близько мільйона гривень.

У Києві викрили поліцейського та медика, які продавали COVID-сертифікати за 4-5 тис. грн за штуку, - Офіс Генпрокурора 01

Підозрюваним інкриміновано несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинену особою, яка має право доступу до неї, а також одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 354 КК України).

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Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до цього злочину.

Викрито правопорушення прокурорами спільно зі слідчими територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві, за оперативного супроводу Київського міського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

У Києві викрили поліцейського та медика, які продавали COVID-сертифікати за 4-5 тис. грн за штуку, - Офіс Генпрокурора 02

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

У Києві викрили поліцейського та медика, які продавали COVID-сертифікати за 4-5 тис. грн за штуку, - Офіс Генпрокурора 03
У Києві викрили поліцейського та медика, які продавали COVID-сертифікати за 4-5 тис. грн за штуку, - Офіс Генпрокурора 04
У Києві викрили поліцейського та медика, які продавали COVID-сертифікати за 4-5 тис. грн за штуку, - Офіс Генпрокурора 05
Фото: сайт Офісу Генпрокурора
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Топ коментарі
+8
В нас дуже Вумний нарід. Пам'ятаєте як в 2020-му кричали на кожному році, що чиновники втіхаря прививались за 2 тис.баксів, а тіпа нам простим смертним, що робити? А зараз пхають ту вакцину у всі дірки, а вони не хочуть. Придумали байку про те, що то родити не будуть, то третье яйце через рік виросте то ще якусь дурню і платять гроші, щоб не робити щеплення. Дурня та і тільки.
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10.12.2021 13:29
+4
а хто, коли бачив любий, нелегально-кримінальний заробіток, де силовики, чи то менти, чи сбу, чи прокуратура не підставили б своє, реформоване плече. весь кримінал зав,язаний на них і контролюється ними.
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10.12.2021 13:00
+3
А полицейский то здесь причём?
Медик, зря ты с ним связался. Теперь-то понимаешь, почему всё вскрылось. Там работают сам должен был понимать, изначально, кто, и уровень их интеллекта.
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10.12.2021 19:39
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а хто, коли бачив любий, нелегально-кримінальний заробіток, де силовики, чи то менти, чи сбу, чи прокуратура не підставили б своє, реформоване плече. весь кримінал зав,язаний на них і контролюється ними.
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10.12.2021 13:00 Відповісти
Також виявив організоване злочинне угрупування, там ще суди задіяні
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12.12.2021 11:33 Відповісти
на Новий рік думала купіть сапогі ..
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10.12.2021 13:04 Відповісти
Зараз буде конкурс між суддями хто візьме цю справу. Стільки ж кешу пропадає !!!
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10.12.2021 13:09 Відповісти
А вот, интересно, те, кто купил сертификат тоже будут получать по 1000 грн? Если да, то это уже подпадает под статью мошенничество.
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10.12.2021 13:12 Відповісти
Каким образом?
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10.12.2021 13:16 Відповісти
Таким же, как и реально вакцинированные. Если сертификат высвечивается в Діє, то э1000 получат и те, кто купил.
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10.12.2021 15:55 Відповісти
Жадность фраеров сгубила...
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10.12.2021 13:19 Відповісти
В нас дуже Вумний нарід. Пам'ятаєте як в 2020-му кричали на кожному році, що чиновники втіхаря прививались за 2 тис.баксів, а тіпа нам простим смертним, що робити? А зараз пхають ту вакцину у всі дірки, а вони не хочуть. Придумали байку про те, що то родити не будуть, то третье яйце через рік виросте то ще якусь дурню і платять гроші, щоб не робити щеплення. Дурня та і тільки.
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10.12.2021 13:29 Відповісти
А полицейский то здесь причём?
Медик, зря ты с ним связался. Теперь-то понимаешь, почему всё вскрылось. Там работают сам должен был понимать, изначально, кто, и уровень их интеллекта.
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10.12.2021 19:39 Відповісти
Что-то дороговато. 2000 - нормальная цена.
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10.12.2021 19:47 Відповісти
Хто всі ті лохи, хто платив 5000 за підробку?

Сертифікат можна отримати безкоштовно, а ще й захистити себе від смерті. В Україні лохів ще на 100 років вистачить, тому шахраям у нас працювати та працювати. Зараз будуть знімати гроши з рахунків у тих, хто вовіну тисячу хоче отримати.
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10.12.2021 19:57 Відповісти
Зруйнувати свою генетику - це не "безкоштовно".
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10.12.2021 20:41 Відповісти
бабка на заборе написала? или глубоко експертное мнение?
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11.12.2021 13:20 Відповісти
А сколько продано до этого?
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10.12.2021 19:58 Відповісти
Коммерческая тайна
(Аркадий Гайдар: "Тимур и его сертификат")
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10.12.2021 20:42 Відповісти
Дорого - так им и надо.
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10.12.2021 20:41 Відповісти
 
 