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Група лікарів на Вінниччині налагодила схему продажу фіктивних COVID-сертифікатів, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

На Вінниччині поліцейські викрили групу лікарів, які налагодили схему продажу фіктивних COVID-сертифікатів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Департамент коммунікації Національної поліції.

Організував заробіток на фальшивках 37-річний медичний працівник, житель Вінницького району. Він діяв у змові з лікарями різних медичних закладів області, які вносили неправдиву інформацію про вакцинацію до електронної системи охорони здоров’я. Щодня зловмисники заробляли близько 20 тисяч гривень.

За наявною інформацією слідства, організатор підшуковував охочих отримати Covid-сертифікати без фактичного введення вакцини, які б відображалися у застосунку "Дія", а інші лікарі - вносили відповідні дані до електронних реєстрів охорони здоров’я. Вартість такої послуги становила від 3 000 до 7 500 гривень.

Група лікарів на Вінниччині налагодила схему продажу фіктивних COVID-сертифікатів, - Нацполіція 01
Група лікарів на Вінниччині налагодила схему продажу фіктивних COVID-сертифікатів, - Нацполіція 02

Також дивіться: У Києві викрили поліцейського та медика, які продавали COVID-сертифікати за 4-5 тис. грн за штуку, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Під час огляду автомобіля організатора цієї схеми поліцейські вилучили Covid-сертифікати міжнародного зразка, чорнові записи, банківські картки та мобільні телефони, де збережені переписки із клієнтами.

Група лікарів на Вінниччині налагодила схему продажу фіктивних COVID-сертифікатів, - Нацполіція 03
Група лікарів на Вінниччині налагодила схему продажу фіктивних COVID-сертифікатів, - Нацполіція 04

Кримінальне провадження розпочато за ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї). За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

Також читайте: Керівників лікарень, де продавали COVID-сертифікати, відсторонюватимуть від роботи, - Кузін

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+11
Скасуйте ці незаконні сертифікати нахрен і ніхто не буде їх продавати!
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10.12.2021 16:54
+8
Когда уже жуликов раздувающих ковидистерию привлекут?

Интересно - а куда грипп делся? То были пандемии гриппа - а нет - пропал грип - как корова языком слизала.
Только стадо ковидных баранов носится с блеяньем...
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10.12.2021 16:20
+7
за два с лишним года ни африка, ни беларусия , да и в целом никто не вымер, жизнь не остановилась.Если принять как должное что вирус был рукотворный и заточеный под определеные цели - кол-во смертей не должно удивлять от слова совсем. Да и в масштабах планеты за 2+года эти мизерная цифра.
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10.12.2021 16:12
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При Порошенко такого не було.
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10.12.2021 15:39 Відповісти
зебланпля
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10.12.2021 16:17 Відповісти
Сегодня на Шустере Петя нам расскажет,шо було,а шо небуло.
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10.12.2021 16:28 Відповісти
Страны, лучше всего и хуже всего подготовленные к пандемии


Мир продолжает бороться с пандемией Covid-19, но остается недостаточно подготовленным к будущим эпидемиям и пандемиям. Ни одна страна не достигла наивысшей категории готовности к будущим чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения в Глобальном индексе безопасности здравоохранения 2021 года, совместном проекте Инициативы по ядерной угрозе (NTI), Центра безопасности здоровья Джонса Хопкинса при Школе общественного здравоохранения Bloomberg и Economist Impact.

Индекс, который был пересмотрен с учетом опыта пандемии Covid-19, фокусируется на шести аспектах готовности страны: профилактика, обнаружение и отчетность, быстрое реагирование, системы здравоохранения, соблюдение международных норм и среда риска.
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10.12.2021 15:57 Відповісти
за два с лишним года ни африка, ни беларусия , да и в целом никто не вымер, жизнь не остановилась.Если принять как должное что вирус был рукотворный и заточеный под определеные цели - кол-во смертей не должно удивлять от слова совсем. Да и в масштабах планеты за 2+года эти мизерная цифра.
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10.12.2021 16:12 Відповісти
> " да и в целом никто не вымер, жизнь не остановилась."

Говно-вопрос, после чумы тоже в целом никто не вымер и жизнь не остановилась.
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10.12.2021 17:14 Відповісти
А если не принимать "как должное", а избегать непроверенных гипотез и конспирологии?
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11.12.2021 00:02 Відповісти
Малаццы!
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10.12.2021 16:02 Відповісти
Когда уже жуликов раздувающих ковидистерию привлекут?

Интересно - а куда грипп делся? То были пандемии гриппа - а нет - пропал грип - как корова языком слизала.
Только стадо ковидных баранов носится с блеяньем...
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10.12.2021 16:20 Відповісти
Они далеко сидят-их не достанешь.
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10.12.2021 16:23 Відповісти
а кто их привлекать-то будет, если все в доле
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10.12.2021 16:25 Відповісти
Востаннє грип косив українців в далекому 2016 році - тоді за день захворівало до 70 000 осіб. А от статистику смертності тоді не проголошували, бо ще час "Ч" не настав...
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10.12.2021 16:57 Відповісти
Ковід-істерія та грип -- це, як мухи та котлети, їх треба розділяти.
Відносно грипу, то все доволі просто. Коли більшість ходить у масках, миє руки, коли просто менше контактують, то зрозуміло, що грип, як вірус, що розповсюджується повітряно-крапельним шляхом, "втратив" так би мовити звичні шляхи розповсюдження. Це ж логічно!
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10.12.2021 16:57 Відповісти
Никуда не делся. Вот только что переболел - язык показать?
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11.12.2021 00:02 Відповісти
Скасуйте ці незаконні сертифікати нахрен і ніхто не буде їх продавати!
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10.12.2021 16:54 Відповісти
Ще паспорти і водійські бо їх такж підроблюють
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11.12.2021 15:18 Відповісти
Бумажку эту с печатями выдавали за деньги просто неширяли граждан
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10.12.2021 18:04 Відповісти
Европа. Сопротивление набирает обороты. Новости из Польши
https://www.youtube.com/watch?v=nrr6Fo6-c8M
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10.12.2021 19:15 Відповісти
Какое-то сборище дегенератов-плоскоземельников, в комментариях ад и израиль. )))
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11.12.2021 00:13 Відповісти
Советую тебе быстро сделать третью дозу суперпроверенной научной вакцины. Иначе можешь такой умный умереть от смертельного вируса, от которого забиты морги.
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11.12.2021 10:02 Відповісти
 
 