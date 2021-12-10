Група лікарів на Вінниччині налагодила схему продажу фіктивних COVID-сертифікатів, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
На Вінниччині поліцейські викрили групу лікарів, які налагодили схему продажу фіктивних COVID-сертифікатів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Департамент коммунікації Національної поліції.
Організував заробіток на фальшивках 37-річний медичний працівник, житель Вінницького району. Він діяв у змові з лікарями різних медичних закладів області, які вносили неправдиву інформацію про вакцинацію до електронної системи охорони здоров’я. Щодня зловмисники заробляли близько 20 тисяч гривень.
За наявною інформацією слідства, організатор підшуковував охочих отримати Covid-сертифікати без фактичного введення вакцини, які б відображалися у застосунку "Дія", а інші лікарі - вносили відповідні дані до електронних реєстрів охорони здоров’я. Вартість такої послуги становила від 3 000 до 7 500 гривень.
Під час огляду автомобіля організатора цієї схеми поліцейські вилучили Covid-сертифікати міжнародного зразка, чорнові записи, банківські картки та мобільні телефони, де збережені переписки із клієнтами.
Кримінальне провадження розпочато за ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї). За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
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Мир продолжает бороться с пандемией Covid-19, но остается недостаточно подготовленным к будущим эпидемиям и пандемиям. Ни одна страна не достигла наивысшей категории готовности к будущим чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения в Глобальном индексе безопасности здравоохранения 2021 года, совместном проекте Инициативы по ядерной угрозе (NTI), Центра безопасности здоровья Джонса Хопкинса при Школе общественного здравоохранения Bloomberg и Economist Impact.
Индекс, который был пересмотрен с учетом опыта пандемии Covid-19, фокусируется на шести аспектах готовности страны: профилактика, обнаружение и отчетность, быстрое реагирование, системы здравоохранения, соблюдение международных норм и среда риска.
Говно-вопрос, после чумы тоже в целом никто не вымер и жизнь не остановилась.
Интересно - а куда грипп делся? То были пандемии гриппа - а нет - пропал грип - как корова языком слизала.
Только стадо ковидных баранов носится с блеяньем...
Відносно грипу, то все доволі просто. Коли більшість ходить у масках, миє руки, коли просто менше контактують, то зрозуміло, що грип, як вірус, що розповсюджується повітряно-крапельним шляхом, "втратив" так би мовити звичні шляхи розповсюдження. Це ж логічно!
https://www.youtube.com/watch?v=nrr6Fo6-c8M