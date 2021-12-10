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Благодійний фонд "Повернись живим" передав ще один мобільний пункт ППО для зенітного ракетного полку. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Благоднійний фонд "Повернись живим" передав ще один мобільний пункт протиповітряної оборони для зенітного ракетного полку з гарантією безперебійної роботи протягом 5 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці фонду у фейсбуці.

"Відтепер наші воїни будуть працювати в більш комфортних умовах, на сучасному та потужному обладнанні та почувати себе в безпеці. Так, саме в безпеці. Адже ми не раз говорили про те, як активно російські війська полюють за нашими командними та тиловими пунктами. До прикладу згадаймо обстріл КП в районі Галицинівки, коли поранення різного ступеню важкості отримали п’ятеро захисниць.

Не менш важливим є обладнання. Декілька років тому для мене було шоком, коли побачив як від’єднують процесори. Оперативна робота зупинялась внаслідок простого перегріву техніки і її неможливості працювати в агресивних умовах. Комп’ютери регулярно виносились на вулицю, розбирались, звичайним пилососом видалявся бруд.

Тепер ця диковинка залишається в минулому, а в розпорядженні військових у цьому приміщенні два надпотужних процесори, які здатні працювати при 50-60 градусній плюсовій температурі 24/7 1825 днів поспіль. Так, гарантія безперебійної роботи – 5 років!", - написав ветеран російсько-української війни і волонтер  Андрій Римарук.

Благодійний фонд Повернись живим передав ще один мобільний пункт ППО для зенітного ракетного полку 01

Також він звернувувагу на вражаючий масив одночасного опрацювання неймовірного обсягу інформації і якість картинки на сучасних моніторах: "Це все – запорука нашої з вами безпеки на одній з ділянок фронту. Тим часом ми вдосконалюємо систему зв’язку ще в одному зенітно-ракетному підрозділі й це теж буде крута історія та тема, для чергового звіту та слів вдячності вам, небайдужі свідомі громадяни".

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"А поки що активно працюємо над створенням ось таких простих, але коштовних проєктів в інших підрозділах. Наразі нам необхідно зібрати 380 тисяч гривень для наступного підрозділу, щоб створити аналогічний командний пункт, який в критичні ситуації зможе працювати з будь-якої точки фронту", - додали Римарук.

Благодійний фонд Повернись живим передав ще один мобільний пункт ППО для зенітного ракетного полку 02
Фото: Повернись живим/фейсбук

Долучитись до ініціатив фонду можна за посиланням https://savelife.in.ua/donate/

Благодійний фонд Повернись живим передав ще один мобільний пункт ППО для зенітного ракетного полку 03
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Дякуємо волонтерам !
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10.12.2021 14:56 Відповісти
Поки влада в наркотичному трансі армія знов на волонтерах.
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10.12.2021 14:59 Відповісти
Я глибоко вражений і захоплений! Мабуть таки, наступним, чим вони зміцьнюватимуть Україну, буде ядерна бомба із засобом доставки.
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10.12.2021 15:12 Відповісти
то може фонду передати бюджет ВСУ? бо вони краще знають що потрібно армії і працюють без свинарчуків.
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10.12.2021 15:14 Відповісти
Свинарчуки сейчас при власти.
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10.12.2021 15:31 Відповісти
якби ж то !
при владі укурені корабельні сосни та сосуни
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10.12.2021 17:21 Відповісти
просто интересно... хоть кто-то из получающих по 25-100 тыс долларов в конверте в туалете верховной зрады ...хоть 100 грн перечислил волонтерам?
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10.12.2021 16:32 Відповісти
Я надеюсь, что Буба уже подтвердил своё и дерьмака участие в этом проекте?! Его уже откачали для видосика?!
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10.12.2021 17:42 Відповісти
А дурачку не до этого. Он стадионы строит
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12.12.2021 10:48 Відповісти
 
 