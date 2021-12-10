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Так званий "смотрящий" за виправною установою Запоріжжя отримав підозру за поширення злочинного впливу, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області Нацполіції спільно зі слідчими обласної поліції задокументували протиправну діяльність особи, яка перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресслужбі Нацполіції.

"Як встановили поліцейські, чоловік 1996 року народження, маючи зв’язки та підтримку з боку представників криміналітету, отримав так званий статус "смотрящого" за виправною колонією, а відтак почав призначати своїх помічників. Через останніх він контролював дотримання "злодійських" традицій та змушував утриманців брати участь в азартних іграх. У разі невиконання вимог - здійснювали психологічний та фізичний тиск на засуджених", - відзначається у повідомленні. 

Крім того, за інформацією поліцейських, "смотрящий" особисто координував незаконні канали надходження до колонії заборонених речовин, займався збором та розподілом коштів із так званого "общаку". Також виступав у ролі "третейського судді", вирішуючи спірні питання між засудженими.

В Нацполіції підкреслили: "Оперативники та слідчі зібрали обґрунтовані докази, які стали підставою для повідомлення так званому "смотрящому" підозри у встановленні та поширенні злочинного впливу у місцях позбавлення волі – ч. 2 ст. 255-1 Кримінального кодексу України. Тепер "кримінальному авторитетові" може загрожувати до 15-ти років ув’язнення".

Також читайте: В Україні порушено 253 кримінальні провадження стосовно злодіїв у законі, - Монастирський

Так званий смотрящий за виправною установою Запоріжжя отримав підозру за поширення злочинного впливу, - Нацполіція 01
Так званий смотрящий за виправною установою Запоріжжя отримав підозру за поширення злочинного впливу, - Нацполіція 02
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Ось прочитав статтю та бачу, що всі надані звинувачення до діяльності Татарова теж підходять.
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10.12.2021 15:39 Відповісти
Талант . Может его в рашу заслать ?
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10.12.2021 15:40 Відповісти
Шо то в такие молодые года высокий статус пацан заработал. Что такого совершил ? Не особо верится, есть «ветераны» постарше и поавторитетнее… апельсин? Статус купил? Родаки богатые?
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10.12.2021 16:13 Відповісти
Это ты просто от зависти. Человек в 25 уже добился признания и стал смотрящим в СИЗО, а чего добился ты?
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10.12.2021 16:18 Відповісти
Офигенная зависть на зоне чалится! Пацан шёл к успеху. Успокойся Кеша с пивом,я не по этой части… сразу вспоминается Лука Мудищев - «… поизмельчали все людишки, куев уж нет, одни куишки!».
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10.12.2021 16:33 Відповісти
Иногда забываю что есть люди которым юмор недоступен.
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10.12.2021 16:44 Відповісти
Бывает….
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10.12.2021 17:00 Відповісти
А может просто беспредельщик? Авторитеты уважают таких, пока "беспредел" не коснётся их.
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10.12.2021 16:20 Відповісти
Г + Г тепер зробе ток шоу "На ЗОНІ ВСІ" чи "Як СТАТИ АВТОРИТЕТОМ"
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12.12.2021 19:17 Відповісти
 
 