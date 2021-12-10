5 157 5
Спалахнула пожежа в офісно-складській будівлі в центрі Києва, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
У Києві вогнеборці ліквідовують пожежу в офісно-складській будівлі.
Про це йдеться у повідомленні пресцентру ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
"10 грудня о 13:58 до ДСНС надійшла інформація, що у Солом’янському районі, по вул. Льва Толстого, 67, на другому поверсі офісно-складської будівлі виникла пожежа на площі близько 200 м. кв. Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 28 осіб та 6 од. техніки ДСНС", - зазначають рятувальники.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Підлога Маккартні
показати весь коментар10.12.2021 15:03 Відповісти Мені подобається 3
Николай Тесля 75f3cb4e
показати весь коментар10.12.2021 15:54 Відповісти Мені подобається 0
Frol Fedoroff
показати весь коментар10.12.2021 16:00 Відповісти Мені подобається 1
Frol Fedoroff
показати весь коментар10.12.2021 15:56 Відповісти Мені подобається 1
Andriy Andriy 7c4ab264
показати весь коментар10.12.2021 16:38 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...