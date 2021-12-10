Пам’ятник убитому найманцями РФ Народному Герою України Степану Чубенку встановили у Краматорську. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
Над проєктом пам’ятника працював краматорський скульптор Ігор Нестеренко. Степан Чубенко зображений у повний зріст з м’ячем у руках, у динамічному русі. Одягнений у спортивну форму команди з емблемою Краматорського футбольного клубу "Авангард", за юнацьку збірну якої він грав.
На згадку про героя керівництво клубу вирішило назавжди закріпили за ним перший номер. Відкрити пам’ятник запросили краматорського міського голову Олександра Гончаренка та маму загиблого школяра Сталіну Чубенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Краматорської міськради.
"Сьогодні тут, у Саду Бернацького, поблизу футбольного поля, встановлено пам’ятник Народному Герою України Степану Чубенку.
Вшанування тих, хто віддав своє життя за Україну – важлива подія для нашого міста, ми завжди будемо пам’ятати всіх полеглих героїв.
Я глибоко співчуваю рідним і близьким. Складно уявити, через що ви пройшли. Так не мало бути. Ми не повинні були тут зібратися на відкритті пам’ятника 16-річному хлопцю, що загинув на українській землі через жовто-блакитну стрічку.
Ми повинні були тут зустрітися на захопливому футбольному матчі із вправним і талановитим воротарем – Степаном Чубенком. А він повинен був жити: грати у футбол, навчатися, кохати…. Але шляхи господні несповідимі.
Я впевнений, що цей пам’ятник стане місцем, яке відвідає багато людей, і всі вони дізнаються про цього назавжди молодого хлопця з Краматорська. Бо поки жива пам’ять про людину – жива і вона", – звернувся до присутніх міський голова Олександр Гончаренко.
Також на честь загиблого героя вже встановлена меморіальна дошка у ЗОШ №12, в якій він навчався і яка тепер носить його ім’я, та пам’ятна дошка біля входу на стадіон "Авангард". З 2015 року щорічно у Краматорську проводиться футбольний турнір пам’яті Степана Чубенка.
Будь ласка, зачекайте...
10.11.2017
Дзержинском суде Донетчины был вынесен приговор трем убийцам 16-летнего краматорского школьника Степана Чубенко - боевики, казнившие подростка летом 2014 года, заочно были приговорены к пожизненному заключению.
Джерело: https://vchasnoua.com/donbass/53873-ubijtsy-stepana-chubenko-prigovoreny-k-pozhiznennomu-sroku-mat-dobivaetsya-ekstraditsii-boevikov-iz-rf
Летом 2020 бакановское сбу окружило базу спецуры и всех арестовало, шьют дела
а щурі кремля на чолі з Зєлєю Зрадницею беруть і ось просто так відпускають "вагнерівців" серед яких міг бути і причетний до вбивства Чубенка.. та, як мінімум, інших українців - точно...
скільки ще горя та біди принесе прездобольство Найвєличнішої гниди ніхто й не знає...
сум та сором..(
співчуття батькам !
подяка скульптору - памятник зворушує
тепер хуілу кудись заглядувати хоче…
не дай тобі Бог.
Наступним був депутат Рибак з Горлівки
Земля пухом Героям України і слава Богу за патріотів України.
Якими *** бандформуваннями????
КАЦАПАМИ!