УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5144 відвідувача онлайн
Новини Фото Київські новини
8 869 236
КМДА (1461) права людини (580) ЛГБТ-спільнота (262)

Мерію Києва підсвітили кольорами ЛГБТ-прапора з нагоди Міжнародного дня прав людини. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Київські новини

Київську міську державну адміністрацію підсвітили кольорами ЛГБТ-символіки з нагоди Міжнародного дня прав людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє КМДА

"Мета акції, ініціаторами якої є Amnesty International та KyivPride, – привернути увагу громадськості і влади до важливості належної реакції на злочини на ґрунті гомофобії та трансфобії", - відзначається у повідомленні. 

Заступник голови КМДА Микола Поворозник зазначив: "Міжнародний день прав людини відзначають 10 грудня, бо в цей день 1948 року ООН ухвалила Загальну декларацію прав людини.

Цей революційний документ проголосив, що права і свободи людини не можуть бути обмежені за жодними ознаками. Сьогоднішня акція привертає увагу саме до рівності прав усіх без винятку людей. Упевнений, що визнання кожним із нас цієї рівності веде людей до свободи, взаємоповаги та миру".

Також дивіться: "КиївПрайд-2021" минув без порушень громадського порядку, - Нацполіція. ФОТО

Як зазначила директорка Amnesty International Україна Оксана Покальчук, в Україні ні законодавча база, ні правоохоронні органи не можуть забезпечити належного захисту ЛГБТКІ-людям, саме тому в Міжнародний день прав людини важливо привернути увагу до цієї проблеми.

"Київ, підтримавши нашу спільну боротьбу за безпечне місто для всіх, може стати прикладом для інших міст України. Ми закликаємо розпочати системні зміни на рівні міста для підвищення рівня безпеки для всіх без винятку", – підкреслила Оксана Покальчук.

Директор ГО "КиївПрайд" Ленні Емсон наголосив, що в Києві, як у столиці, що має бути прикладом для інших міст, "кожному та кожній, незалежно від віку, сексуальної орієнтації, ґендерної ідентичності має бути безпечно".

Мерію Києва підсвітили кольорами ЛГБТ-прапора з нагоди Міжнародного дня прав людини 01
Мерію Києва підсвітили кольорами ЛГБТ-прапора з нагоди Міжнародного дня прав людини 02
Мерію Києва підсвітили кольорами ЛГБТ-прапора з нагоди Міжнародного дня прав людини 03

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+15
- Джордж, що це за шум за вікном?
- Парад копрофілів, сер.
- Так? І що ж вони хочуть?
- Вони всього лише відстоюють свої права на рівність, сер.
- Не зрозумів. Їм хтось не дає їсти лайно вдома?
- Та ні, сер. Вони не хочуть їсти його тільки вдома. Вони виступають за те, щоб лайно продавалося у всіх закладах громадського харчування, щоб на перехрестях можна було легко купити лайно на паличці, а в ресторані без проблем замовити гівна на лопаті.
- Але це ж нудотно і абсолютно не природно, Джордж.
- Ну чому ж, сер? Це вроджене, генетика. Вони такими народилися і ми повинні це поважати.
- Джордж, я правильно розумію, що якщо вони доб'ються свого, то в моєму улюбленому кафе на розі, разом з полуничним суфле подаватимуть гівно на тарілочці ???
- Абсолютно вірно, сер. Копрофіли абсолютно нормальні люди і мають право істи своє улюблене блюдо під час обіду, не приховуючи своїх уподобань.
- Боже, та мене ж просто знудить на місці!
- Пане професоре, ну як Ви можете ?! Це ж абсолютно не толерантно. Вас за таке як мінімум оштрафують, а як максимум посадять. І до речі, сер, один знаменитий психіатр свого часу сказав щось на кшталт: "якщо Вам не подобаються копрофіли, то, цілком можливо, що Ви насправді теж копрофіл, просто прихований". Я не ручаюсь за достовірність фрази, але все ж прислухайтеся до себе, можливо Вас чекають свіжі смакові відкриття ...
показати весь коментар
11.12.2021 07:15
+10
Нищенская пенсия и нищенские зарплаты - это нарушение прав человека. Всё остальное пропаганда и лапша на уши
показати весь коментар
11.12.2021 09:31
+8
Мерію Києва підсвітили кольорами ЛГБТ
А чому саме ЛГБТ? Це ж кольори веселки...
показати весь коментар
11.12.2021 02:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
а выбирали их точно такие же ..........))))) так что это ВСЕНАРОДНЫЙ праздник
показати весь коментар
11.12.2021 12:28 Відповісти
100%
показати весь коментар
11.12.2021 15:59 Відповісти
Меньшиков не был женат на Петре I...,в 1707 году то была пьяная Оргия двух чуваков по случаю присвоения ему звания князь Римской Империи.... Кокина в те времена не было...
показати весь коментар
11.12.2021 09:38 Відповісти
Тобто ви порушуєте права й свободи усього населення нав'язуючи вакцинацію і це вам норм, а тут ви записалися до борців за права й свободи?

Цирк на дроті, який нічим хорошим не закінчиться.
показати весь коментар
11.12.2021 09:53 Відповісти
у ********* світі права людини обмежуються правами секс-меншин?
показати весь коментар
11.12.2021 09:58 Відповісти
к тебе пристают голубые?
показати весь коментар
11.12.2021 12:30 Відповісти
ну и молодцы!!!красиво и весело!!!
показати весь коментар
11.12.2021 10:01 Відповісти
ОП подсветите
показати весь коментар
11.12.2021 10:03 Відповісти
Я не против гомосексуалистов, я против тех, кто "защищает их права", кстати там большинство гетеросексуалы, но тупо невротики шо ппц...
показати весь коментар
11.12.2021 10:04 Відповісти
ну хоть кто то борется за свои права, а биомассе они не нужны
показати весь коментар
11.12.2021 12:31 Відповісти
Ізоляція, Крим? Та ні, київську владу турбує ЛГБТ, хай би пан Кличко сфоткався з прапорцем шести кольорів і цього достатньо. Хай буде щирим, хай фоткається, чи то його заступник як злодій вночі самостійно без відома Віталія такого наробив?

P.S. Цензор, ви нормально так заангажовані в бік гомосексуалістів і трансгендерів, як вам коменти ваших читачів під цією новиною?
показати весь коментар
11.12.2021 10:24 Відповісти
содомия подкрадывается постепенно
И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму - делать непотребства, 29 так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, 30 злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, 31 безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. 32 Они знают праведный [суд] Божий, что делающие такие [дела] достойны смерти; однако не только [их] делают, но и делающих одобряют.
виталька, ты в курсе? спроси у Пастора, он в теме
показати весь коментар
11.12.2021 10:25 Відповісти
Фу, яка гидота!!!!!!! Ідеологію ЛГБТ треба заборонити.
показати весь коментар
11.12.2021 10:27 Відповісти
Таке враження, що права повинні бути тільки у підарасів. Фу!
показати весь коментар
11.12.2021 10:28 Відповісти
Кажется там перепутали "Международный день прав человека" и "Международный день прав пид@раса"
показати весь коментар
11.12.2021 10:38 Відповісти
И отчего эти ********-барцы с ЛГБТ с такой активность бегают с лупами в попытках заглянуть в чужую жопу?
Это наводит на подозрения относительно их собственной ориентации!
показати весь коментар
11.12.2021 10:52 Відповісти
Я їм вже написав , що вони такі і є .
показати весь коментар
11.12.2021 10:58 Відповісти
В стране где на митингующих выводят полтысячи полицейских с автозаками,где за публичную критику президента журналисты подвергаються репресиям,где своих оппонентов власть уничтожает самыми грязными методами ,только и осталось в день защиты прав человека вспомнить об правах сексменьшинств. Королевство кривых зеркал.
показати весь коментар
11.12.2021 11:00 Відповісти
Это сигнал. Дайте ещё кредитов или присосаться к фонду какому.
показати весь коментар
11.12.2021 11:12 Відповісти
Какое отношение п*дарасы имеют к правам человека? Права человека - это Сахаров, Мартин Лютер Кинг, Махатма Ганди, но никак не п*дарасы

показати весь коментар
11.12.2021 11:11 Відповісти
может ты импотент или пиписька мала?)))) чем тебя обидели педики? или просто зависть ?)))
показати весь коментар
11.12.2021 12:17 Відповісти
Наивные извращенцы и фемки реально верят что они не финансируются и что их действия никто не координирует. Их просто используют как таран против традиционного общества. Надо больше рассказывать людям о сатанинской сути неомарксизма.
показати весь коментар
11.12.2021 11:14 Відповісти
ты с зелей на пару нюхаешь?)))))
показати весь коментар
11.12.2021 12:15 Відповісти
И вот ещё что. Почему борцы за права извращенцев и фемок не требуют толерантности от мусульман? Ждут когда они перестанут быть меньшинством? Про Антифа и говорить не чего они просто подстилки головорезов и насильников из арабских стран.
показати весь коментар
11.12.2021 11:30 Відповісти
Завтра к мэру с визитом прибывает соратнк - Иван Дулин из Челябинска.
показати весь коментар
11.12.2021 11:32 Відповісти
Окончилась пора нищеты, началось время веселки !
показати весь коментар
11.12.2021 11:36 Відповісти
Правильно! Я бы больше и не выключал!
показати весь коментар
11.12.2021 12:25 Відповісти
Какой же бестиарий совковых пещерных дурачков собрала эта новость.
показати весь коментар
11.12.2021 13:42 Відповісти
ПОЗОР! При чем тут права людини и ЛГБТ ???
показати весь коментар
11.12.2021 14:49 Відповісти
Намекают, что мэрия - сборище пи***?
показати весь коментар
11.12.2021 16:08 Відповісти
Я только не пойму, с какого .... эти присвоили себе радугу, принадлежащую ВСЕМ одинаково???? Это ущемляет права БОЛЬШИНСТВА!

Ну выбрали бы себе розово-голубой с коричневой полосой и все бы соответствовало правде жизни)))
показати весь коментар
12.12.2021 00:51 Відповісти
День підарасів, прикольно, а розмножуються гавноміси як
показати весь коментар
12.12.2021 07:48 Відповісти
А я тоже имею право на то, чтобы мне вообще никогда даже и не напоминали о самом факте существования заднеприводных пИдагогов. Хотят гомосеки друг другу выхлопухи хонинговать - втихаря сколько угодно, хоть до зеркального состояния. А будут назойливо доставать своею гоммосятиною, то у меня черенок от лопаты найдётся. Но не нахлобучивать (пусть не радуются), а хребты рихтовать.
показати весь коментар
12.12.2021 09:49 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 