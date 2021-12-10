Так званий "смотрящий" за виправною установою Запоріжжя отримав підозру за поширення злочинного впливу, - Нацполіція. ФОТО

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області Нацполіції спільно зі слідчими обласної поліції задокументували протиправну діяльність особи, яка перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресслужбі Нацполіції.

"Як встановили поліцейські, чоловік 1996 року народження, маючи зв’язки та підтримку з боку представників криміналітету, отримав так званий статус "смотрящого" за виправною колонією, а відтак почав призначати своїх помічників. Через останніх він контролював дотримання "злодійських" традицій та змушував утриманців брати участь в азартних іграх. У разі невиконання вимог - здійснювали психологічний та фізичний тиск на засуджених", - відзначається у повідомленні.

Крім того, за інформацією поліцейських, "смотрящий" особисто координував незаконні канали надходження до колонії заборонених речовин, займався збором та розподілом коштів із так званого "общаку". Також виступав у ролі "третейського судді", вирішуючи спірні питання між засудженими.

В Нацполіції підкреслили: "Оперативники та слідчі зібрали обґрунтовані докази, які стали підставою для повідомлення так званому "смотрящому" підозри у встановленні та поширенні злочинного впливу у місцях позбавлення волі – ч. 2 ст. 255-1 Кримінального кодексу України. Тепер "кримінальному авторитетові" може загрожувати до 15-ти років ув’язнення".

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