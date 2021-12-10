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Пам’ятник убитому найманцями РФ Народному Герою України Степану Чубенку встановили у Краматорську. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

Над проєктом пам’ятника працював краматорський скульптор Ігор Нестеренко. Степан Чубенко зображений у повний зріст з м’ячем у руках, у динамічному русі. Одягнений у спортивну форму команди з емблемою Краматорського футбольного клубу "Авангард", за юнацьку збірну якої він грав.

На згадку про героя керівництво клубу вирішило назавжди закріпили за ним перший номер. Відкрити пам’ятник запросили краматорського міського голову Олександра Гончаренка та маму загиблого школяра Сталіну Чубенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Краматорської міськради.

"Сьогодні тут, у Саду Бернацького, поблизу футбольного поля, встановлено пам’ятник Народному Герою України Степану Чубенку.

Вшанування тих, хто віддав своє життя за Україну – важлива подія для нашого міста, ми завжди будемо пам’ятати всіх полеглих героїв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чубенко, Рибак, Красногрудь, Журавель: у прифронтовому Зайцевому декомунізовані вулиці перейменували на честь українських героїв

Я глибоко співчуваю рідним і близьким. Складно уявити, через що ви пройшли. Так не мало бути. Ми не повинні були тут зібратися на відкритті пам’ятника 16-річному хлопцю, що загинув на українській землі через жовто-блакитну стрічку.

Ми повинні були тут зустрітися на захопливому футбольному матчі із вправним і талановитим воротарем – Степаном Чубенком. А він повинен був жити: грати у футбол, навчатися, кохати…. Але шляхи господні несповідимі.

Я впевнений, що цей пам’ятник стане місцем, яке відвідає багато людей, і всі вони дізнаються про цього назавжди молодого хлопця з Краматорська. Бо поки жива пам’ять про людину – жива і вона", – звернувся до присутніх міський голова Олександр Гончаренко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Турнір пам'яті вбитого найманцями РФ Народного Героя України Степана Чубенка відбувся у Краматорську. ФОТОрепортаж

Також на честь загиблого героя вже встановлена меморіальна дошка у ЗОШ №12, в якій він навчався і яка тепер носить його ім’я, та пам’ятна дошка біля входу на стадіон "Авангард". З 2015 року щорічно у Краматорську проводиться футбольний турнір пам’яті Степана Чубенка.

Пам’ятник убитому найманцями РФ Народному Герою України Степану Чубенку встановили у Краматорську 01
Пам’ятник убитому найманцями РФ Народному Герою України Степану Чубенку встановили у Краматорську 02
Пам’ятник убитому найманцями РФ Народному Герою України Степану Чубенку встановили у Краматорську 03
Пам’ятник убитому найманцями РФ Народному Герою України Степану Чубенку встановили у Краматорську 04
Пам’ятник убитому найманцями РФ Народному Герою України Степану Чубенку встановили у Краматорську 05
Пам’ятник убитому найманцями РФ Народному Герою України Степану Чубенку встановили у Краматорську 06
Пам’ятник убитому найманцями РФ Народному Герою України Степану Чубенку встановили у Краматорську 07
Пам’ятник убитому найманцями РФ Народному Герою України Степану Чубенку встановили у Краматорську 08
Пам’ятник убитому найманцями РФ Народному Герою України Степану Чубенку встановили у Краматорську 09
Пам’ятник убитому найманцями РФ Народному Герою України Степану Чубенку встановили у Краматорську 10
Пам’ятник убитому найманцями РФ Народному Герою України Степану Чубенку встановили у Краматорську 11
Пам’ятник убитому найманцями РФ Народному Герою України Степану Чубенку встановили у Краматорську 12
Пам’ятник убитому найманцями РФ Народному Герою України Степану Чубенку встановили у Краматорську 13
Пам’ятник убитому найманцями РФ Народному Герою України Степану Чубенку встановили у Краматорську 14
Пам’ятник убитому найманцями РФ Народному Герою України Степану Чубенку встановили у Краматорську 15
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Топ коментарі
+46
Рашисти - фашисти XXI століття !
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10.12.2021 16:17
+40
Надо иметь подобие Моссада в Украине - если не сдаются для исполнения приговора, значит найти за границей (в рф, надо понимать) и вывезти в Украину тайно. Если это технически невозможно - ликвидировать. Чтобы другим неповадно было.
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10.12.2021 16:36
+34
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ СТЕПАНЧИКУ. СПОЧИВАЙ З МИРОМ, ГЕРОЮ
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10.12.2021 16:42
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Рашисти - фашисти XXI століття !
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10.12.2021 16:17 Відповісти
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10.12.2021 16:20 Відповісти
русские должны родиться в кирзовых сапогах и с биркой "200"
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10.12.2021 17:04 Відповісти
С теми было всё понятно , а эти - подлый сброд .
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10.12.2021 16:21 Відповісти
Саме Степан та такі як він є справжніми героями України,на відміну від деяких так би мовити героїв...
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10.12.2021 16:23 Відповісти
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10.12.2021 16:28 Відповісти
Убийцы Степана Чубенко приговорены к пожизненному сроку, мать подростка добивается экстрадиции боевиков из РФ

10.11.2017

Дзержинском суде Донетчины был вынесен приговор трем убийцам 16-летнего краматорского школьника Степана Чубенко - боевики, казнившие подростка летом 2014 года, заочно были приговорены к пожизненному заключению.

Джерело: https://vchasnoua.com/donbass/53873-ubijtsy-stepana-chubenko-prigovoreny-k-pozhiznennomu-sroku-mat-dobivaetsya-ekstraditsii-boevikov-iz-rf
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10.12.2021 16:30 Відповісти
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10.12.2021 16:31 Відповісти
Надо иметь подобие Моссада в Украине - если не сдаются для исполнения приговора, значит найти за границей (в рф, надо понимать) и вывезти в Украину тайно. Если это технически невозможно - ликвидировать. Чтобы другим неповадно было.
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10.12.2021 16:36 Відповісти
чтобы иметь СВОЁ подобие Моссада, ликвидацию врагов Украины нужно начинать с ОПы..(
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10.12.2021 16:58 Відповісти
Убивць 15літнього Дані Дідика з Харкова ( і ще 3ьох людей) також засудили до "довічно"... Але Оманський їх просто відпустив до Ху#ла , чим "добив" батьків ще раз.... Тут не знаєш з кого потрібно починати справедливість, коли в країні при влаdі зрадники...
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10.12.2021 17:26 Відповісти
Так наша спецура которая из тыла оккупантов приволокла Цемаха, работала над следующей вылазкой в Донецкий концлагерь Изоляция.
Летом 2020 бакановское сбу окружило базу спецуры и всех арестовало, шьют дела
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11.12.2021 00:17 Відповісти
А цей підрозділ існує в ГУР МО, чи, принаймні, існував до приходу зільоної наволочі. Згадайте хіроїв новососії хіві, моторило, останнього правітєля днри, навіть, забув як звали падлюку. Всім їм намастили лижі внебуття, саме, ЦІ ХЛОПЦІ. А потім припіздєнт здав їх , в сенсі ЗАСВІТИВ, косабам.
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12.12.2021 10:57 Відповісти
Справа погодин, сейчас чиновник в оккупационной власти Крыма
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10.12.2021 16:49 Відповісти
мать Чубенко зовут Сталина... Ну вот что было в голове у бабки с дедом ????
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10.12.2021 16:33 Відповісти
Andrey Shevchenko f5154a7a Вата.
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10.12.2021 16:53 Відповісти
Что могло быть в головах людей той эпохи кроме мусора сталинской пропаганды?
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10.12.2021 16:58 Відповісти
Діти не відповідають за батьків. В Україні сраліна вже давно нема, та його порядки не діють!
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10.12.2021 16:59 Відповісти
Это лишний раз подчеркивает эволюцию украинцев. От коммуняцких дедов до внуков - патриотов Украины.
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10.12.2021 17:04 Відповісти
матір Степана Чубенка росіянка,
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11.12.2021 09:57 Відповісти
Я писал про патриотизм, а не про национальность. В АТО/ООС очень много этнических россиян погибло и это не уменьшает их патриотизм.
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11.12.2021 11:02 Відповісти
не всяких, а красножопих палачей и виродков человечества.
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10.12.2021 19:30 Відповісти
Яке вам діло до баби з дідом, якщо Мати виховала справжнього Українця?
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10.12.2021 20:03 Відповісти
просто для информации - как там на Донбассе все переплелось
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11.12.2021 10:00 Відповісти
мама у нього з Росії,а батько українець
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11.12.2021 10:06 Відповісти
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10.12.2021 16:41 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ СТЕПАНЧИКУ. СПОЧИВАЙ З МИРОМ, ГЕРОЮ
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10.12.2021 16:42 Відповісти
Футбольна символіка на пам'ятнику??!І це все?!
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10.12.2021 16:53 Відповісти
Герої не вмирають..(
а щурі кремля на чолі з Зєлєю Зрадницею беруть і ось просто так відпускають "вагнерівців" серед яких міг бути і причетний до вбивства Чубенка.. та, як мінімум, інших українців - точно...
скільки ще горя та біди принесе прездобольство Найвєличнішої гниди ніхто й не знає...
сум та сором..(
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10.12.2021 16:55 Відповісти
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10.12.2021 16:56 Відповісти
Угробили ребенка твари рашисткие...это вам не байки про распятых мальчиков...
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10.12.2021 16:56 Відповісти
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10.12.2021 17:06 Відповісти
Герої не вмирають
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10.12.2021 17:06 Відповісти
Герою Слава !
співчуття батькам !
подяка скульптору - памятник зворушує
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10.12.2021 17:07 Відповісти
помню про него все новости давние...... просмотрел...аж сльозы не сдержал... жалко парнишку...садисты убийцы в крыму кажется падла одна живёт....(( а другая где то сдохла кажется писали ...
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10.12.2021 17:21 Відповісти
Спасибо Игорь! Ты талант.
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10.12.2021 17:24 Відповісти
Bez sljoz v glazah dazhe i ne prochitatj, da budet prokljati ubijci.
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10.12.2021 17:53 Відповісти
Руський мір сіє тільки кров та сльози.
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10.12.2021 18:49 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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10.12.2021 19:41 Відповісти
Это СВЯТОЙ 21 ВЕКА .......
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10.12.2021 19:54 Відповісти
Можно обратить внимание на художественное исполнение, и сравнить с множеством выс&&ов что сейчас ставятся на РФии (Бопосова даже можно не учитывать). И конечно вечная память, герои не вмирають.
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10.12.2021 19:57 Відповісти
А оманський тікав у 2014-15 роках від повісток з військкомату …., а
тепер хуілу кудись заглядувати хоче…
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10.12.2021 20:40 Відповісти
в жопу
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11.12.2021 10:00 Відповісти
шмальнеш так як він, ще гірше захочеш.
не дай тобі Бог.
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12.12.2021 22:24 Відповісти
Герою Слава! Дякуємо матері за сина героя! R.I.P Степан Чубенко
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10.12.2021 22:09 Відповісти
Слава Герою!
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10.12.2021 23:57 Відповісти
До сліз., болісно. Жаль парня. Царство небесное. Сил маме. Спасибо всем нашим хлопцам, положившим жизнь за защиту и преданность Украины.
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11.12.2021 00:21 Відповісти
Пам'ять про тебе, Степане, у наших серцях.
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11.12.2021 06:28 Відповісти
Загубили тварюки молоде життя ні за що...
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11.12.2021 10:03 Відповісти
Донбаські сєпари вбили пацана за маленький прапор України, стрічку - це і є лице Руцкого міру.
Наступним був депутат Рибак з Горлівки
Земля пухом Героям України і слава Богу за патріотів України.
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11.12.2021 18:22 Відповісти
Слава тобі Герою і Вічна пам'ять, а. вбивцям твоїм довічне прокляття до сьомого коліна.
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12.12.2021 10:59 Відповісти
Закатований бандформуваннями......
Якими *** бандформуваннями????
КАЦАПАМИ!
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12.12.2021 17:10 Відповісти
Немає значення де народилися. Має значення що кацапи
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13.12.2021 08:26 Відповісти
 
 