Група лікарів на Вінниччині налагодила схему продажу фіктивних COVID-сертифікатів, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Вінниччині поліцейські викрили групу лікарів, які налагодили схему продажу фіктивних COVID-сертифікатів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Департамент коммунікації Національної поліції.

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Організував заробіток на фальшивках 37-річний медичний працівник, житель Вінницького району. Він діяв у змові з лікарями різних медичних закладів області, які вносили неправдиву інформацію про вакцинацію до електронної системи охорони здоров’я. Щодня зловмисники заробляли близько 20 тисяч гривень.

За наявною інформацією слідства, організатор підшуковував охочих отримати Covid-сертифікати без фактичного введення вакцини, які б відображалися у застосунку "Дія", а інші лікарі - вносили відповідні дані до електронних реєстрів охорони здоров’я. Вартість такої послуги становила від 3 000 до 7 500 гривень.





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Під час огляду автомобіля організатора цієї схеми поліцейські вилучили Covid-сертифікати міжнародного зразка, чорнові записи, банківські картки та мобільні телефони, де збережені переписки із клієнтами.





Кримінальне провадження розпочато за ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї). За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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