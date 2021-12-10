Спалахнула пожежа в офісно-складській будівлі в центрі Києва, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У Києві вогнеборці ліквідовують пожежу в офісно-складській будівлі.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"10 грудня о 13:58 до ДСНС надійшла інформація, що у Солом’янському районі, по вул. Льва Толстого, 67, на другому поверсі офісно-складської будівлі виникла пожежа на площі близько 200 м. кв. Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 28 осіб та 6 од. техніки ДСНС", - зазначають рятувальники.







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