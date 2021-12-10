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Спалахнула пожежа в офісно-складській будівлі в центрі Києва, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Києві вогнеборці ліквідовують пожежу в офісно-складській будівлі.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"10 грудня о 13:58 до ДСНС надійшла інформація, що у Солом’янському районі, по вул. Льва Толстого, 67, на другому поверсі офісно-складської будівлі виникла пожежа на площі близько 200 м. кв. Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 28 осіб та 6 од. техніки ДСНС", - зазначають рятувальники.

Спалахнула пожежа в офісно-складській будівлі в центрі Києва, - ДСНС 01
Спалахнула пожежа в офісно-складській будівлі в центрі Києва, - ДСНС 02
Спалахнула пожежа в офісно-складській будівлі в центрі Києва, - ДСНС 03

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Автор: Ірина Дашківська
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10.12.2021 15:03 Відповісти
?
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10.12.2021 15:54 Відповісти
200 кв? В Киеве: Где ларек без сигнализации хрен откроешь. 100 пудов ...
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10.12.2021 16:00 Відповісти
А так хорошо все начиналось - в офисно...
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10.12.2021 15:56 Відповісти
знищують докази протиправної діяльності)
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10.12.2021 16:38 Відповісти
 
 